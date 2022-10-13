"Канібалізація" білоруських військ буде, але Лукашенко "майстер ухилятися"

Оскільки Володимир Путін не міцнішає, а навпаки, його позиція слабшає або ускладнюється, то Олександр Лукашенко ще більше намагатиметься уникнути втягування у війну в Україні, - заявила у "Фактах після Фактів" на TVN24 доктор Агнєшка Бриц з Університету ім. Міколая Коперника в Торуні. Вона коментувала оголошення про створення в Білорусі регіонального спільного угруповання російсько-білоруських військ. Колишній командир спецпідрозділу ГРОМ генерал Роман Полько зазначив, що "Білорусь не має істотного потенціалу, який би змінив долю цієї війни".

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Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі буде створено регіональне угруповання російських і білоруських військ, + повідомило агентство Reuters. Як інформує незалежний білоруський портал «Наша ніва», Лукашенко заявив, що це реалізація його домовленостей з Володимиром Путіним.

- Не розраховуйте на велику кількість військ, але це буде не тисяча людей, - сказав Лукашенко, якого цитують незалежні ЗМІ.

В останні тижні українська військова розвідка повідомляла, що готується переміщення до Білорусі близько 20 тисяч російських солдатів.

Лукашенко "ще більше намагатиметься не втягуватися" у війну

Доктора Агнєшку Бриц з Університету ім. Міколая Коперника в Торуні запитали, наскільки Білорусь може вплинути на долю війни.

- Я думаю, що Білорусь не може змінити результат цієї війни на користь Росії. Росія може канібалізувати білоруські війська в плані техніки, але давайте пам'ятати - Лукашенко справжній майстер ухиляння, - сказала вона і додала, що "він зміг опиратися шантажу Путіна з самого початку війни".

- Мені здається, що сьогодні, коли позиція Путіна не посилюється, а навпаки - слабшає або ускладнюється, Лукашенко ще наполегливіше намагатиметься не втягуватися у це, - додала вона.

Вона зазначила, що таким чином Лукашенко "дав би зброю тим, хто, можливо, два роки тому протестував на вулицях".

- По-друге, якби він був явно залучений (у війну - ред.), то став би поряд із Путіним лідером, який мусив би відповісти за агресію проти України, - сказала Бриц.

- Втім, надання території держави також є елементом, який ми трактуємо як ознаку агресії щодо третьої країни, – зазначила вона.

Путін і Лукашенко в Сочі PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Генерал Полько: Путін не бажає тонути сам, хоче втягнути Білорусь у цю війну

Колишній командир спецпідрозділу GROM генерал Роман Полько на запитання про те, як він оцінює потенційну загрозу відкриття північного фронту, відповів, що погоджується з Бриц.

- Лукашенко надто добре знає Путіна. Він дійсно бореться за власне життя і не захоче приєднатися до переможеного, - зазначив він та додав, що білоруський очільник "боїться власних солдатів і їх бунту, якщо спробував би відправити їх на північний фронт, на війну".

Генерал Полко: Білорусь не має значного потенціалу, який би змінив долю цієї війни TVN24

- Отже, буде канібалізація. Напевно, перейдуть (до росіян - ред.) і ті солдати білоруської армії, які захочуть проявити себе на полі бою, захочуть цієї слави і візьмуть участь у війні, бо й такі знайдуться. Я не думаю, що це буде якась велика сила. Крім того, у Білорусі немає істотного потенціалу, який міг би змінити долю цієї війни, - зазначив Полько.

- Путін просто не бажає тонути сам, він хоче втягнути Білорусь у цю війну, і Лукашенко зараз буде постійно, будь-якими способами, робити вигляд, що він з Путіним, тому що він економічно від нього залежний, але в той же час ця допомога буде такою, що принесе більше проблем, аніж користі, - відзначив він.

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Autor:momo

Źródło: TVN24