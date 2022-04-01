TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Нові виплати батькам. Можна подавати заяви

1 kwietnia 2022, 16:16

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
ZUS буде субсидувати перебування в яслах
ZUS буде субсидувати перебування в яслахTVN24
wideo 2/21
TVN24ZUS буде субсидувати перебування в яслах

З п’ятниці можна подавати заяви на доплати за перебування дитини в яслах. Виплата може становити максимум 400 злотих на дитину на місяць. В установі соціального страхування (ZUS) повідомили, що вже подано близько 9 тисяч заяв.

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Так звані "ясельні" становитимуть щонайбільше 400 злотих на місяць на дитину в яслах, дитячому клубі або у денного опікуна (няні) і їх перераховуватимуть безпосередньо на банківський рахунок закладу. Громадяни України також можуть претендувати на доплату на перебування дитини в яслах, дитячих клубах чи під опікою няні.

– Ці гроші підуть дитсадку, дитячому клубу чи няні. Їх не віддаватимуть нам, батькам, а безпосередньо закладу. Тому такий заклад має бути занесений до спеціального реєстру чи списку. Цей ясла, дитячий клуб, опікун заносить нашу дитину до реєстру. Тому ми, батьки, повинні надати свої дані та дані дитини, аби установа могла дотриматися всіїх формальностей, пояснила в інтерв’ю TVN24 Марлена Новицька, речниця ZUS (Установи соціального страхування) у Великопольщі.

Допомога становитиме не більше фактичної плати, яку батьки сплачують за даний місяць. Критерій доходів родини до уваги не береться.

"Ясельні" - заяви

Так звані "ясельні" виплати починають діяти з 1 квітня 2022 року, але насправді це дофінансування будуть призначати з поступовим вирівнюванням заднім числом - тобто з 1 січня 2022 року, якщо у січні й у наступні місяці дитина відвідувала ясла, дитячий клуб чи була під опікою денної няні. 

Заявку на співфінансування можна подати до ZUS лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS, портал Emp@tia або свій банк, якщо він надаватиме таку послугу. ZUS повідомив у Twitter, що до 10.00 отримав понад 8,6 тисяч заяв. Більшість з них надійшла через PUE ZUS.

Якщо один із батьків подасть заявку на дофінансування до кінця травня 2022 року, ZUS призначить цю виплату з того місяця, коли дитина почала відвідувати ясла, дитячий клуб або з якого вона перебувала під опікою няні. - але не раніше ніж з 1 січня 2022 року.

Виплата поширюється на дітей, які не охоплені програмою Родинний капітал опіки (RKO). Йдеться, наприклад, про першу чи єдину дитину в сім’ї. Його також можуть використовувати батьки для другої або наступної дитини в сім’ї, але лише на той період відвідування ясла, дитячого клубу чи користання з послуг денної няні, на який не діє Родинний капітал опіки. Це стосується, наприклад, дітей, які відвідують ясла ще до 12-го місяця свого життя. Виплата призначена на співфінансування відвідування дитиною закладу, але на проплату харчування в закладі не може бути використана. 

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Edukacja
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
dziecko
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momo
Źródło:
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Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Minął ponad miesiąc od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Rada miejska Mariupola zaapelowała do społeczności międzynarodowej o uznanie działań rosyjskich żołnierzy w tym mieście za ludobójstwo narodu ukraińskiego, a prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej podało, że okupanci kontynuują ataki na Czernihów i Kijów, mimo że deklarowali ograniczenie działań wojennych w tych rejonach. Zgrupowanie Wojsk Południe oświadczyło w komunikacie, że ukraińskie siły zbrojne odzyskały pełną kontrolę nad 11 miejscowościami w obwodzie chersońskim na południu kraju. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

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Źródło:
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mart/kab
Źródło:
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Sharon Stone, Emily Clarke, Kirk Douglas, Terry Jones – oni też zmagali się z afazją

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Kultura i styl

Autor:
mag//az
Źródło:
latimes.com, tvn24.pl

Pierwszy dzień kwietnia przyniósł wielu regionom opady śniegu. W miejscach takich jak Ziemia Łódzka czy Lubelszczyzna śnieg znacząco utrudnia jazdę. Na Kontakt 24 dostajemy wasze relacje z powrotu zimowej aury.

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Zimowe opady w Polsce. "Opony już na letnie zmienione, a tutaj spadł śnieg"

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Aktualizacja: 1 kwietnia 2022, 12:06

Polska

Aktualizacja:
Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt 24

Dla nich nie ma znaczenia czy to 1 kwietnia. Szpaki "kłamią" w zasadzie co chwilę, udając inne gatunki. Niepozorna sójka dobrze imituje drapieżnego jastrzębia. A lirogon z Sydney świetnie naśladował płaczące dzieci. - Robił to tak doskonale, że ludzie zaglądali do wózków, by sprawdzić, czy nie płaczą ich pociechy - mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

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Ciekawostki

Autor:
FC/gp
Źródło:
TVN 24 Poznań