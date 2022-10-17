Качинський про "500 плюс". "Це не спрацювало"

Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, не виключає підвищення пільги "500 плюс". - Є певні міркування щодо якогось перегляду, але я не можу нікому нічого обіцяти наразі, - сказав колишній віце-прем'єр під час зустрічі в Ченстохові. Він також торкнувся ефективності цієї програми, яка діє з 2016 року.

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Голова ПіС Ярослав Качинський під час суботнього візиту до Ченстохови говорив про "серйозні симптоми", коли йдеться про поточну ситуацію.

- Наприклад, наша демографічна ситуація, дуже мала кількість дітей, - зауважив він.

Ярослав Качинський про програму "Родина 500 плюс"

Качинський говорив про можливу валорізацію (збільшення виплати, аби утримати її реальну вартість на тому ж рівні - ред.) пільги "500 плюс".

- Не надто зрозуміло що робити, тому що "500 плюс" - ми міркуємо про те аби якось переглянути її розмір, але я не можу нікому нічого обіцяти наразі - сама по собі не спрацювала, - сказав голова ПіС.

На його думку, "напевно, якийсь прогрес могло б дати дешеве житло, яке легко отримати, але цього теж недостатньо. І, звісно ж, підвищення зарплат, якісь інші соціальні гарантії".

- Але ми також повинні пам’ятати, що йдеться передусім про культурні питання, це вони вирішальні, - додав очільник ПіС.

При цьому Качинський нагадав, що "до війни, у 1920-х роках, в понад 20-мільйонній Польщі бувало мільйон народжень на рік".

- Те, що є сьогодні, це справді так мало, що не дай Боже! Треба зробити все, щоб це подолати, - наголосив екс-віце-прем’єр.

Останнім часом TFR (коефіцієнт народжуваності) потроху Ліза догори у 2016 та 2017 роках. У 2017 році він перевищив рівень 1,453. Однак пізніше показник знову почав знижуватися, досягнувши 1,378 у 2020 році та 1,320 у 2021 році. Вважають, що мінімальне значення коефіцієнта, що дозволяє заміну поколінь, становить 2,10 - 2,15.

У 2021 році зареєстровано 331 тисячу народжень, що на майже 24 тисячі менше ніж у 2020 році. У 2017 році кількість народжених перевищувала 400 тисяч.

Виплата "500 плюс" - скільки це коштує?

Програма "Родина 500 плюс" стартувала 1 квітня 2016 року. Згідно з програмою, родини з дітьми на утриманні мають право на допомогу по догляду за дитиною у розмірі 500 злотих на дитину до 18 років, незалежно від доходу.

Пільгу "500 плюс" не індексували з початку реалізації програми. Тим часом інфляція в Польщі зараз на найвищому рівні з лютого 1997 року. У вересні 2022 року вона становила 17,2 відсотка в річному обчисленні. Це означає, що вартість цієї виплати дедалі нижча.

Про індексацію "500 плюс" на початку червня цього року говорили в "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24 з Артуром Собонем, заступником міністра фінансів.

Тоді його запитали про ідею підвищення розміру виплати до 700 злотих.

- Я чую про таке тільки від журналістів, - сказав Собонь і підкреслив, що вважає цю ідею "не дуже вдалою". На запитання, чи означає це, що валоризації не буде, заступник міністра відповів, що сказав те, у чому переконаний сам.

- Повторюю те, що сам думаю. Ми не працюємо над цим рішенням, - запевнив заступник міністра фінансів.

Річна вартість програми "500 плюс становить приблизно 40 мільярдів злотих.

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Autor:red.

Źródło: TVN24