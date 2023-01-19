Якуб Карновський подарував Великому Оркестру Різдвяної Благодійності серію українських поштових марок

Колишній президент PKP (державної залізниці) Якуб Карновський, який був гостем "Розмови Пясецького" на TVN24, передав серію українських поштових марок про війну на аукціон Великого Оркестру Різдвяної Благодійності. Він вручив їх ведучому програми Конраду Пясецькому.

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31-й фінал Великого Оркестру Різдвяної Благодійності відбудеться 29 січня 2023 року. Цьогорічний збір проходить під гаслом "Живи здорово в здоровому світі", а кошти будуть спрямовані на боротьбу із сепсисом. Як наголошують у Великому Оркестрі Різдвяної Благодійності, цього року оркестр грає для всіх, від малого до великого.

"Унікальна серія марок Української пошти", передана 31-му фіналу Великого Оркестру Різдвяної Благодійності

Якуб Карновський з кафедри ліберальної економіки Варшавської школи економіки, колишній президент Польських державних залізниць, який у середу вранці був гостем програми "Розмова Пясецького" на TVN24, передав Конраду Пясецькому серію українських поштових марок, що стосуються війни з проханням підтримати Великий Оркестр Різдвяної Благодійності

- Це унікальна серія марок Української пошти. Я також працюю на залізниці та на українській пошті, - сказав він. І наголосив, що "це перша і найунікальніша серія, а також найелегантніший набір у серії".

Пясецький сказав, що марки виставлять на аукціон Великого Оркестру Різдвяної Благодійності.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24