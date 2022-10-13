"Канібалізація" білоруських військ буде, але Лукашенко "майстер ухилятися"

13 października 2022, 12:02
Autor:
momo
Źródło:
TVN24
Bryc: Łukaszenka będzie jeszcze usilniej starał się unikać zaangażowania w wojnę w Ukrainie
Bryc: Łukaszenka będzie jeszcze usilniej starał się unikać zaangażowania w wojnę w UkrainieTVN24
wideo 2/20
TVN24Брайц: Лукашенко ще більше намагатиметься не втягуватися у війну в Україні

Оскільки Володимир Путін не міцнішає, а навпаки, його позиція слабшає або ускладнюється, то Олександр Лукашенко ще більше намагатиметься уникнути втягування у війну в Україні, - заявила у "Фактах після Фактів" на TVN24 доктор Агнєшка Бриц з Університету ім. Міколая Коперника в Торуні. Вона коментувала оголошення про створення в Білорусі регіонального спільного угруповання російсько-білоруських військ. Колишній командир спецпідрозділу ГРОМ генерал Роман Полько зазначив, що "Білорусь не має істотного потенціалу, який би змінив долю цієї війни".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі буде створено регіональне угруповання російських і білоруських військ, + повідомило агентство Reuters. Як інформує незалежний білоруський портал «Наша ніва», Лукашенко заявив, що це реалізація його домовленостей з Володимиром Путіним. 

- Не розраховуйте на велику кількість військ, але це буде не тисяча людей, - сказав Лукашенко, якого цитують незалежні ЗМІ.

В останні тижні українська військова розвідка повідомляла, що готується переміщення до Білорусі близько 20 тисяч російських солдатів.

Лукашенко "ще більше намагатиметься не втягуватися" у війну

Доктора Агнєшку Бриц з Університету ім. Міколая Коперника в Торуні запитали, наскільки Білорусь може вплинути на долю війни.

- Я думаю, що Білорусь не може змінити результат цієї війни на користь Росії. Росія може канібалізувати білоруські війська в плані техніки, але давайте пам'ятати - Лукашенко справжній майстер ухиляння, - сказала вона і додала, що "він зміг опиратися шантажу Путіна з самого початку війни".

 - Мені здається, що сьогодні, коли позиція Путіна не посилюється, а навпаки - слабшає або ускладнюється, Лукашенко ще наполегливіше намагатиметься не втягуватися у це, - додала вона.

Вона зазначила, що таким чином Лукашенко "дав би зброю тим, хто, можливо, два роки тому протестував на вулицях". 

- По-друге, якби він був явно залучений (у війну - ред.), то став би поряд із Путіним лідером, який мусив би відповісти за агресію проти України, - сказала Бриц. 

- Втім, надання території держави також є елементом, який ми трактуємо як ознаку агресії щодо третьої країни, – зазначила вона.

Путін і Лукашенко в СочіPAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Генерал Полько: Путін не бажає тонути сам, хоче втягнути Білорусь у цю війну

Колишній командир спецпідрозділу GROM генерал Роман Полько на запитання про те, як він оцінює потенційну загрозу відкриття північного фронту, відповів, що погоджується з Бриц.

- Лукашенко надто добре знає Путіна. Він дійсно бореться за власне життя і не захоче приєднатися до переможеного, - зазначив він та додав, що білоруський очільник "боїться власних солдатів і їх бунту, якщо спробував би відправити їх на північний фронт, на війну".

Generał Polko: Białoruś nie dysponuje znaczącym potencjalem, który miałby zmienić losy tej wojny
Генерал Полко: Білорусь не має значного потенціалу, який би змінив долю цієї війниTVN24

- Отже, буде канібалізація. Напевно, перейдуть (до росіян - ред.) і ті солдати білоруської армії, які захочуть проявити себе на полі бою, захочуть цієї слави і візьмуть участь у війні, бо й такі знайдуться. Я не думаю, що це буде якась велика сила. Крім того, у Білорусі немає істотного потенціалу, який міг би змінити долю цієї війни, - зазначив Полько.

- Путін просто не бажає тонути сам, він хоче втягнути Білорусь у цю війну, і Лукашенко зараз буде постійно, будь-якими способами, робити вигляд, що він з Путіним, тому що він економічно від нього залежний, але в той же час ця допомога буде такою, що принесе більше проблем, аніж користі, - відзначив він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Natalia Fedosenko / TASS / Forum

Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Białoruś
Alaksandr Łukaszenka
Władimir Putin
Pozostałe wiadomości

Najsmutniejsze z tego spotkania nie są tylko kuriozalne wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego o węglu brunatnym, że to się pali, że to dymi, i jakoś ludzie tam żyją, ale reakcje widowni, która śmiechem lekceważy problem - stwierdził w rozmowie z TVN24 Biznes Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Wyjaśnił, że każdego roku w Polsce umiera 45 tysięcy osób ze względu na zanieczyszczenie powietrza. - To jest populacja miasta Kołobrzeg, które znika z mapy każdego roku - podkreślił.

Kaczyński: to się pali, to dymi i jakoś ludzie tam żyją. Ekspert: węgiel brunatny to kilka razy więcej siarki i rtęci

Kaczyński: to się pali, to dymi i jakoś ludzie tam żyją. Ekspert: węgiel brunatny to kilka razy więcej siarki i rtęci

13 października 2022, 12:14
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Dlaczego nauczyciele nie palą opon?

Dlaczego nauczyciele nie palą opon?

13 października 2022, 11:51
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Firma Maxar Technologies opublikowała zdjęcia satelitarne ukazujące korki tworzące się na drogach w pobliżu uszkodzonego mostu Krymskiego. Widać też przeprawę zniszczoną w wybuchu, do którego doszło 8 października.

Transport na Krym sparaliżowany. Kolejki ciężarówek czekają na przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską

Transport na Krym sparaliżowany. Kolejki ciężarówek czekają na przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską

13 października 2022, 11:21
Autor:
momo
Źródło:
Reuters, PAP

Celem zmasowanych rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, w tym infrastrukturę krytyczną, jest sparaliżowanie Ukrainy przed zimą - ocenił w TVN24 emerytowany generał broni Waldemar Skrzypczak. Ekspert przybliżył obecną sytuację na ukraińskim froncie.

Zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Generał Skrzypczak: Rosjanie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa

Zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Generał Skrzypczak: Rosjanie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa

13 października 2022, 10:25
Autor:
momo
Źródło:
TVN24

Na Telegramie i na Twitterze pojawiło się nagranie z Ukrainy, na którym widać, jak rosyjski transporter opancerzony MT-LB najeżdża na minę przeciwczołgową. Chwilę później dochodzi do silnej eksplozji.

Rosyjski transporter najeżdża na ukraińską minę. Nagranie

Rosyjski transporter najeżdża na ukraińską minę. Nagranie

13 października 2022, 10:43
Autor:
momo\mtom
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Szymon Szynkowski vel Sęk zastąpi Konrada Szymańskiego na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej. Opozycja ocenia, że może to oznaczać pójście na ostateczne zwarcie z Unią Europejską. Ryszard Terlecki liczy natomiast, że nowy minister będzie jeszcze lepszy niż jego poprzednik, Konrad Szymański. - Zmiany czasem są konieczne - mówi.

Ryszard Terlecki o "bardzo dobrym ministrze Szymonie Synkowskim, specjaliście od spraw niemieckich"

Ryszard Terlecki o "bardzo dobrym ministrze Szymonie Synkowskim, specjaliście od spraw niemieckich"

13 października 2022, 11:57
Autor:
FC/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Po dwóch miesiącach, kiedy ten węgiel zaczął powoli do Polski przypływać, to okazało się, że on nie jest taki, jaki miał być. Sprowadziliśmy de facto węgiel, który można wykorzystać w elektrowniach zawodowych - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Mariusz Marszałkowski z portalu biznesalert.pl. Dodał, że "węgla, który miał być dla gospodarstw domowych, nie ma".

To miał być ratunek w sezonie grzewczym. "Okazało się, że węgiel nie jest taki, jaki miał być"

To miał być ratunek w sezonie grzewczym. "Okazało się, że węgiel nie jest taki, jaki miał być"

13 października 2022, 9:58
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24

"Bomba ciepła" - klin ciepłego, zwrotnikowego powietrza znad Afryki - zdąża nad Polskę. W ciągu kolejnych dni temperatura w Polsce będzie rosnąć aż do osiągnięcia 23 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje jednak na to, że ocieplenie to będzie krótkotrwałe.

"Bomba ciepła" nad Polską. Kiedy możemy się jej spodziewać?

"Bomba ciepła" nad Polską. Kiedy możemy się jej spodziewać?

13 października 2022, 9:22
Autor:
as
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl
Kulisy otwarcia Baltic Pipe. Prezydent i premier uziemieni, premier Danii krąży nad Szczecinem

Kulisy otwarcia Baltic Pipe. Prezydent i premier uziemieni, premier Danii krąży nad Szczecinem

13 października 2022, 5:31
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Wiecie państwo na pewno wszyscy, co to jest Żabka. Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione - powiedział podczas wystąpienia w Puławach prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem" - napisało w odpowiedzi na prośbę o komentarz biuro prasowe Żabki.

Kaczyński: sklepy Żabka też być może zostaną odkupione. Mamy komentarz sieci

Kaczyński: sklepy Żabka też być może zostaną odkupione. Mamy komentarz sieci

12 października 2022, 20:56
Aktualizacja: 12 października 2022, 21:51
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, zakładającego wzrost stawek tak zwanej kilometrówki, czyli zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Powodem jest wzrost cen paliwa.

Stawki nie były zmieniane od 15 lat. Ministerstwo reaguje na "liczne petycje i monity"

Stawki nie były zmieniane od 15 lat. Ministerstwo reaguje na "liczne petycje i monity"

13 października 2022, 11:15
Autor:
/dap
Źródło:
PAP

38-latek został dotkliwie pogryziony przez niedźwiedzia, na którego natknął się podczas biegania w słowackich Tatrach. Mężczyzna poruszał się po wyznaczonym szlaku, gdy natknął się na dzikie zwierzę. "Niedźwiedź atakował go w sumie trzy razy" - informują ratownicy Horskiej Zachrannej Służby.

Niedźwiedź pogryzł biegacza w Tatrach. Ratownicy: zwierzę atakowało trzy razy

Niedźwiedź pogryzł biegacza w Tatrach. Ratownicy: zwierzę atakowało trzy razy

13 października 2022, 11:59
Autor:
bp/gp
Źródło:
tvn24.pl/Horská záchranná služba

Michał Dworczyk wciąż jest członkiem Rady Ministrów - potwierdził w czwartek w Radiu Zet rzecznik rządu Piotr Mueller. Czym będzie się zajmował po rezygnacji z funkcji szefa kancelarii premiera? - Premier może mu przypisać dodatkowe kompetencje. Zobaczymy, w tej chwili nie ma takich decyzji jeszcze - wyjaśnił Mueller.

Michał Dworczyk nie jest już szefem KPRM, ale w rządzie zostanie. "Premier może mu przypisać dodatkowe kompetencje"

Michał Dworczyk nie jest już szefem KPRM, ale w rządzie zostanie. "Premier może mu przypisać dodatkowe kompetencje"

13 października 2022, 10:13
Autor:
KS/kg
Źródło:
Radio ZET

Jeśli nie będzie refleksji, zaskarżę określone uchwały Rady Polityki Pieniężnej dotyczące rozlicznych zmian regulaminu rady, które ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez jej członków - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 członek RPP Przemysław Litwiniuk. Odniósł się do sytuacji w Narodowym Banku Polskim i napięć wokół RPP.

Członek RPP: jeśli refleksji nie będzie, pójdę do sądu

Członek RPP: jeśli refleksji nie będzie, pójdę do sądu

13 października 2022, 8:03
Autor:
js/kg
Źródło:
TVN24

Ponad cztery lata temu właściciel zakładu wulkanizacyjnego z Suwałk (Podlaskie) przekazał lokalnej fundacji 82 zużyte opony, które miały posłużyć do stworzenia proekologicznego ogrodu. W grudniu 2021 roku okazało się, że ma zapłacić karę - ponad milion złotych z odsetkami, bo urzędnicy uznali opony za odpady. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku właśnie ich decyzję uchylił. To jednak nie kończy sprawy.

Przekazał opony na cele ekologiczne. Miał zapłacić blisko 1,4 miliona złotych kary. Odwołał się, jest decyzja sądu

Przekazał opony na cele ekologiczne. Miał zapłacić blisko 1,4 miliona złotych kary. Odwołał się, jest decyzja sądu

13 października 2022, 9:16
Autor:
tm/gp
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wzięci do niewoli świeżo zmobilizowani rosyjscy żołnierze przyznali, że kiedy wysadzono ich w Ukrainie, zajęli pozycje w okopach i siedzieli w nich przez trzy dni bez jedzenia i wody. Zmobilizowani Rosjanie dostają radzieckie hełmy i słabo działającą broń automatyczną - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie władze publikują zeznania zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy. Sztab: dostają radzieckie hełmy

Ukraińskie władze publikują zeznania zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy. Sztab: dostają radzieckie hełmy

13 października 2022, 7:21
Autor:
asty
Źródło:
PAP

Sekretarz stanu USA Antony Blinken z zadowoleniem przyjął wynik głosowania nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ potępiającą próbę aneksji przez Rosję terytorium Ukrainy. 143 kraje opowiedziały się za rezolucją. 35 krajów wstrzymało się od głosu, w tym Indie i Chiny.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ws. aneksji ukraińskich terytoriów. Kto poparł Rosję, jak głosowały Indie i Chiny

Zgromadzenie Ogólne ONZ ws. aneksji ukraińskich terytoriów. Kto poparł Rosję, jak głosowały Indie i Chiny

13 października 2022, 5:41
Autor:
asty,
momo/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska nie wierzy, że atak sił zbrojnych Białorusi na Ukrainę jest możliwy. Białoruskie społeczeństwo jest przeciwko agresji - mówi. Mówi też o gotowości białoruskiej opozycji do dialogu z reżimem Łukaszenki.

Cichanouska nie wierzy w możliwość ataku Białorusi na Ukrainę

Cichanouska nie wierzy w możliwość ataku Białorusi na Ukrainę

13 października 2022, 10:58
Autor:
KS
Źródło:
PAP

Ben Wallace, brytyjski sekretarz obrony, poinformował przed czwartkowym spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli, że jego kraj przekaże Ukrainie rakiety obrony powietrznej zdolne do zestrzeliwania pocisków manewrujących. - Rakiety pomogą w ochronie infrastruktury krytycznej Ukrainy - przekazano w komunikacie ministerstwa.

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii: pociski średniego zasięgu typu AMRAAM dla Ukrainy

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii: pociski średniego zasięgu typu AMRAAM dla Ukrainy

13 października 2022, 7:55
Autor:
KS\mtom
Źródło:
PAP

Ławnicy w sądzie w stanie Connecticut zdecydowali, że propagator teorii spiskowych Alex Jones musi zapłacić łącznie 965 mln dolarów rodzinom ofiar masakry w szkole Sandy Hook w Newtown. Jones twierdził, że atak był mistyfikacją, a rodzice zamordowanych dzieci aktorami.

Sąd: Alex Jones skazany za pomówienie rodzin ofiar masakry w szkole. Musi zapłacić blisko miliard dolarów

Sąd: Alex Jones skazany za pomówienie rodzin ofiar masakry w szkole. Musi zapłacić blisko miliard dolarów

13 października 2022, 7:22
Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Szczątki około 30 jeńców odnaleźli badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na terenie byłego obozu Stalag II-D w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). To już drugi sezon badań w tym miejscu i - jak wskazują naukowcy - pochówki odkryte tym razem są "zupełnie inne" niż te z poprzedniego etapu. Nie wiadomo jeszcze kim byli zmarli.

Odkryli groby 30 jeńców, wszyscy zmarli w ciągu czterech dni

Odkryli groby 30 jeńców, wszyscy zmarli w ciągu czterech dni

13 października 2022, 10:58
Autor:
ng/gp
Źródło:
PAP

Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S8 pod Piotrkowem Trybunalskim (województwo łódzkie). - Samochód ciężarowy uderzył w tył włączającego się do ruchu samochodu osobowego. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca osobówki - przekazuje policja. Droga w kierunku Wrocławia i Katowic jest całkowicie zablokowana.

Ciężarówka uderzyła w auto włączające się do ruchu. Jedna osoba nie żyje, trasa S8 jest zablokowana

Ciężarówka uderzyła w auto włączające się do ruchu. Jedna osoba nie żyje, trasa S8 jest zablokowana

13 października 2022, 10:40
Autor:
pk/gp
Źródło:
tvn24.pl Łódź

Najwyższy rangą dowódca wojskowy USA generał Mark Milley powiedział w środę o potrzebie budowy zintegrowanej obrony powietrznej Ukrainy. Wiele krajów ma szeroki wachlarz systemów i naszym zadaniem powinno być zebranie ich razem, rozmieszczenie ich i wyszkolenie - oznajmił generał.

Generał Milley: wszystkie kraje muszą dołożyć się do budowy systemu obrony powietrznej Ukrainy

Generał Milley: wszystkie kraje muszą dołożyć się do budowy systemu obrony powietrznej Ukrainy

13 października 2022, 7:07
Autor:
asty
Źródło:
PAP

Czwartek jest 232. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Izrael dostarcza Ukrainie informacji wywiadowczych o irańskich dronach używanych przez armię rosyjską - poinformował w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie, amerykański dziennik "New York Times". "NYT" podał również, że prywatna firma izraelska przekazuje Ukrainie zdjęcia satelitarne pozycji rosyjskich wojsk. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

"NYT": Izrael przekazuje Ukrainie informacje wywiadowcze o irańskich dronach

"NYT": Izrael przekazuje Ukrainie informacje wywiadowcze o irańskich dronach

13 października 2022, 5:50
Autor:
asty
Źródło:
tvn24.pl

Na terenie poligonu drawskiego, w okolicy Pomierzyna (woj. zachodniopomorskie), myśliwy zastrzelił żubra. Przyznał się i tłumaczył, że pomylił go z dzikiem. Okazało się, że w pobliżu znaleziono drugie martwe zwierzę. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa.

Dwa żubry zastrzelone na terenie poligonu

Dwa żubry zastrzelone na terenie poligonu

13 października 2022, 10:22
Autor:
ng/
tam/eŁKa/gp
Źródło:
PAP

26-letnia Shylah Rodden została potrącona przez kolejkę górską w wesołym miasteczku w Melbourne - poinformowały australijskie media. Do wypadku doszło w momencie, gdy kobieta weszła na tor, by podnieść telefon, który wcześniej tam upuściła. Od ponad dwóch tygodni jest w śpiączce.

Weszła na tor rollercoastera po telefon, kolejka wyrzuciła ją na wysokość 9 m. Od ponad dwóch tygodni walczy o życie

Weszła na tor rollercoastera po telefon, kolejka wyrzuciła ją na wysokość 9 m. Od ponad dwóch tygodni walczy o życie

13 października 2022, 11:37
Autor:
kgo//am
Źródło:
7NEWS, "Daily Mail Australia", Yahoo

Trzyletni chłopiec błąkał się po ruchliwych ulicach Pisza (województwo warmińsko-mazurskie). Dziecko było samo. Zainteresowali się nim przechodnie i kierowcy, którzy powiadomili policję.

Trzylatek w koszulce i skarpetkach sam na ruchliwym skrzyżowaniu

Trzylatek w koszulce i skarpetkach sam na ruchliwym skrzyżowaniu

13 października 2022, 11:20
Autor:
mm/gp
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali cztery osoby podejrzane o rozbój. Jak informuje policja, napastnicy brutalnie zaatakowali kibica drużyny przeciwnej, zdarli z niego koszulkę i zabrali mu szalik. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 

Brutalnie pobili kibica wracającego z meczu. Wszystko nagrał monitoring

Brutalnie pobili kibica wracającego z meczu. Wszystko nagrał monitoring

13 października 2022, 7:52
Autor:
kz/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Na budowie liceum w Wesołej pojawiły się sadzonki rdestowca ostrokończystego - inwazyjnego gatunku obcego, który rozrasta się do dużych rozmiarów i może powodować szkody w infrastrukturze. Jeden z mieszkańców twierdzi, że władze dzielnicy działają opieszale w sprawie zwalczania rośliny. Urzędnicy odpowiadają, że likwidacja rdestowca odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwazyjna roślina na budowie liceum. "Silnie się rozrasta, może niszczyć asfalt i chodniki"

Inwazyjna roślina na budowie liceum. "Silnie się rozrasta, może niszczyć asfalt i chodniki"

12 października 2022, 19:56
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Z danych dostawców energii elektrycznej wynika, że urządzeniem do obróbki żywności pobierającym najwięcej prądu jest płyta indukcyjna. Sporo zaoszczędzić można korzystając z kuchenki mikrofalowej, choć należy uwzględnić, że oszczędność ta wynika w dużej mierze z czasu jej działania. Piotr Kleinschmidt z think tanku Forum Energii radzi, jak ograniczyć zużycie energii generowane przez różne sprzęty kuchenne.

Kuchenka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa - ak gotować najtaniej?

Kuchenka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa - ak gotować najtaniej?

13 października 2022, 9:04
Autor:
kgo//am
Źródło:
PGNiG, Utilia, tvn24.pl

Elektrownia w Ostrołęce nie może szczycić się zyskami finansowymi, zyskuje za to coraz to nowe osoby na fotelu prezesa. W CV najważniejsza wydaje się jedna kwalifikacja - partyjna. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Elektrownia w Ostrołęce i duża energia kadrowych zmian

Elektrownia w Ostrołęce i duża energia kadrowych zmian

13 października 2022, 6:48
Autor:
Dawid
Rydzek
Źródło:
TVN24

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się w czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby rozmawiać o cenach energii i dystrybucji węgla przez samorządy. - Ustalenia polegają na tym, że węgiel będzie dostarczany na składowiska w pobliżu miast, później my pomożemy w dostarczeniu go samym mieszkańcom - powiedział Trzaskowski.

Spotkanie Morawiecki - Trzaskowski. "Trzeba zapewnić takie ceny energii, które pozwolą nam przetrwać ten kryzys"

Spotkanie Morawiecki - Trzaskowski. "Trzeba zapewnić takie ceny energii, które pozwolą nam przetrwać ten kryzys"

13 października 2022, 12:04
Autor:
ib/r
Źródło:
tvn24.pl/PAP

Włoskie media opisują niekończące się spory o skład przyszłego rządu. Giorgia Meloni i jej prawicowi koalicjanci nie są w stanie dojść w tej sprawie do kompromisu. Meloni nie chce, by resortem zdrowia kierowała Licia Ronzulli. To senatorka wierna Silvio Berlusconiemu, dzięki któremu porzuciła zawód pielęgniarki i weszła do świata polityki. Przyszła premier dalej nie widzi też szans na to, by ministrem spraw wewnętrznych został Matteo Salvini. Koalicjanci spotykali się w środę wieczorem. Corriere della Sera informuje, że przyszła premier przygotowała dla partnerów "hojną ofertę".

Nie kończą się spory prawicy o skład włoskiego rządu

Nie kończą się spory prawicy o skład włoskiego rządu

13 października 2022, 8:42
Autor:
ww
Źródło:
Corriere della Sera, La Repubblica, ANSA

Pozostało nam tylko 31 procent "żyjącej planety" - ostrzega w najnowszej edycji raportu Living Planet Report fundacja WWF. W porównaniu do stanu z roku 1970 monitorowane populacje zwierząt na całym świecie zmniejszyły się o ponad dwie trzecie. Naukowcy alarmują, że tak szybki spadek bioróżnorodności może mieć poważny wpływ na dobrobyt ludzi.

Pół wieku wystarczyło, by populacje zwierząt drastycznie się skurczyły. "Świat przyrody pustoszeje"

Pół wieku wystarczyło, by populacje zwierząt drastycznie się skurczyły. "Świat przyrody pustoszeje"

13 października 2022, 11:12
Autor:
as/dd
Źródło:
WWF, Reuters

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił pyłowe pierścienie układające się w kształt gigantycznego odcisku palca. To rzadkie zjawisko jest wynikiem interakcji dwóch gigantycznych gwiazd, znacznie większych niż nasze Słońce.

Taniec dwóch gwiazd jak "kosmiczny odcisk palca". Nowe zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

Taniec dwóch gwiazd jak "kosmiczny odcisk palca". Nowe zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

13 października 2022, 11:42
Autor:
as/dd
Źródło:
NASA, The Guardian