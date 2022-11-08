Якою буде зима і початок весни в Польщі?  Довгостроковий прогноз IMGW

8 listopada 2022, 21:40
Autor:
red.
Źródło:
IMGW
Prognoza pogody na środę
Prognoza pogody na środętvnmeteo.pl
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Pogoda na dziś

Інститут метеорології і водного господарства (IMGW) опублікував експериментальний довгостроковий прогноз погоди.  Синоптики розповіли, які умови можуть чекати нас у грудні, січні, лютому та березні в Польщі.  Перевірте, яку ауру може принести зима та початок весни.

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Інститут метеорології та водного господарства опублікував попередній, експериментальний прогноз погоди на грудень 2022 року та січень, лютий і березень 2023 року.

Прогноз IMGW на грудень 2022 року

Прогнози, підготовлені IMGW, свідчать, що в грудні як середньомісячна температура повітря, так і місячна сума опадів повинні бути в межах багаторічної норми 1991-2020 років в цілому по країні.

IMGW, CMM
IMGW

Прогноз IMGW на січень 2023 року

 Також у січні 2023 року середньомісячна температура повітря та місячна кількість опадів мають бути в межах норми 1991-2020 років.  Лише в північній частині Польщі очікують більше опадів.  Там місячна кількість опадів може бути вище норми.

IMGW, CMM
IMGW

Прогноз IMGW на лютий 2023 року

За даними Інституту метеорології та водного господарства, у лютому 2023 року середньомісячна температура та місячна кількість опадів у Польщі мають бути в межах багаторічної норми.

IMGW, CMM
IMGW

Прогноз IMGW на березень 2023 року

 У березні 2023 року вже видно відхилення від норми.  За даними Інституту метеорології та водного господарства, температура в цілому по країні повинна бути вищою, ніж вказує середній багаторічний показник 1991-2020 років.  Місячна кількість опадів також має бути вище норми.

IMGW, CMM
IMGW

Що означають терміни "вище норми", "нижче норми" і "в нормі"?

Як пояснили синоптики IMGW, середньомісячну температуру повітря та місячну суму опадів за відповідний місяць прогнозують відносно багаторічної норми, взятої за період 1991-2020 років.  Значення середньої місячної температури та місячної суми опадів за цей 30-річний період відсортовані від найнижчого до найвищого, 10 найнижчих значень - це середня температура / загальна кількість опадів у класі "нижче норми", 10 середніх - "нормальні", а 10 найвищих - "вище норми".

Коли ми читаємо в прогнозі, що середня температура або загальна кількість опадів, прогнозована Інститутом метеорології та водного господарства, становить:

- вище норми - можна припустити, що прогнозований місяць буде теплішим або вологішим, ніж, принаймні, 20 місяців, у які велися спостереження у 1991-2020 роках;

- нижче норми - можна припустити, що прогнозований місяць буде прохолоднішим або сухішим, ніж щонайменше 20 місяців, у які велися спостереження в 1991-2020 роках;

- в нормі - можна припустити, що прогнозований місяць буде подібний до типових 10 таких же місяців у 1991-2020 роках.

Як трактувати терміни "вище норми" і "нижче норми" в прогнозах

Синоптики IMGW зазначають, що прогноз середньої температури повітря "вище норми" не означає того, що будуть, наприклад, дні з максимальною температурою вище 10 градусів Цельсія, а прогноз "нижче норми" -  днів з мінімальною температурою нижче 10 градусів Цельсія. Разом з тим прогноз середньої температури "нижче норми" не виключає появу днів з максимальною температурою вище 10 градусів Цельсія, а прогноз "вище норми" - днів з мінімальною температурою нижче 10 градусів Цельсія. Слід пам'ятати, що прогнозована середня температура порівнюється з середньою температурою за весь місяць, і враховує температуру, зареєстровану як вдень, так і вночі.

Прогноз суми опадів "понад норму" не означає, що будуть інтенсивні опади чи сніг, водночас прогноз "нижче норми" не виключає можливість таких явищ.  Під прогнозною сумою опадів розуміється сума опадів за всі дні місяця.  Тип опадів (сніг чи дощ) у прогнозах не уточнюється.

Моделі прогнозування, що використовуються для розробки довгострокових прогнозів

Опрацьовуючи остаточний прогноз на місяць, IMGW-PIB використовує моделі власної розробки IMGW-Reg та IMGW-Bayes а також результати моделі NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) та ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Autor:red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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