Якуб Карновський подарував Великому Оркестру Різдвяної Благодійності серію українських поштових марок

19 stycznia 2023, 11:02
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Jakub Karnowski przekazał na WOŚP serię ukraińskich znaczków pocztowych
Jakub Karnowski przekazał na WOŚP serię ukraińskich znaczków pocztowych
TVN24
TVN24Jakub Karnowski przekazał na WOŚP serię ukraińskich znaczków pocztowych

Колишній президент PKP (державної залізниці) Якуб Карновський, який був гостем "Розмови Пясецького" на TVN24, передав серію українських поштових марок про війну на аукціон Великого Оркестру Різдвяної Благодійності. Він вручив їх ведучому програми Конраду Пясецькому.

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31-й фінал Великого Оркестру Різдвяної Благодійності відбудеться 29 січня 2023 року. Цьогорічний збір проходить під гаслом "Живи здорово в здоровому світі", а кошти будуть спрямовані на боротьбу із сепсисом. Як наголошують у Великому Оркестрі Різдвяної Благодійності, цього року оркестр грає для всіх, від малого до великого.

"Унікальна серія марок Української пошти", передана 31-му фіналу Великого Оркестру Різдвяної Благодійності

Якуб Карновський з кафедри ліберальної економіки Варшавської школи економіки, колишній президент Польських державних залізниць, який у середу вранці був гостем програми "Розмова Пясецького" на TVN24, передав Конраду Пясецькому серію українських поштових марок, що стосуються війни з проханням підтримати Великий Оркестр Різдвяної Благодійності

- Це унікальна серія марок Української пошти. Я також працюю на залізниці та на українській пошті, - сказав він. І наголосив, що "це перша і найунікальніша серія, а також найелегантніший набір у серії".

Пясецький сказав, що марки виставлять на аукціон Великого Оркестру Різдвяної Благодійності.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
WOŚP
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

"Inflacja" to ekonomiczne słowo roku 2022 - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. PIE poddał analizie cykliczne publikacje pięciu zespołów makroekonomicznych z sektora bankowego - PKO BP, Pekao SA, ING, mBank i Millenium. Na podstawie ich treści ułożył ranking częstotliwości występowania słów opisujących terminy merytoryczne.

Ekonomiczne słowo roku 2022. Podano wyniki rankingu

Ekonomiczne słowo roku 2022. Podano wyniki rankingu

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Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
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Dlaczego szejkowie zapłacą Cristiano Ronaldo 2 miliardy złotych i dlaczego to wcale nie aż tak dużo

19 stycznia 2023, 9:29
Michał
Banasiak
Autor:
Michał
Banasiak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

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19 stycznia 2023, 10:48
Autor:
jdw//am
Źródło:
CNN, Entertainment Weekly, tvn24.pl

Dziury w drogach to udręka dla kierowców. Mogą wiązać się też ze sporymi kosztami. W przypadku luksusowego samochodu mogą być nawet gigantyczne. Przekonała się o tym gmina, która musiała wypłacić prawie pół miliona odszkodowania za uszkodzenia mclarena, który wpadł w dziurę w drodze i w ciągu ledwie jednego dnia wykorzystała całą sumę gwarancyjną z ubezpieczenia.

Mclaren wpadł w dziurę w drodze. Ogromne koszty wyczerpały limit gminy z ubezpieczenia

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Autor:
Krzysztof
Krzykowski
Źródło:
TVN24 Biznes

"New York Times" podał, że Waszyngton zdaje się łagodzić stanowisko w sprawie dostarczania Ukrainy broni zdolnej do skutecznego uderzenia na Krym, gdzie są tysiące rosyjskich żołnierzy i liczne rosyjskie bazy wojskowe. Dziennik jednocześnie zaznaczył, że amerykańska administracja nie sądzi, aby Ukraina mogła zająć półwysep w drodze militarnej.

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Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP

Jeśli Stany Zjednoczone nie wyślą na Ukrainę swoich czołgów, Niemcy nie pozwolą na eksport wyprodukowanych u nich Leopardów - poinformował w środę dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na wysokiej rangi niemieckich urzędników.

"WSJ" o warunkach Berlina w kwestii eksportu czołgów na Ukrainę. Niemcy chcą ruchu ze strony USA

"WSJ" o warunkach Berlina w kwestii eksportu czołgów na Ukrainę. Niemcy chcą ruchu ze strony USA

19 stycznia 2023, 5:45
Autor:
akr
Źródło:
PAP, Reuters

Nie rozumiem, z kim w Rosji i o czym możemy rozmawiać - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czasie Śniadania Ukraińskiego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - Nie wiem nawet, czy ten prezydent, który pojawia się w telewizji, to rzeczywiście jest on – dodał ukraiński przywódca, mając na uwadze Władimira Putina.

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Zełenski "nie rozumie, z kim i o czym rozmawiać" w Rosji

19 stycznia 2023, 10:02
Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Turcja wzywa Biały Dom w sprawie kupna myśliwców F-16

19 stycznia 2023, 6:42
Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP

Czwartek jest 330. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Szwedzki rząd poinformował o dostarczeniu na Ukrainę haubic samobieżnych Archer - podała agencja Reutera. Wcześniej szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstroem powiedział gazecie "Expressen", że dostawa może zostać zrealizowana w ciągu 6-8 tygodni. - To nie jest pytanie o to, czy wyślemy je (systemy Archer), tylko kiedy to się stanie - podkreślił. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rząd Szwecji podjął decyzję w sprawie haubic Archer. Zostaną dostarczone na Ukrainę

Rząd Szwecji podjął decyzję w sprawie haubic Archer. Zostaną dostarczone na Ukrainę

19 stycznia 2023, 5:17
Aktualizacja: 19 stycznia 2023, 10:40
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Prace Zdzisława Beksińskiego, wybitnego polskiego artysty rodem z Sanoka (Podkarpacie), można licytować rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Certyfikowane dzieła - fotografię i rysunek modyfikowany komputerowo - podarowało sanockiemu sztabowi WOŚP Muzeum Historyczne w Sanoku. Nie pierwszy raz.

Prace Zdzisława Beksińskiego na aukcjach WOŚP. "Staramy się wypełniać jego testament"

Prace Zdzisława Beksińskiego na aukcjach WOŚP. "Staramy się wypełniać jego testament"

18 stycznia 2023, 14:35
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Przekazanie czołgów przez Niemcy może zmienić sytuację na Ukrainie – powiedział w wywiadzie dla CNN Mateusz Morawiecki. Premier ocenił, że Niemcy zwlekają z pomocą, bo wielu polityków "nadal osadzonych jest w poprzedniej epoce".

Morawiecki dla CNN: przekazanie przez Niemcy czołgów to kwestia wagi krytycznej

Morawiecki dla CNN: przekazanie przez Niemcy czołgów to kwestia wagi krytycznej

19 stycznia 2023, 6:32
Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

To, co mogło być kroniką zapowiedzianej śmierci marzeń PiS o zdobyciu pieniędzy z Funduszu Odbudowy, dość niespodziewanie zamieniło się w dawno niewidzianą rozgrywkę partyjno-parlamentarną z nagłymi zwrotami akcji, deklaracjami utraty zaufania i zarzutami zdrady. Ubiegłotygodniowe głosowanie i uratowanie planów rządu przez opozycję może (choć wcale nie musi) być istotnym punktem na mapie przedwyborczych przetasowań i formowania kampanijnych narracji. A kto wie, czy nie będzie miało siły budowania legendy podobnej do tej, jaka towarzyszy do dziś niedoszłej debacie prezydenckiej w Końskich, o której w świecie politycznym wciąż usłyszeć można: "a gdyby Trzaskowski tam wtedy pojechał, toby te wybory wygrał….".

Na linii ognia

Na linii ognia

18 stycznia 2023, 21:52
Źródło:
tvn24.pl

W muzeum Polin byłem na interesującym spotkaniu. Zapowiedziano to spotkanie jako dyskusję ateistki z katolikiem. Rozmawiali Karolina Wigura – ateistka i Tomasz Terlikowski – katolik, sądziłem więc, że tematem będzie teologia, dowiem się, w co które z nich wierzy i dlaczego. Było trochę i o tym, ale raz po raz dyskutanci skręcali ku polityce i mówili o książce, którą Wigura z Terlikowskim do spółki napisali. Tytuł "Polka ateistka kontra Polak katolik" sugeruje rozmowę o religii, ale to rzecz nie całkiem religijna, książka raczej społeczna i polityczna.

Jak ateistka z katolikiem

Jak ateistka z katolikiem

18 stycznia 2023, 20:34
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl