TVN24 | TVN24 po ukraińsku

«Є перші повернення». Скільки біженців з України повертається додому?

15 kwietnia 2022, 20:03

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24
Niektórzy uchodźcy wracają do Ukrainy (27.03.2022)
Niektórzy uchodźcy wracają do Ukrainy (27.03.2022)TVN24
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TVN24Niektórzy uchodźcy wracają do Ukrainy

Дедалі більше людей, що виїжджають з Польщі та повертаються в Україну. Бувають дні, коли їх майже вдвічі більше, ніж на початку російського вторгнення. Проте все більше людей приїжджає з України до Польщі.

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Про зростання кількості виїздів з Польщі в Україну, між іншим 7 квітня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павло Шеффернакер, який також є уповноваженим уряду у справах воєнних біженців з України. На його думку, нинішня евакуація жителів українського Донбасу перед анонсованим там наступом істотно не впливає на кількість тих біженців, які приїжджають до Польщі. "За кілька днів йдеться про 20, максимум 30 тисяч людей, які перетинають кордон. Також у нас виїжджає більше людей, ніж раніше, є перші повернення, особливо на захід України", - сказав заступник міністра в ефірі програми  «Гість подій» від Polsat. Але він додав, що «ми повинні бути готові прийняти біженців, наступні  хвилі».

У свою чергу експерт з міграції поесний доктор, Професор Варшавського університету Мачей Дущик того ж дня написав у Twitter: «Кількість виїздів до України після 24 лютого перевищила 500 тис. Кілька днів ситуація на польсько-українському кордоні є стабільна. Прибуття – це в середньому 22-23 тисячі, а виїзди – це 14-15 тисяч людей. Це означає, що «чисті» перетини кордону становлять близько 7 тисяч в день. Це зовсім не мало».

Причина від'їздів? Труднощі з акліматизацією за кордоном, бажання воз’єднатися з сім’єю

За даними про кількість щоденних перетинів польсько-українського кордону, які ми отримали від Прикордонної служби, з 24 лютого – тобто від початку агресії Росії проти України – до 10 квітня понад 554 тисяч осіб виїхало з Польщі в Україну, з них - 290 тисяч - за останні три тижні. 11 квітня з Польщі в Україну виїхало 16,6 тисяч людей.

Найбільше людей виїхало 9 квітня – 22,9 тисяч, 2 квітня – 20,3 тисяч, та 26 березня - 16,9 тисяч. З початку квітня в інші дні щоденна кількість людей, які виїжджали з Польщі в Україну, становила в середньому 14-15 тисяч. - тож ці дані узгоджуються з даними професора Дущика.

Однак, якщо порівняти наступні тижні, можна побачити зміни. За тиждень з 28 березня по 3 квітня з Польщі в Україну виїхало понад 105 тисяч осіб. осіб, а вже за наступний тиждень (4 - 10 квітня) понад 117 тис., що підтвердить слова заступника міністра Шефернакера про те, що «в нас більше людей – від’їжджаючих».

Кількість людей, які через польсько-український кордон виїхали до України ФотоKonkret24 / Straż Graniczna

Офіційних даних про те, хто зараз повертається в Україну, немає. На початку це були,між іншим, чоловіки, які вирішили повернутися воювати з росіянами. Коли ж тепер запитали про це, проф. Мачей Дущик написав у Twitter: «Звіти волонтерів з прикордонних територій  свідчать, що переважно- це матері з дітьми: труднощі з акліматизацією за кордоном, бажання зв’язатися з родиною, інформація про безпечний Захід України».

Але кількість прибулих знову збільшується

Щоденні дані Прикордонної служби про кількість людей, які перетинають польсько-український кордон, свідчать, що на початку квітня кількість людей, які приїжджають з України до Польщі, зменшилася. 26 березня до Польщі через кордон з Україною в’їхали 31,1 тисяч людей, але в наступні дні щоденна кількість не перевищувала 27 тисяч, найменша була 4 квітня – 18,5 тисяч людей.

Проте з 8 квітня біженців, які в’їжджали до Польщі з України, стало більше – 8 квітня було 27 500; 9 квітня - 29,2 тисяч; 10 квітня - 28,5 тисяч, 11 квітня ця цифра впала до 24 тисяч. Загалом за тиждень з 28 березня по 3 квітня з України до Польщі прибуло 159,2 тисяч осіб, але в наступний тиждень (4-10 квітня) - вже 172,5 тисячі. Хоча, звісно, ​​це не та кількість біженців, з  якою ми мали справу в перші тижні війни.

За даними Прикордонної служби, з 24 лютого по 11 квітня до Польщі з України через східні кордони прибуло 2,681 млн осіб (ці дані не враховують українців, які прибули до нашої країни з півдня, наприклад, через Чехію).

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЩО ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІKonkret24 / Straż Graniczna

За день прибуває на кілька тисяч більше людей, ніж повертається

Різниця між кількістю тих, хто приїхав до Польщі, і тих, хто виїхав в Україну, становила на початок квітня від 3,5 до 10,9 тисячі людей. У середньому за добу ця різниця становила 6,9 тисяч – прибуло набагато більше людей, повернулося. Так було більш-менш, як повідомляє професор Дущик. При цьому слід пам’ятати, що серед людей, які перетинають кордони Польщі з Україною, є й ті, хто не є біженцями, але в цей час їх частка – не значна (дані Прикордонної служби показують весь рух на пунктах перетину кордону з Україною). 

Кількість людей, щоперетнули польсько-український кордон в обидва боки з 24 лютого протягом добиKonkret24 / Straż Graniczna

Як ми повідомляли в Конкрет24, польська влада не має інформації про те, скільки українських біженців перебуває в Польщі, а скільки виїжджає в інші країни Європи. У разі країн Шенгенської зони громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть вільно подорожувати за безвізовим режимом (90 днів протягом 180 днів), тобто без прикордонного контролю. Часткові дані свідчать, що, наприклад, в  Німеччині, за даними місцевого МВС, перебуває на обліку 320 231 біженець з України.

4,6 млн. українських біженців

Дані про біженців також збирає Управління Верховного комісара у справах біженців (UNHCR). Станом на 11 квітня в наслідок російського вторгнення в Україну звідтіля виїхало 4 615 548 осіб, у тому числі:

2 645 877 до Польщі

701 741 до Румунії

433 083 до Росії

428 954 до Угорщини

413 374 до Молдови

320 246 до Словаччини

21 292 до Білорусі.

Додатково 113 тисяч людей переїхали до Росії з Донецької та Луганської областей. За оцінками UNHCR, щонайменше7 мільйонів українців – це так звані внутрішньо переміщені особи, тобто вони були змушені залишити місце проживання, але залишилися в своїй країні.

Autor:Piotr Jaźwiński

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Ukraina
Rosja
Migranci i uchodźcy w Europie
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