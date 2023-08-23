"Карти ганьби"?  Повідомлення ПіС про "ліквідацію військових частин" за часів  "Громадянської платформи"-PSL вводить в оману 

23 sierpnia 2023, 9:18
Autor:
red.
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Premier: chcemy umacniać obecność wojska na wschód od Wisły
TVN24
TVN24Premier: chcemy umacniać obecność wojska na wschód od Wisły

Політики "Права і справедливості" стверджують, що правління коаліції "Громадянської платформи" і Польської народної партії (PSL) було періодом "послаблення сили Війська Польського" та "системної ліквідації підрозділів".  Вони хваляться, що ПіС відновлює потенціал польської армії.  Нагадуємо те, про що можновладці не говорять - адже без історичного та політичного контексту цей їхній наратив є маніпуляцією. 

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У суботу, 5 серпня, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрівся з солдатами та командирами батальйону ВМС у Вейгерові.  У своєму виступі він повторив один із головних передвиборчих меседжів ПіС: що за часів правління коаліції "Громадянської платформи" та Польської народної партії військові частини були ліквідовані, а тепер уряд Об’єднаних правих їх відновлює. "Те, що ми успадкували від урядування "Громадянської платформи", коли йдеться про польську армію, польські війська, - це були справжні попелища. І для цього не потрібна була війна. Ліквідовано понад шість сотень військових частин, оперативних частин в армії", - сказав прем'єр-міністр. Він анонсував публікацію "карт ганьби", на яких Канцелярія прем'єр-міністра мав відобразити "основні ліквідовані військові частини".  Справді, карти того ж дня з’явилися на офіційному сайті Канцелярії прем’єр-міністра та в її акаунтах у соціальних мережах. 

Карти не нові. Вони з’явилися в лютому з повідомленням про "629 організаційних підрозділів Збройних сил Польщі, ліквідованих під час правління коаліції ГП-ПНП" у твіті міністра національної оборони Маріуша Блащака. На чотирьох картах, які ілюструють допис, показано ці "найважливіші ліквідовані підрозділи", а коментар Блащака був підсумком наративу ПіС про знищення польської армії "Громадянською платформою" і Польською народною партією: "Правління коаліції ГП-ПНП є періодом системної ліквідації. частин і послаблення сили Війська Польського. У 2008-15 роках було розформовано 629 організаційних одиниць польських збройних сил. Уряд ПіС послідовно відновлює потенціал армії, створюючи нові підрозділи та закуповуючи сучасну техніку". 

Питання безпеки та обороноздатності є одними з головних тем кампанії.  Владці підняли його ще у 2022 році після російського вторгнення в Україну, але цього року використовують особливо, завдаючи ударів по "Громадянській платформі".  Тезу про "згортання армії" та ліквідацію частин повторювали, серед інших, маршалок Сейму Ельжбета Вітек (6 серпня: "Армію скоротили до 95 тисяч професійних вояків, а частини перекинули на захід, ліквідувавши тут, на сході. Польща виявилася абсолютно беззахисною"); міністр освіти Пшемислав Чарнек (5 серпня: "Цих військових частин і поліцейських постерунків було ліквідовано за часів наших попередників понад тисячу. Ми їх відтворюємо");  голова ПіС Ярослав Качиньський (запис від 5 серпня: "За їх часів зникли військові частини та поліцейські дільниці, загалом понад тисячу. Сьогодні ми їх відбудовуємо"). 

Політики ПіС розповсюджують не лише чотири карти, показані вище. Є й інші, як-от у твіті міністра Блащака від 4 серпня про ракетні підрозділи протиповітряної оборони. Наведення прикладів ліквідованих підрозділів останнім часом стало регулярним пунктом візитів політиків ПіС в регіони. Так було, наприклад, з частинами в Сєдльцях, Оструді та Любліні. Однак у випадку деяких з них існують суперечності щодо того, хто дійсно несе відповідальність за рішення про розформування або ліквідацію даного підрозділу. Наприклад, після того, як Пшемислав Чарнек і керівник політичного офісу Ярослава Качинського Міхал Москаль на конференції 6 серпня говорили про ліквідацію 3-ї механізованої бригади в Любліні, "Gazeta Wyborcza" спростувала: "формально військо залишило Люблін у 2008 році, тобто під час урядування коаліції ГП-ПНП, але рішення про це приймав уряд ПіС". 

Однак ми не аналізуємо тут історію кожного підрозділу, згаданого політиками ПіС - йдеться про увесь наратив про те, що відбувалося в польській армії до правління "Об’єднаних правих". І це важливо, оскільки без пояснення причин прийнятих рішень нинішній меседж уряду вводить громадськість в оману. Йдеться не про "ліквідацію підрозділів", а про трансформацію структур польської армії, яку ухвалив польський уряд і підтримала опозиція.  Про рішення, прийняті в рамках альянсу НАТО, членом якого є Польща. Про зміни, зумовлені скасуванням обов'язкової військової служби. І, нарешті, про зовсім іншу політичну ситуацію в Європі. 

Ми попросили військових експертів, зокрема двох генералів і заступників міністра національної оборони, пояснити контекст рішень, прийнятих у 2008-2015 роках.  На наші запитання відповідали: генерал Станіслав Козєй – колишній керівник Бюро національної безпеки та заступник міністра національної оборони у 2005-2006 рр.;  Генерал Вальдемар Скшипчак - колишній командувач сухопутними військами та заступник міністра національної оборони у 2012-2013 роках;  Доктор Міхал Пєкарський з інституту дослідження безпеки Вроцлавського університету. 

До 2014 року в НАТО - "концепція кооперативної безпеки" 

Експерти наголошують, що рішення щодо польської армії потрібно аналізувати насамперед на основі того, що відбувалося навколо Польщі, якою була безпекова ситуація в Європі та світі. 

- А умови безпеки були зовсім інші, ніж сьогодні.  Нагадаємо, навіть були міркування про те, що Росія може вступити в НАТО, - каже генерал Станіслав Козєй.   

- У період після холодної війни, з 1990-х і до 2014 року, тобто нападу Росії на східну Україну та Крим, у Європі домінувала концепція кооперативної безпеки. НАТО було орієнтоване на співпрацю, а не на конфронтацію, включно з Росією. У той час НАТО займалося лише зовнішніми операціями, наприклад, в Афганістані, - додає він. 

Про зосередженість на операціях за межами Європи, наприклад, в Афганістані також говорить доктор Міхал Пєкарський.  Крім того, він нагадує: "У період, коли "Громадянська платформа" була при владі, сприйняття міжнародної безпеки було зосереджено на асиметричних загрозах, таких як тероризм чи організована злочинність. 

- Побоювалися наслідків конфліктів за межами Європи, тому майже всі країни НАТО того часу прагнули нарощувати експедиційні можливості.  Здатність вести звичайну війну з іншою країною, наприклад оборона проти Росії, вважалася важливою, але їй не надавали найвищого пріоритету, - пояснює доктор Пєкарський. 

- Те ж саме діялося в Польщі, де ми виходили з того, що якщо армія буде використана, то це будуть стабілізаційні місії чи операції на кшталт Афганістану чи Іраку. Загалом серед еліт був консенсус, що суперництво між наддержавами не обов’язково матиме військовий вимір, особливо коли йдеться про Європу, - додає він.  І наголошує: 

Це був період, коли передбачали, що Росія буде неприємним сусідом, але з нею можна буде налагодити відносини через торгівлю.  І це була ідея не тільки уряду ГП-ПНП, таку політику проводили й інші уряди. 

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доктор Міхал Пєкарський

Понадпартійна програма розвитку збройних сил.  Закон ухвалили у парламенті майже одноголосно 

Був політичний консенсус щодо реорганізації польської армії, а відтак і її скорочення – на що також звертають увагу експерти.   

- Сьогодні лише кажуть про "ліквідовані військові частини", бо на папері це дійсно так виглядає.  Але цей процес консолідації був започаткований і прийнятий на початку 2000-х із запровадженням Закону про програму розвитку Збройних Сил.Варто нагадати, що цей акт парламент ухвалив майже одноголосно, - нагадує генерал Станіслав Козєй. 

- Усі політичні сили прийняли цей акт і пов’язану з ним програму модернізації збройних сил, яка передбачає укрупнення або ліквідацію окремих підрозділів, а також створення більших, - додає він. Генерал зазначає: 

Тому сьогодні дуже нечесно з боку ПіС перекладати відповідальність за цю програму на одну політичну силу, вдаючи, ніби сама вона в цьому участі не брала.  Це було їхнє рішення, як і всіх інших політичних сил.  Просто уряди після 2001 року - будь то "Союз демократичної Лівиці" чи "Громадянська платформа" - реалізували цю двопартійну програму трансформації збройних сил, щоб ми були максимально сумісні з НАТО. 

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Генерал Станіслав Козєй

Щодо даних, то Польща вийшла з періоду ПНР (Польської Народної Республіки) з армією чисельністю близько 400 тисяч солдатів. Експерти в інтерв'ю Konkret24 зазначають, що армія була не тільки надто великою, але й підготовленоґ до зовсім інших видів збройних конфліктів, які з розпадом Радянського Союзу втратили актуальність. Щоб відповідати вимогам вступу до НАТО, а потім адаптуватися до його структур, необхідно було скоротити чисельність армії та модернізувати її. 

Проривним документом став згаданий генералом Козєєм Закон від 25 травня 2001 року про реконструкцію та технічну модернізацію та фінансування Збройних Сил Польської Республіки. У ньому йдеться, що до 2003 року польська армія матиме максимум 150 тисяч професійних військових.  За цей закон проголосували 384 із 421 депутата, у тому числі всі депутати "Союзу демократичної Лівиці" і майже всі депутати Виборчої акції "Солідарність", "Союзу свободи", Польської народної партії, Консервативно-народної партії чи "Порозуміння Центр", включно з Ярославом Качинським. 

Це також пригадує доктор Міхал Пєкарський.   

- З 1990-х років існував консенсус, що велика армія на основі загального призову та великої кількості техніки - не найкраще рішення, і кожен наступний уряд, кожна наступна програма модернізації армії виходили з того, що ми будемо модернізувати та осучаснювати армію, але буде вона дедалі меншою, - каже експерт. 

- Ця тенденція зберігалася за всіх наступних урядів: обмежували тривалість строкової служби, намагалися відійти від базування армії на солдатах строкової служби.  Ми намагалися перетворити призовну армію на професійну. Нам довелося трансформувати збройні сили з організаційною структурою, що пасувала ПНР, у збройні сили, які відповідають державі НАТО, - додає він. 

"Ліквідації та реорганізації були результатом НАТОвських тенденцій" 

Скорочення армії та пов’язане з цим розформування підрозділів було не лише результатом політичної домовленості, а й відповідало тенденціям у НАТО в першій половині ХХІ століття.   

- Усі країни НАТО скоротили свої оперативні сили, оскільки встановили, що загроза потенційного конфлікту з Росією була незначною. Тому було визнано, що утримання армії є дуже дорогим і оперативний потенціал сил НАТО був знижений. І всі це робили, й Польща не була винятком, - каже генерал Вальдемар Скшипчак.  І додає: 

Ці ліквідації та реорганізації були наслідком НАТОвських тенденцій.  Ми не на острові жили звіддаля від НАТО, ми були в альянсі, і наші політики дотримувалися політики розрядки у відносинах з Росією.  Були надії, що в Європі буде мир. 

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генерал Вальдемар Скшипчак

Це підтверджує доктор Міхал Пєкарський. 

- Це відповідало тому, що відбувалося в НАТО в той час.  Наприклад, ми створили сили спеціального призначення, тому що в НАТО була тенденція нарощувати такі можливості, і врешті-решт ми досягли статусу рамкової країни для спеціальних операцій НАТО в якийсь момент, - зазначає він. 

Кінець призову. З професійною армією стільки навчальних центрів не потрібно 

Вирішальним моментом у скороченні чисельності армії (що змусило реорганізувати деякі частини) стала відмова від обов’язкового призову та перехід до професійної армії у 2009-2010 роках. Генерал Козєй, очільник Бюро національної безпеки з 2010 року, нагадує, що це було ще одне рішення, яке відповідало стратегії НАТО. 

- На той час концепція професійної армії побутувала в усіх країнах, тому це було рішення, повністю сумісне з арміями країн НАТО. Ідея полягала в тому, щоб наша армія могла співпрацювати з іншими. Йшлося про якість армії, а не про її дислокацію.  Ми хотіли, щоб якість підрозділів, які ми надаємо НАТО, була якомога вищою.  Тому ми поставили в пріоритет якість нашої армії, а не інфраструктуру дислокації підрозділів, - пояснює він. 

Чому перехід до професійної армії означає ліквідацію деяких підрозділів, пояснив генерал Скшипчак. 

- Вимоги професійної армії означали, що багато різних навчальних центрів більше не були потрібні.  У професійній армії не потрібно стільки військових підрозділів, які навчають війська, як у випадку призовної армії.  Професійних військових навчали один раз, а потім аони лише вдосконалювалися, тому утримання такої кількості навчальних центрів для потреб професійної армії було невиправданим. Їх залишили стільки, скільки було потрібно.  Зараз ці центри вважаються ліквідованими, але це було закономірно, тому що з призовною армією ми мали розширення кількості навчальних центрів, а з професійною армією ми їх скоротили через відсутність потреби.  Але вони (ПіС – ред.) про це не знають або роблять вигляд, що не знають, - коментує він. 

Політичний консенсус навколо скасування обов'язкового призову був навіть більшим, ніж у випадку з вищезгаданим законом 2001 року.  Правова основа для цього процесу міститься в поправці до Закону про загальний обов'язок оборони Польської Республіки, яку було одноголосно прийнято Сеймом 5 грудня 2008 року.  "За" проголосували всі депутати від "Громадянської платформи", РіС, лівих, ПНП, "Польської Соціал-демократії" та "Польщі ХХІ", зокрема Ярослав Качинський, Антоній Мацєревич, Беата Шидло та Збігнєв Зьобро. 

Президент підписав зміни до закону 30 січня 2009 року, а чинності вони набули 11 лютого. З цього моменту польська армія почала стрімко скорочуватися. Згідно з даними Верховної контрольної палати, у другому кварталі 2009 року Збройні сили Польщі налічували 124 тисячі вояків, а в наступному кварталі вже 101 тисячу, а наприкінці 2009 року - менш ніж 100 тисяч.  Через два роки після набрання чинності закону про скасування обов’язкового призову польська армія налічувала менше 98 тисяч осіб. У цьому документі Верховна контрольна палата позитивно оцінила, незважаючи на виявлені порушення, діяльність міністра національної оборони у сфері професіоналізації Збройних Сил Польської Республіки. 

Ліквідація, тобто: реорганізація, об'єднання недоукомплектованих підрозділів, переформування, зміна назви... 

Люди, обізнані з історією трансформації польської армії, вказують на слово "ліквідація", яке зараз вживається в наративі ПіС і яке має негативний відтінок.  Водночас у багатьох випадках ліквідація частини означала її реорганізацію, тобто передачу командування чи військовослужбовців іншим формуванням. Розформовані були ті підрозділи, які через меншу чисельність не мали повного складу.

- У професійній армії не могло бути вже двісті чи сто п’ятдесят тисяч чоловік, а сто двадцять тисяч.  Це означало, що ряд військових частин не були повністю укомплектовані солдатами, тому що їх було менше, ніж штатних робочих місць, - пояснює генерал Козєй. 

- Якщо у нас є кілька військових частин, які укомплектовані на п’ятдесят-тридцять відсотків, вони все одно не можуть повноцінно функціонувати, тому що не вистачає, наприклад, командира взводу, роти, відділення чи самих солдатів.  Такий підрозділ має величезні недоліки у функціонуванні та навчанні, - пояснює він.  І додає: 

- Солдати в таких частинах мусили охороняти казарми, стояти на варті, але не тренувалися. Тому було прийнято рішення про консолідацію збройних сил, тобто про об’єднання неукомплектованих військових частин у більші з’єднання. Це було видно на так званій "східній стіні", де було багато таких фрагментарних підрозділів, які сплучили в більші формування. 

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генерал Станіслав Козєй

Також доктор Міхал Пєкарський каже, що некомплектні підрозділи "не мають усієї техніки, людей, бо їх призовуть лише під час мобілізації".   

- І тоді постає питання: чи є сенс залишати такі ресурси, називаючи їх бригадою, чи міняти її на батальйон меншого розміру, але повністю оснащений і здатний виїхати за кордон? - констатує експерт. І звертає увагу на спотворення інформації. 

- Прості числові порівняння на кшталт: було п'ятсот одиниць, потім стало триста - дуже неточні. Вони не враховують, що сталося з цими підрозділами. Чи їх переформували, розформували, чи розформували саме лише командування, окремі підрозділи чи їх перебрали інші підрозділи? Тому в кожному випадку, коли лунає заява про те, що військова частина "ліквідована", треба перевіряти, що ж насправді сталося. 

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доктор Міхал Пєкарський

Експерт з Вроцлавського університету наводить приклад спеціального відділу військової жандармерії з Ґлівиць.   

- Цей підрозділ було розформовано за часів урядування ГП.  Тому припускають, що потенціал Військової жандармерії зменшився.  Але на базі цього підрозділу було сформовано військову частину спецпризначення "Агат", тож потенціал спецназу збільшився. Такий якісний аналіз потрібен для кожного випадку, коли ми маємо справу з ліквідацією, реформуванням чи зміною назви військової частини, - наголошує він. 

Відтак генерал Станіслав Козєй резюмує заяви про "ліквідацію військових частин" наступним чином. 

- Це погляд на те, що сталося десять років тому, з сьогоднішньої перспективи, коли ми маємо війну за кордоном. Але ж після 2014 року все змінилося, включно з НАТО.  Сьогодні легко кричати, коли умови та ситуації зовсім інші, ніж були раніше.  На ті часи не можна дивитися крізь сучасні окуляри. Сьогодні кожен є набагато мудрішим, коли мова про рішення, які доводилося приймати тоді. Я кажу, що будь-який мій студент військового мистецтва виграв би в якості Наполеона битву при Ватерлоо, але це не означає, що він Наполеон. Адже сьогодні ми маємо інші знання та погляди. Тому потрібно зважати на цю історичну перспективу, - вважає генерал. 

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki/Twitter

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Źródło:
PAP

O te głosy politycy walczą najbardziej, bo chodzi półtora miliona nowych wyborców. Dorosłość zastała ich w trudnym momencie, po pandemii, a w trakcie wojny za naszą granicą. Dodatkowo słyszą o katastrofie klimatycznej. Czy w ogóle obchodzi ich, kto będzie rządził? Tylko 43 procent z nich "zdecydowanie" pójdzie głosować. 30 procent mówi, że to nie ma sensu, a tyle samo, że nie ma dla nich partii. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Nie kupują ściemy". Kto ich do siebie przekona?

"Nie kupują ściemy". Kto ich do siebie przekona?

23 sierpnia 2023, 7:41
Autor:
Łukasz
Łubian
Źródło:
TVN24

Nowy rok szkolny coraz bliżej. Blisko cztery piąte rodziców zamierza pokryć koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów. Część osób chce się też wesprzeć programami rządowymi. Tak wynika z badania "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości" zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku. Sprawdzono w nim także, ile kosztuje edukacja dzieci.

Ile wydajemy na edukację dzieci? Wyniki sondażu

Ile wydajemy na edukację dzieci? Wyniki sondażu

23 sierpnia 2023, 6:45
Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP

Resort zdrowia oświadczył, że czasowo zawiesił możliwość uzyskania dostępu do danych w systemach gabinetowych na podstawie numeru PESEL. To w związku z ustaleniami reportera "Faktów" TVN Marka Nowickiego, który ujawnił, że na rządowej stronie gabinet.gov.pl kilkaset tysięcy osób, głównie lekarzy, które posiadają PESEL danego pacjenta, mogło wejść w historię jego recept i dowiedzieć się, jakie leki kiedykolwiek były mu przepisywane. W sprawie wypowiedział się także minister cyfryzacji.

Dane o receptach dla kilkuset tysięcy osób. Resort zdrowia: dostęp czasowo wstrzymany

Dane o receptach dla kilkuset tysięcy osób. Resort zdrowia: dostęp czasowo wstrzymany

22 sierpnia 2023, 12:23
Aktualizacja: 22 sierpnia 2023, 19:45
Aktualizacja:
Autor:
ads,
akw/kg
Źródło:
TVN24

W Sopocie trwa Top of the Top Sopot Festival 2023. Jacek Karnowski, prezydent nadmorskiego miasta, podkreślił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24, że publiczność podczas koncertów bawi się świetnie, a - podczas drugiego dnia imprezy - zobaczyła nowe pokolenie polskich artystów. Samorządowiec we wtorek wręczał - wraz z President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasią Kieli - Bursztynowego Słowika. Nie trzymał jednak statuetki. Na antenie TVN24 zdradził dlaczego.

Bursztynowy Słowik wręczony. "Nie dają mi go wcześniej do rąk, bo go kiedyś stłukłem"

Bursztynowy Słowik wręczony. "Nie dają mi go wcześniej do rąk, bo go kiedyś stłukłem"

23 sierpnia 2023, 9:29
Autor:
mm/
tam
Źródło:
TVN24

Nagroda Bursztynowego Słowika trafiła do Kwiatu Jabłoni, który porwał publiczność swoim występem na Top of the Top Sopot Festival 2023. - Mamy chyba w tym roku najlepsze wakacje życia. Dziękujemy - powiedziała tuż po zejściu ze sceny Kasia Sienkiewicz. Drugiego dnia festiwalu na deskach Opery Leśnej wybrzmiały wcześniej największe polskie przeboje, między innymi w wykonaniu Lady Pank, Agnieszki Chylińskiej czy Kayah.

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Bursztynowy Słowik przyznany

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Bursztynowy Słowik przyznany

22 sierpnia 2023, 23:29
Autor:
akr,
pp//mm,kg
Źródło:
TVN24

Legendarny włoski piosenkarz Toto Cutugno zmarł we wtorek w wieku 80 lat. Największą sławę zyskał dzięki utworowi "L'Italiano" i uważany był za symbol włoskiej piosenki za granicą. Według agencji Ansa, artysta zmarł w szpitalu w Mediolanie po długiej chorobie.

Toto Cutugno nie żyje. Zasłynął piosenką "L'Italiano"

Toto Cutugno nie żyje. Zasłynął piosenką "L'Italiano"

22 sierpnia 2023, 18:46
Autor:
akr/kab
Źródło:
PAP

Według ustaleń policji świadkiem wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie był obywatel kraju spoza Unii Europejskiej, niemieszkający na terenie Polski. - Ta osoba zostanie przesłuchana w charakterze świadka w swoim kraju przez organy tamtejszego wymiaru sprawiedliwości - poinformował PAP szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie Rafał Babiński. W wypadku zginęło czterech młodych mężczyzn.

Był świadkiem wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura: ustalono jego tożsamość

Był świadkiem wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura: ustalono jego tożsamość

22 sierpnia 2023, 18:05
Autor:
wini/tok,mm
Źródło:
PAP, TVN24

Oskar Szafarowicz, młody działacz PiS, poinformował na swoim facebookowym profilu, że zapadła decyzja o wszczęciu postępowania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego w jego sprawie. "Już dziś mogę zadeklarować: ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę" - zadeklarował.

Komisja Dyscyplinarna UW wszczęła postępowanie w sprawie Oskara Szafarowicza. On sam o tym poinformował

Komisja Dyscyplinarna UW wszczęła postępowanie w sprawie Oskara Szafarowicza. On sam o tym poinformował

22 sierpnia 2023, 19:15
Autor:
pop
Źródło:
tvn24.pl/konkret24.tvn24.pl

Rośnie liczba zakażonych Legionellą pneumophila w województwie podkarpackim. Leczonych jest już 51 pacjentów. Jeden z zakażonych zmarł w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie.

Już 51 pacjentów zakażonych legionellą. Jedna osoba zmarła. Sztab kryzysowy w Rzeszowie

Już 51 pacjentów zakażonych legionellą. Jedna osoba zmarła. Sztab kryzysowy w Rzeszowie

22 sierpnia 2023, 16:10
Autor:
wini/tok
Źródło:
PAP

W sklepach sieci Biedronka pojawiły się komunikaty skierowane do klientów w sprawie cen towarów. Jak poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe firmy, zamieszczone informacje są wypełnieniem prawomocnej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ważna informacja przy kasach w Biedronce. Sieć wyjaśnia

Ważna informacja przy kasach w Biedronce. Sieć wyjaśnia

22 sierpnia 2023, 18:38
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Nie udało się uratować życia rowerzysty, który na drodze krajowej numer 19 w Haćkach (woj. podlaskie) został potrącony przez ciężarówkę. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Ciężarówką chciał wyprzedzić rowerzystę, doszło do zderzenia. Jedna osoba nie żyje

Ciężarówką chciał wyprzedzić rowerzystę, doszło do zderzenia. Jedna osoba nie żyje

23 sierpnia 2023, 7:57
Autor:
ms
Źródło:
tvn24.pl

Do lidera Agrounii przykleił się tak zwany "ogon". Policja tłumaczy, że chodziło o patrolowanie, ale w tym przypadku patrolowany rejon był bardzo konkretny, bo obejmował najbliższe okolice Michała Kołodziejczaka. 

Policyjny "ogon" lidera AgroUnii. W Warszawie doszło do niecodziennej sytuacji

Policyjny "ogon" lidera AgroUnii. W Warszawie doszło do niecodziennej sytuacji

22 sierpnia 2023, 20:59
Źródło:
Fakty TVN

Policyjny Black Hawk zerwał linię energetyczną na pikniku pod Sarnową Górą koło Ciechanowa. Śmigłowiec leciał kilkanaście metrów nad obszarem, gdzie przebywały rodziny z dziećmi. Do tej pory okoliczności zdarzenia nie zostały wyjaśnione. Policja jak dotąd nie przekazała, w jakim charakterze wysłano śmigłowiec na piknik. Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdził natomiast, że nie zostało złożone powiadomienie o zamiarze zorganizowania pokazu lotniczego, co jest wymagane ustawą o prawie lotniczym.

Incydent z Black Hawkiem. Policja milczy, ULC przyznaje, że nie był powiadamiany o pokazie

Incydent z Black Hawkiem. Policja milczy, ULC przyznaje, że nie był powiadamiany o pokazie

22 sierpnia 2023, 19:02
Autor:
akw//mm
Źródło:
tvn24.pl

53-latek z Jastrzębia Zdroju (woj. śląskie) został zaatakowany przez szerszenie, gdy próbował usunąć gniazdo przy swoim domu. Mężczyzna zmarł po użądleniu, najprawdopodobniej w wyniku wstrząsu anafilaktycznego.

53-latek zmarł po tym, jak zaatakowały go szerszenie. Chciał usunąć ich gniazdo

53-latek zmarł po tym, jak zaatakowały go szerszenie. Chciał usunąć ich gniazdo

22 sierpnia 2023, 16:41
Autor:
mm/tok
Źródło:
PAP

Amerykańskie media opisują tajemniczy przypadek domu na hawajskiej wyspie Maui, który pozostał nietknięty przez ogień, choć pożary zniszczyły wszystkie inne budynki w okolicy. Właściciele posiadłości nie są pewni, co go uchroniło. Przypuszczają, że mogła przyczynić się do tego zamiana pokrycia dachu.

Nietknięty przez ogień dom stoi w morzu zgliszczy. "Zaczęliśmy płakać, poczuliśmy się winni"

Nietknięty przez ogień dom stoi w morzu zgliszczy. "Zaczęliśmy płakać, poczuliśmy się winni"

22 sierpnia 2023, 13:03
Autor:
kgo//am
Źródło:
BBC, "Honolulu Civil Beat", "Los Angeles Times", "Washington Post"

19-letnia Mackenzie Shirilla spowodowała wypadek samochodowy, w którym zginął jej starszy o trzy lata chłopak oraz jego kolega. Sąd skazał ją właśnie na dożywocie z możliwością ubiegania się o wyjście z więzienia po 15 latach. Z wyroku wynika, że dziewczyna rozbiła auto celowo, z intencją zamordowania obu chłopaków.

Dożywocie dla nastolatki za wypadek, w którym zginął jej chłopak. "To nie była brawurowa jazda. To morderstwo"

Dożywocie dla nastolatki za wypadek, w którym zginął jej chłopak. "To nie była brawurowa jazda. To morderstwo"

22 sierpnia 2023, 10:00
Autor:
kgo//am
Źródło:
"Independent", CBS News

W opakowaniach ze znakami znanej firmy były kolorowe żelki. Pozornie zwyczajne, ale z dodatkowym, odurzającym składnikiem. Policjanci zatrzymali 32-latka, który usłyszał zarzut posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu narkotyków.

Kolorowe żelki z odurzającym dodatkiem

Kolorowe żelki z odurzającym dodatkiem

23 sierpnia 2023, 8:20
Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci zatrzymali 38-latka, który w Augustowie (woj. podlaskie) zaatakował właściciela lokalu gastronomicznego i jego syna. Jak przekazała policja, powodem zachowania mężczyzny miało być to, że dostał kebab zawinięty w folię. Napastnik to instruktor sztuk walki. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.

Miał go zdenerwować kebab zawinięty w folię. Zaatakował właściciela lokalu

Miał go zdenerwować kebab zawinięty w folię. Zaatakował właściciela lokalu

23 sierpnia 2023, 8:42
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Podczas otwarcia targów gamescom w Kolonii w Niemczech CD Projekt i CI Games zaprezentowały swoje produkcje. CD Projekt pokazał wideo ze zmianami, które wprowadzi wraz z dodatkiem "Cyberpunk 2027: Widmo Wolności" i potwierdził aktualizację dla podstawowej wersji. CI Games przedstawił trailer fabularny do "Lords of The Fallen".

Szykuje się gorąca jesień. Polskie firmy pokazały zwiastuny

Szykuje się gorąca jesień. Polskie firmy pokazały zwiastuny

23 sierpnia 2023, 7:21
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Chiński dysydent uciekł przez morze do Korei Południowej, pokonując 300 kilometrów na skuterze wodnym przez Morze Żółte - podał portal BBC, który określił to jako "jedną z najbardziej ekstremalnych prób ucieczki, jakie widziano w dzisiejszych czasach". Mężczyzna został zatrzymany.

Uciekł z Chin do Korei Południowej na skuterze wodnym

Uciekł z Chin do Korei Południowej na skuterze wodnym

23 sierpnia 2023, 6:57
Autor:
pp/kg
Źródło:
PAP

32-latek był pijany, mimo to, wsiadł do auta i pojechał na stację paliw. Tam miał zaatakować siekierą mężczyznę. Interweniowali policjanci.

Pijany wsiadł do auta i pojechał na stację paliw. Tam "siekierą zaatakował mężczyznę"

Pijany wsiadł do auta i pojechał na stację paliw. Tam "siekierą zaatakował mężczyznę"

23 sierpnia 2023, 7:11
Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Sąd uchylił karę pieniężną nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego na Leszka Czarneckiego - poinformował w mediach społecznościowych pełnomocnik biznesmena Roman Giertych. Jak dodał, urząd będzie musiał zwrócić Czarneckiemu 20 milionów złotych wpłaconej kary oraz trzy miliony złotych odsetek. KNF zapowiada odwołanie od tej decyzji.

Jest decyzja sądu w sprawie wielkiej kary dla Leszka Czarneckiego

Jest decyzja sądu w sprawie wielkiej kary dla Leszka Czarneckiego

22 sierpnia 2023, 16:57
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Siedmioro dzieci oraz ich nauczyciel, którzy utknęli w wagoniku kolejki linowej nad kilkusetmetrowym wąwozem w Pakistanie, zostali uratowani. Początkowo akcję prowadzono z pomocą śmigłowca, ale stało się to niemożliwe po zapadnięciu zmroku. Wówczas przystąpiono do działań z ziemi.

Zawiśli na jednej linie 275 metrów nad ziemią. Dzieci i ich nauczyciel zostali uratowani

Zawiśli na jednej linie 275 metrów nad ziemią. Dzieci i ich nauczyciel zostali uratowani

22 sierpnia 2023, 18:32
Aktualizacja: 22 sierpnia 2023, 21:33
Aktualizacja:
Autor:
kgo//am,mm
Źródło:
CNN, Reuters

Od wiosny serial "Pati" można było oglądać w Playerze. Jesienią głośna produkcja z Aleksandrą Adamską w roli głównej trafi na antenę TVN. Emisja w poniedziałki o godz. 21.35. Pierwszy z sześciu odcinków już 4 września. 

"Pati" na antenie TVN. Kiedy pierwszy odcinek?

"Pati" na antenie TVN. Kiedy pierwszy odcinek?

22 sierpnia 2023, 11:34
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, Player

Rządząca w Polsce partia PiS wszystko, co robi, robi w jednym celu: chce utrzymać się przy władzy. To jest PiS-u program wyborczy. Ktoś może mi powiedzieć, że zdobycie władzy i jej utrzymanie to jest program wyborczy każdej partii politycznej. "Nie mam nic innego do zaoferowania jak krew, znój, łzy i pot" - powiedział Churchill, kiedy obejmował urząd premiera Wielkiej Brytanii. I nic dziwnego, że przegrał wybory po zakończeniu wojny.

Władzy nie oddamy nigdy

Władzy nie oddamy nigdy

22 sierpnia 2023, 10:37
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl