Каспаров: Я не очікую змін в Росії, поки армія Путіна не буде знищена

- Перемога України у війні означає не тільки звільнення цієї країни, це щось більше, це перемога свободи над тиранією, - заявив російський опозиційний активіст Гаррі Каспаров у вівторок під час Кампусу «Польща майбутнього» в Ольштині. На думку шахового гросмейстера, перемога Києва у війні може означати кінець Путіна і «путінізму» в Росії.

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Гаррі Каспаров був одним із гостей Кампусу "Польща майбутнього", який стартував 26 серпня і триватиме до 1 вересня. Російський опозиціонер і шаховий гросмейстер говорив в Ольштині, зокрема, про допомогу західних країн Україні і про російську диктатуру. Його також запитали про пропозицію обмежити видачу шенгенських віз громадянам Росії.

Каспаров про кінець "путінізму"

Як наголосив Каспаров під час зустрічі з учасниками Кампусу, перемога України у війні «означає не тільки звільнення цієї країни, це щось більше, це перемога свободи над тиранією». Опозиціонер підкреслив, що такий сценарій також означатиме кінець Путіна і "путінізма" в Росії. Водночас він висловився за введення жорсткого візового режиму для громадян Росії, але з деякими винятками.

Росіянин, який хоче отримати візу, повинен, на його думку, підписати три заяви: про те, що війна несправедлива, що необхідно визнати цілісність України і що війну розв'язав Путін. Крім того, такий кандидат має підписати заяву про те, що до звільнення України санкції не можуть бути скасовані, а військові злочинці повинні бути засуджені. На думку Каспарова, є громадяни Росії, які підпишуть такі декларації.

На думку опозиціонера, західні країни зробили помилку, відмовивши у в'їзді освіченим росіянам. Він підкреслив, що якщо більшість фахівців - наприклад, авіаційних - виїдуть з Росії, Путін багато втратить.

Garri Kasparow na Campusie Polska Przyszłości PAP/Tomasz Waszczuk

Каспаров: Я не очікую змін, поки армія Путіна не буде знищена

На запитання про росіян, які не згодні з політикою Володимира Путіна, Каспаров підкреслив, що такі люди є, але значна частина цього народу підтримує вторгнення в Україну, а багато росіян до цього байдужі. Він зазначив, що протестувальників було небагато, тому що сьогодні на його батьківщині немає антивоєнного руху. "Тому я не очікую змін в Росії, поки армія Путіна не буде знищена", - сказав Каспаров.

Він додав, що сам працює в еміграції з групою друзів, таких як Михайло Ходорковський, тому що хоче допомогти Росії відновити її європейське коріння, а також допомогти «позбутися імперської матриці російської державності».

Відповідаючи на питання про можливого наступника в Росії, Каспаров зізнався, що на початку правління Путіна знав, що той не віддасть владу в результаті змін в голосуванні.

- Розмова про вибори в Росії звучить як жарт. Це сьогодні фашистська диктатура, - відзначив він.

Garri Kasparow na Campusie Polska Przyszłości PAP/Tomasz Waszczuk

«Ми повинні відкласти деякі розбіжності і боротися з найбільшим злом»

Гаррі Каспаров, ведучи мову про підтримку України західними країнами, використав аналогію з Другою світовою війною, маючи на увазі Польщу.

- Ви історично перебували між двома тоталітарними системами, з одного боку, нацистською Німеччиною, а з іншого - комуністичним Радянським Союзом. Так почалася Друга світова війна. Це закінчилося тим, що всі, хто хотів лишитися вільним, об’єдналися. Тепер у нас немає вибору: ми повинні відкинути деякі розбіжності та знову боротися з найбільшим злом, - звернувся він до учасників Кампусу "Польща майбутнього".

Водночас російський опозиціонер підкреслив, що війна для Росії має завершитися, як це було у випадку з Німеччиною та Японією у минулому столітті, - беззастережною капітуляцією загарбника. - Росію необхідно штовхнути в технологічний кам'яний вік, - зазначив він.

Шаховий гросмейстер також підкреслив, що військова підтримка України з боку США виявилася більшою, ніж очікував Володимир Путін, але все ж недостатньою. Він критикував Сполучені Штати за швидкий вихід з Афганістану та очікування, що афганський уряд протримається довше, ніж 3 дні.

- Це також було сприйнято Росією як слабкість, - зазначив опозиціонер.

Каспаров неодноразово вказав на помилки, які, за його словами, допустили американські лідери. Він нагадав, що в 2012 році Барак Обама сказав тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву, що буде «гнучким» під час свого другого терміну на посаді. «Коли диктатори чують, що американці будуть гнучкими, це означає для них, що можуть робити все, що завгодно», - сказав гість Кампусу. Він також висловив думку, що після зустрічей з Джо Байденом Володимир Путін мав враження, що США слабкі і тому вирішив вторгнутися.

Кампус "Польща майбутнього". Голова Верховної Ради України про допомогу поляків

Одним із гостей Кампусу "Польща майбутнього" в Ольштині був також Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Політик подякував полякам за допомогу українським біженцям.

- Ви розділили хліб із земляками, дали дах над головою і віру в людство, - сказав він.

- Я вірю, що свобода і демократія переможуть у цій боротьбі, і наші народи назавжди стануть не тільки добрими сусідами, але й добрими друзями, братами і сестрами, - сказав Стефанчук.

Другий Кампус "Польща майбутнього" відбувається з п’ятниці в Ольштині, в студентському містечку Кортово і триватиме до середи. Організатор - Фундація Campus Polska Przyszłość, а ініціатор - президент Варшави Рафал Тшасковський. У Кампусі беруть участь політики, представники місцевої влади, журналісти, митці, науковці, а насамперед - молодь. Організатори запросили 1300 молодих людей, що на 30 відсотків більше, ніж рік тому.

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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24