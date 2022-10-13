Кася Мадера з ВВС: у Великій Британії відбулися зміни, але прем'єрка твердо сказала, що підтримуватиме Україну

Журналістка та ведуча BBC Кася Мадера у студії TVN24 згадала про початок російського вторгнення в Україну. - Немає слів, щоб описати, як поляки відкрили свої серця та домівки, - зізналася вона.

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Кася Мадера, згадуючи 24 лютого, визнала, що "це був шок, хоча ми розуміли, що (росіяни) збираються, і у нас були кореспонденти в Києві". - Мене одразу відправили на польсько-український кордон. Там я кілька тижнів робила репортажі з Медики, Корчової, потім з Кракова та Любліна, де розташувалися біженці, - розповіла вона.

- Зараз, незважаючи на те, що маємо посилені атаки Києва, ми це показуємо постійно, - наголосила вона, принагідно нагадавши історію кореспондента ВВС Уго Бачегі, який вів пряму трансляцію з Києва, коли росіяни почали обстріл міста.

Korespondent BBC prowadzi relację, zaczyna się ostrzał Kijowa Reuters

На запитання про враження від кордону Мадера зізналася, що "бракує слів, щоб описати, як поляки відкрили свої серця та домівки". - Я цього не забуду. Там були сотні, тисячі людей. Допомагали, забирали людей до своїх домівок. Вперше в житті мені бракує слів, - прокоментувала вона.

На запитання про реакцію британців Мадера зауважила, що у Великобританії відбулося багато змін. - Нема чого приховувати. Ми втратили королеву, Борис Джонсон пішов, у нас є король, у нас новий прем'єр-міністр. Але Ліз Трасс твердо заявила, що триматиме цей контакт, цю підтримку. Я зараз була у Мадриді під час саміту НАТО, і ми чули, як різні країни НАТО також підтримують цю допомогу, допомагають Україні й самі по собіокремо підтримують Україну, - сказав лідер ВВС.

Początek rosyjskiej inwazji, reakcje Polaków i Brytyjczyków. Cała rozmowa z Kasią Maderą TVN24

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Autor:red.

Źródło: TVN24