Є важливе рішення щодо дарування.  Кому доведеться платити податок?

Вищий адміністративний суд ухвалив важливу постанову щодо податку на дарування. З нього випливає, що умовою звільнення від оподаткування пожертвувань готівкою між родичами є документальне підтвердження внесення цих коштів на платіжний рахунок у спосіб, що забезпечує ідентифікацію сторін договору.

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- Запровадження, серед іншого, умови документального підтвердження отримання коштів із підтвердженням їх перерахування на рахунок спрямована на забезпечення щільності податкової системи та запобігання діям, спрямованим на введення в обіг коштів невстановленого походження, - зазначив суддя Станіслав Богуцький в обґрунтуванні постанови Фінансової палати Вищого адміністративного суду.

Вищий адміністративний суд у складі семи суддів прийняв у понеділок постанову після розгляду минулорічного запиту Уповноваженого з прав людини. За словами омбудсмена Марціна Вьонцка, який у листопаді минулого року сформулював свій запит, оподаткування чи звільнення від оподаткування у випадку пожертвувань між близькими родичами лише через спосіб передачі грошей, які є предметом пожертви є невиправданим.

Про що саме запитував Уповноважений з прав людини щодо податку на дарування

Запитання Уповноваженого стосувалося норми Закону про податок на спадщину та дарування, згідно з якою звільняється від оподаткування набуття права власності на речі чи майнові права одним із подружжя, дітьми, онуками, правнуками, батьками, прабатьками, пасинками, братами і сестрами, вітчимом і мачухою. Проте платник податків зобов’язаний протягом шести місяців повідомити про набуття власності до податкової інспекції, а коли предметом придбання є грошові кошти (...), Їх отримання повинно бути документально підтверджене довідкою про переказ їх "на платіжний рахунок отримувача, на його рахунок, відмінний від платіжного рахунку, в банку чи кооперативній ощадно-кредитній спілці або поштовим переказом".

У запитанні до Вищого адміністративного суду Марцін Вьонцек зазначив, що невідомо, чи потрібно в таких ситуаціях документально підтверджувати переказ коштів лише банківським переказом, чи можна переказати кошти готівкою, а потім бенефіціара власноруч внесе їх на свій рахунок. Як стверджуваа Омбудсмен, конструкція податкового законодавства "не повинна стати своєрідною пасткою для платників податків - тим більше, що в даному випадку ми маємо справу з пільгою, спрямованою на підтримку громадян у задоволенні їхніх сімейних потреб".

- Нинішній стан означає, що громадяни повинні звертатися до адміністративних судів, щоб довести, що виконують умови для отримання звільнення від сплати податку у випадку готівкових дарувань, документально підтверджених пізніше власною оплатою на рахунок одержувача, - зазначив Уповноважений з прав людини та додав, що в скарги громадян щодо таких випадків надходять до його офісу.

Прокурор Пшемислав Слупінський, який представляє Національну прокуратуру, також висловив позицію під час зустрічі в понеділок, згідно з якою вимога документувати пожертвування, викладена у положенні, про яке йде мова, "слід розглядати лише як умову технічного характеру, спрямовану на підтвердження фактичного, реального характеру здійсненого дарування", і вона також виконується, коли "грошові кошти (...) передаються одержувачу готівкою".

Вищий адміністративний суд став на бік... приписів

Однак Вищий адміністративний суд вирішив, що вислів із Закону про податок на спадщину та дарування, який стосується "документального оформлення" отримання дару, "слід розуміти так, що достатньою умовою для того, щоб скористатися звільненням від податку, яке регулюється цим положенням, є документально підтвердити перерахування коштів у вказаний у приписі спосіб дарителем одержувачу".

Як зазначив суддя Богуцький, введення цієї норми в положення "було цілеспрямованою дією законодавця".

- Неможливо збагнути, яким чином сплата коштів на власний рахунок одержувачем, а такі позиції сформульовані, засвідчила б виконання договору дарування, - підкреслив суддя.

Він додав, що "якщо метою аналізованого нормативного акту є підтвердження факту здійснення дарування, то тим більше необхідно встановити, що дар був внесений дарителем на рахунок обдаровуваного". "Але як це зробити, якщо ми утримуємося від верифікації особи, яка здійснює цей платіж?" - запитав суддя.

За його словами, у такій ситуації неможливо було б "здогадатися, як платіж, зроблений одержувачем на власний рахунок, можна вважати даром". Тому таке документальне оформлення платежу, - продовжив суддя, - повинне дозволяти ідентифікувати сторони договору, і "тільки тоді можна бути впевненим, що більш сприятлива модель оподаткування була застосована в ситуації, яка відповідає намірам законодавця".

Źródło: red.