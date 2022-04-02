Її лікували в Києві, але лікарню розбомбили. Емільку врятували лікарі зі Щецина
Нейрохірурги з лікарні «Здроє» у Щецині врятували життя двомісячної Емілії з України. Дівчинка народилася з вродженим дефектом мозку, у неї - гідроцефалія. Лікувалася в Києві, але лікарню розбомбили російські війська. Батьки вирішили втекти до Польщі. Стан малої почав погіршуватис, і потрібна була термінова операція.
Дівчинку потрапила до лікарні «Здроє» у Щецині 23 березня. – Емілька проходила діагностику гідроцефалії в місцевому мединому центрі в Україні. На жаль, у зв’язку з початком війни вона не могла продовжити процес лікування. Потрапила до нас, до Польщі. Була прийнята у відділення дитячої нейрохірургії нашої лікарні. На вихідних активізувалася гідроцефалія, і дівчинку довелося терміново оперувати в понеділок, – розповів лікар Лукаш Мадани, лікар, завідувач відділенням дитячої нейрохірургії лікарні «Здроє».
Прес-секретар лікарні Магдалена Кноп повідомила у прес-релізі, що дівчинка народилася в січні в Житомирі,в Україні. Її матері, вже вагітній, повідомили про підозру на вроджений дефект мозку у доньки – після пологів виявилося, що голова дівчинки росте занадто швидко.
- Проведені діагностичні дослідження підтвердили, що шлуночки головного мозку зазнають безперервного надмірного розширення, що є результатом звуження лікворних шляхів у головному мозку. Результатом стала гідроцефалія,- пояснила речниця.
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За Емількою доглядали фахівці київської лікарні, але вона була позбавлена цього після того, як об’єкт розбомбила російська армія. Батьки вирішили поїхати до Польщі – до Карпача, де працює тітка дівчинки. Вона запропонувала звернутися за допомогою до лікарні «Здроє», де лікувалася її донька.
Як повідомила Кноп, операція Емільки мала відбутися після завершення повного діагностичного процесу - вона була включена як додатковий пацієнт у плановий графік лікування. Після кількох днів перебування у відділенні дитячої нейрохірургії стан дитини почав стрімко погіршуватися, швидко наростала гідроцефалія, що загрожувала життю дитини. Лікарі прийняли рішення про термінову операцію.
Через кілька днів після операції стан Емільки покращився
– Хірургічне втручання полягало у створенні ендоскопічного отвору в головному мозку, щоб направляти спинномозкову рідину в обхід перешкоди, яка спричинила утворення гідроцефалії. Оглядаючись назад, ми бачимо, що процедура пройшла успішно, - пояснив доктор Мадани.
Через кілька днів після операції стан маленької пацієнтки покращився - окружність голови Емільки зменшилася на 3 см, а сильно підняте й напружене джерельце зеншилося. За прогнозами лікарів, дівчинка зможе вийти з лікарні за кілька днів.
За словами речниці, Емілія, прооперована на 10-му тижні життя, є наймолодшою з пацієнтів лікарні, з таким видом операції, і першою українською пацієнткою, яка була прооперована в закладі після втечі з війни на Батьківщині.
З початку війни в Україні, за інформацією прес-секретаря, до лікарні «Здроє» потрапили понад 170 пацієнтів зі статусом біженця. З них 42 направлено на стаціонарне лікування у відділеннях. Решта, найчастіше з легкими травмами чи гострими інфекціями, отримували лікування за допомогою в HED або нічного та святкового медичного обслуговування. Також у лікарні народилося четверо дітей – три дівчинки та один хлопчик.
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Źródło: PAP/TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Szpital Zdroje w Szczecinie