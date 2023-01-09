Їх розлучила війна, поєднала - музика. "Найважчим був час прощання"

Людвіка та Віктор одружені 14 років, а знають один одного значно довше. До того, як на Київ впали перші бомби, їхнє життя було наповнене музикою: обидвоє вони - скрипалі українських національних оркестрів. Їхній син теж вчиться грати на скрипці. Від цієї довоєнної дійсності нічого не залишилося. Вона знайшла притулок у Відні, він разом з оркестром перебуває в Німеччині.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

- Ми бачимося нечасто, може раз на місяць. Маємо для себе три-чотири дні, - каже Віктор Іванов.

Згідно зі статистикою, опублікованою в січні 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України виїхало майже 8 мільйонів людей. Ще 6,5 мільйонів людей були змушені мігрувати всередині країни, а майже 18 мільйонів потребують негайної гуманітарної допомоги. За цією статистикою криються особисті історії постраждалих від російської агресії. І кожна з цих історій наповнена болем, тугою, розлукою, великим стресом, тривогою та надією, що цей кошмар колись закінчиться.

28 липня у Великому театрі - Національній опері у Варшаві розпочалося світове турне Ukrainian Freedom Orchestra під керівництвом однієї з найвидатніших диригенток світу Кері-Лін Вілсон, пращури якої приїхали до Канади з України. Саме вона разом із генеральним директором Метрополітен-опера в Нью-Йорку Пітером Ґелбом (приватно її чоловіком і це їхня перша спільна професійна ініціатива) реалізували проект унікального оркестру, до складу якого ввійшли найкращі українські оркестрові музиканти. Кодектив із 75 учасників прибув до Варшави 17 липня і протягом 10 днів був створений абсолютно новий оркестр, який відіграв загалом 13 концертів для понад 30 000 глядачів. До складу скрипкової секції входила, між іншими, подружня пара Людвіка та Віктора Іванових.

Вони знайомі більше 20 років і мають маленького сина. До того як на Київ впали перші бомби, вони працювали у престижних оркестрах, час від часу грали на одній сцені. З рішенням залишити дім вони не зволікали. Російське вторгнення розлучило їх, але завдяки Ukrainian Freedom Orchestra вони змогли провести разом майже два місяці. Швидко стає зрозумілим, що їх об’єднує взаємна любов, а також велика пристрасть до музики. А тепер ще й унікальна відданість боротьбі за свободу країни через музику. Тому що все, що вони хочуть, це повернутися до старого життя.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl