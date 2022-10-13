Кася Мадера з ВВС: у Великій Британії відбулися зміни, але прем'єрка твердо сказала, що підтримуватиме Україну
Журналістка та ведуча BBC Кася Мадера у студії TVN24 згадала про початок російського вторгнення в Україну. - Немає слів, щоб описати, як поляки відкрили свої серця та домівки, - зізналася вона.
Кася Мадера, згадуючи 24 лютого, визнала, що "це був шок, хоча ми розуміли, що (росіяни) збираються, і у нас були кореспонденти в Києві". - Мене одразу відправили на польсько-український кордон. Там я кілька тижнів робила репортажі з Медики, Корчової, потім з Кракова та Любліна, де розташувалися біженці, - розповіла вона.
- Зараз, незважаючи на те, що маємо посилені атаки Києва, ми це показуємо постійно, - наголосила вона, принагідно нагадавши історію кореспондента ВВС Уго Бачегі, який вів пряму трансляцію з Києва, коли росіяни почали обстріл міста.
На запитання про враження від кордону Мадера зізналася, що "бракує слів, щоб описати, як поляки відкрили свої серця та домівки". - Я цього не забуду. Там були сотні, тисячі людей. Допомагали, забирали людей до своїх домівок. Вперше в житті мені бракує слів, - прокоментувала вона.
На запитання про реакцію британців Мадера зауважила, що у Великобританії відбулося багато змін. - Нема чого приховувати. Ми втратили королеву, Борис Джонсон пішов, у нас є король, у нас новий прем'єр-міністр. Але Ліз Трасс твердо заявила, що триматиме цей контакт, цю підтримку. Я зараз була у Мадриді під час саміту НАТО, і ми чули, як різні країни НАТО також підтримують цю допомогу, допомагають Україні й самі по собіокремо підтримують Україну, - сказав лідер ВВС.
Źródło: TVN24
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