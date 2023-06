Які статті Конституції Польської Республіки порушує закон "lex Tusk"

czytaj dalej

Mamy do czynienia z zagrożeniem dla podstaw Unii Europejskiej - powiedział europoseł Juan Fernando Lopez Aguilar (Socjaliści i Demokraci) podczas debaty w Parlamencie Europejskim, która dotyczyła polskiej ustawy powołującej specjalną komisję do zbadania wpływów Rosji, zwanej "lex Tusk". Cztery grupy w Parlamencie Europejskim porozumiały się w sprawie jej organizacji "w trybie pilnym". Holenderka Tineke Strik z Zielonych oceniła, że "polska partia rządząca jest na ścieżce wojennej przeciwko demokracji, by wygrać wybory za wszelką cenę". Była polska premier Beata Szydło oceniła, iż "ta debata pokazuje, że ruskie wpływy są bardzo silne".