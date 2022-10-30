"Європейська громадянська нагорода" - проекту "Волонтери без кордонів"

Проект "Волонтери без кордонів" став польським переможцем "Європейської громадянської нагороди". Цього року було подано 300 заявок з усього світу, з яких обрано 30 переможців. "Щороку Європейський парламент присуджує "Європейську громадянську нагороду" ініціативам, які розвивають співпрацю в Європі та пропагують спільні цінності, закріплені в Хартії основних прав", - повідомили в офісі Європарламенту в Польщі.

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У п'ятницю у Варшаві відбулася церемонія вручення медалі "Європейської громадянської нагороди". Цьогорічним переможцем, зокрема, став польський проект "Волонтери без кордонів". Цього року з 300 заявок було обрано 30 переможців. Дві нагороди потрапили до Польщі, в тому числі одну присуджено Польській гуманітарніц акції. Другу нагороду отримав іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, який через кілька годин після початку російської навали приїхав на українсько-польський кордон і готував біженцям гарячі страви.

Європейська громадянська нагорода

"Європейська громадянська нагорода" присуджується ініціативам, які сприяють співпраці в Європі та пропагують спільні цінності. Як можна дізнатися на веб-сайті Європейського парламенту, ця інституція щорічно присуджує її проектам, здійснюваним особами чи організаціями, які сприяють: взаєморозумінню та тіснішій інтеграції в ЄС; транскордонному співробітництву, яке зміцнює європейський дух; повазі до Хартії основних прав ЄС.

Заявки щодо відзначення власних чи чужих проектів "Європейською громадянською нагородою" можуть подавати окремі особи, групи, спілки чи організації. Також право пропонувати проекти на нагороду мають депутати та депутатки ЄП.

"ВОЛОНТЕРИ БЕЗ КОРДОНІВ" - БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ

Збройний конфлікт на сході України триває з 2014 року, а 24 лютого 2022 року війна охопила решту країни.

Громадяни України змушені залишати свої домівки в пошуках безпечного притулку в інших частинах країни та за кордоном.

Допомога потрібна не лише тим, хто втік, а й тим, хто прийняв у себе біженців. Однак підтримка була б неможливою без залучення тисяч волонтерів з усієї Польщі, а також громадян ЄС.

- www.europarl.europa.eu

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Autor:red.

Źródło: TVN24, europarl.europa.eu