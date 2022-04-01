Нові виплати батькам. Можна подавати заяви

З п’ятниці можна подавати заяви на доплати за перебування дитини в яслах. Виплата може становити максимум 400 злотих на дитину на місяць. В установі соціального страхування (ZUS) повідомили, що вже подано близько 9 тисяч заяв.

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Так звані "ясельні" становитимуть щонайбільше 400 злотих на місяць на дитину в яслах, дитячому клубі або у денного опікуна (няні) і їх перераховуватимуть безпосередньо на банківський рахунок закладу. Громадяни України також можуть претендувати на доплату на перебування дитини в яслах, дитячих клубах чи під опікою няні.

– Ці гроші підуть дитсадку, дитячому клубу чи няні. Їх не віддаватимуть нам, батькам, а безпосередньо закладу. Тому такий заклад має бути занесений до спеціального реєстру чи списку. Цей ясла, дитячий клуб, опікун заносить нашу дитину до реєстру. Тому ми, батьки, повинні надати свої дані та дані дитини, аби установа могла дотриматися всіїх формальностей, пояснила в інтерв’ю TVN24 Марлена Новицька, речниця ZUS (Установи соціального страхування) у Великопольщі.

Допомога становитиме не більше фактичної плати, яку батьки сплачують за даний місяць. Критерій доходів родини до уваги не береться.

"Ясельні" - заяви

Так звані "ясельні" виплати починають діяти з 1 квітня 2022 року, але насправді це дофінансування будуть призначати з поступовим вирівнюванням заднім числом - тобто з 1 січня 2022 року, якщо у січні й у наступні місяці дитина відвідувала ясла, дитячий клуб чи була під опікою денної няні.

Заявку на співфінансування можна подати до ZUS лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS, портал Emp@tia або свій банк, якщо він надаватиме таку послугу. ZUS повідомив у Twitter, що до 10.00 отримав понад 8,6 тисяч заяв. Більшість з них надійшла через PUE ZUS.

Якщо один із батьків подасть заявку на дофінансування до кінця травня 2022 року, ZUS призначить цю виплату з того місяця, коли дитина почала відвідувати ясла, дитячий клуб або з якого вона перебувала під опікою няні. - але не раніше ніж з 1 січня 2022 року.

Виплата поширюється на дітей, які не охоплені програмою Родинний капітал опіки (RKO). Йдеться, наприклад, про першу чи єдину дитину в сім’ї. Його також можуть використовувати батьки для другої або наступної дитини в сім’ї, але лише на той період відвідування ясла, дитячого клубу чи користання з послуг денної няні, на який не діє Родинний капітал опіки. Це стосується, наприклад, дітей, які відвідують ясла ще до 12-го місяця свого життя. Виплата призначена на співфінансування відвідування дитиною закладу, але на проплату харчування в закладі не може бути використана.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP