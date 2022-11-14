Карета "швидкої" від "Великого оркестру різдвяної благодійності" потрапить до рятувальників у Харкові
"Великий оркестр різдвяної благодійності" передасть карету"швидкої допомоги" рятувальникам з Харкова в Україні. - Це невелика лікарня на колесах. Спочатку вона поїде на митницю, ми вже домовляємося з бригадою швидкої допомоги з Харкова, щоб приїхали по неї, - сказав на прес-конференції керівник "Великого оркестру різдвяної благодійності" Єжи Овсяк.
Керівник Великого оркестру різдвяної благодійності Єжи Овсяк на прес-конференції сказав, що "хотів показати, як Великий оркестр різдвяної благодійності реалізує допомогу Україні".
- Ця допомога вже сягнула 23 мільйонів злотих. Завдяки внескам поляків на наш окремий субрахунок, завдяки перерахуванням самого Фонду, завдяки нашим партнерам, ми сьогодні можемо передати цю карету до Харкова рятівній службі. Це чергове, одне із багатьох, обладнання, яке ми даруємо Україні. (...) Це такий маленький шпиталь на колесах, - сказав він.
Спочатку на митницю, звідти передадуть далі
Він повідомив, що "швидка" спочатку поїде на митницю.
- Ми вже домовляємося з Харковом, з бригадою рятувальників, аби вони приїхали по неї. Це нелегко, бо ми не можемо поїхати в Україну і екіпаж не може виїхати з України. Тому зараз узгоджуємо технічні деталі, щоб можна було передати реанімобіль, - пояснив Овсяк.
- Допомога постійно надається не лише українським лікарням, а й польським. До нас звернулися лікарні з проханням допомогти закупити їм більше обладнання у зв’язку з більшою кількістю громадян України, які користуються польськими лікарнями. Ми також це врахували, і в ці 23 мільйони злотих також входить обладнання, закуплене для польських лікарень, - підкреслив керівник Великого оркестру різдвяної благодійності.
Źródło: TVN24
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