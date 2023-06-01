Які статті Конституції Польської Республіки порушує закон "lex Tusk"

На думку експертів-конституціоналістів, підписаний президентом Анджеєм Дудою закон "lex Tusk" порушує сімнадцять статей Конституції Польської Республіки. Представляємо, які саме та в якій частині.

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У бурхливій дискусії навколо закону про Державну комісію для перевірки російського впливу на внутрішню безпеку Польської Республіки в 2007-2022 роках - відомого як "lex Tusk" - одним із найбільш часто висуваних аргументів критиків є його неконституційність. Нагадаємо: Сейм ухвалив його 14 квітня; 11 травня Сенат визнав, що закон порушує 23 положення Конституції Польської Республіки, і відхилив його, але 26 травня Сейм подолав вето Сенату. Президент Дуда підписав закон 29 травня і оголосив, що передасть його до Конституційного трибуналу в рамках наступної процедури. Незважаючи на це, закон мав набути чинності наступного дня після його публікації в "Журналі законів", що сталося вдень 30 травня. Політики, юристи та експерти стверджують, що "lex Tusk" суперечить Конституції Польської Республіки. Представники влади, а також партії "Право і справедливість" спростовують звинувачення, стверджуючи, що це неправда.

"Загалом можна сказати, що він суперечить Конституції майже в кожному місці", - сказав в ефірі TVN24 Єжи Стемпєнь, колишній голова Конституційного трибуналу. "Як ми можемо дати політикам чи політичним призначенцям можливість використовувати такі далекосяжні інструменти контролю? Це суперечить будь-яким стандартам і конституції. Це посягає на наші громадянські права", - прокоментував також на TVN24 Пьотр Ґонцярек, суддя окружного суду у Варшаві, віце-президент столичного відділення Асоціації польських суддів "Iustitia".

"Неконституційний", - так відповів професор Ришард Пьотровський, конституціоналіст з Варшавського університету, на питання про перше, що йому спало на думку після прочитання "lex Tusk". "Якщо хтось хоче, щоб такий політичний орган, призначений Сеймом, забороняв виконання державних функцій, той, мабуть, не читав конституції", - сказав депутат від "Громадянської платформи" Борис Будка.

Однак наскільки "lex Tusk" порушує Конституцію Польської Республіки? Ми попросили трьох експертів-конституціоналістів вказати, які статті Конституції та якими саме положеннями нового закону були порушені. Відповіді надали доктор Йоанна Юхнєвич з факультету права та адміністрації Вармінсько-Мазурського університету, доктор Марцін Кшемінський з кафедри конституційного права Ягеллонського університету та доктор Матеуш Радаєвський з факультету права та соціальної комунікації в університеті SWPS у Вроцлаві.

Розповідаємо, які положення польської конституції, на їхню думку, порушує закон "lex Tusk".

Які статті Конституції Польської Республіки порушує закон "lex Tusk" Leszek Szymański/PAP

Стаття 2 Конституції Польської Республіки: про демократичну правову державу

Там сказано: "Польська Республіка є демократичною правовою державою, яка здійснює принципи соціальної справедливості". На думку експертів в "lex Tusk", ця стаття була порушена кількома положеннями.

Доктор Марцін Кшемінський підтверджує: "Застосування статті 38 Закону, що передбачає скасування адміністративного рішення комісії, може призвести до порушення статті 2 Конституції". Доктор Йоанна Юхнєвич додає додаткові положення "lex Tusk": ціла стаття 1 Закону - про те, що вона визначає (серед іншого, про особливий порядок, заходи правового захисту та порядок проведення інформаційної діяльності спеціальною комісією). Крім того, експерт вказує на ст. 2 пункт 8 Закону, який визначає, що таке російський вплив: "Він порушує статтю 2 [Конституції] - принцип демократичної правової держави (принципи належного законодавства - порушення принципу конкретності права, який є порушенням принципу довіри громадян до держави і закону). Цей принцип порушується в Законі скрізь, де законодавець використав розпливчастий термін, який допускає будь-яке тлумачення членами комісії". Далі доктор Йоанна Юхнєвич перераховує: "Стаття 5 із зазначенням, коли комісія може застосувати контрзаходи"; "Стаття 13 про те, що члени не можуть нести відповідальність за свою діяльність у комісії, порушує статтю 2 [Конституції]"; "Стаття 52, яка каже, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, порушує статтю 2 - принцип демократичної правової держави, принципи належного законодавства та необхідність належного оформлення vacatio legis".

Доктор Матеуш Радаєвський, з іншого боку, додає: "Стаття 5 (абзац 3), згідно з якою превентивний захід може бути застосований щойно з’явиться ймовірність дій під впливом Росії на шкоду Польщі. Це положення не визначає, наскільки високою має бути ця "ймовірність", про яку мовиться в цьому положенні. Тому може вийти так, що комісія призначить превентивні заходи, навіть якщо сама визначить дуже низьку вірогідність вчинення перелічених в законі дій". Він також підтверджує, що зазначена стаття 2 Конституції Польської Республіки порушена статтею 13 "lex Tusk", в якій зазначено, що члени комісії не можуть нести відповідальність за діяльність у комісії, і пояснює: "У демократичній правовій державі неприпустимо, щоб державний службовець залишався абсолютно безкарним під час виконання своїх повноважень. Комісія має діяти відповідно до закону - ризик притягнення його членів до юридичної відповідальності за порушення закону є однією з гарантій правочинності". Що стосується статті 52 "lex Tusk" (там говориться, що закон набирає чинності наступного дня після його проголошення), доктор Радаєвський пояснює: "Згідно з юриспруденцією Конституційного трибуналу, одноденний vacatio legis допустимий лише у виняткових випадках. Здається, що в цьому випадку ця умова не була виконана".

Доктор Радаєвський також зазначає: "Стаття 36(пункт 1) і стаття 37(абзац 1), що визначають, що може бути включено до адміністративних рішень комісії, і той факт, що вона може застосовувати превентивні заходи в тій мірі, в якій вони стосуються законних дій (...). У демократичній правовій державі закон не може мати зворотної сили шляхом застосування репресивних заходів до діянь, які на момент їх вчинення не були заборонені законом".

Стаття 7 Конституції Польської Республіки: що органи державної влади діють відповідно до закону

Точніше ця стаття звучить так: "Органи державної влади діють на підставі і в межах закону". За словами доктор Йоанни Юхнєвич, вона була порушена статтею 13 "lex Tusk", яка говорить, що члени комісії взагалі не можуть нести відповідальність за діяльність у комісії, оскільки "це порушує принцип законності".

Стаття 10, абзаци 1 і 2 Конституції Польської Республіки: про розподіл і баланс влади та хто її здійснює

Абзац 1 говорить: "Устрій Польської Республіки ґрунтується на розподілі та балансі законодавчої, виконавчої та судової влади". Абзац 2: "Законодавчу владу здійснюють Сейм і Сенат, виконавчу - Президент Польської Республіки і Рада міністрів, а судову - суди і трибунали".

Доктор Марцін Кшемінський перераховує положення "lex Tusk", які порушують цю статтю Конституції: "Статті 3 і 11 Закону про те, що комісія діє при прем’єр-міністрі та надання прем’єр-міністру права обирати голову комісії - які прив’язує комісію до виконавчої влади; стаття 9, яка передбачає обрання членів Сеймом - яка прив’язує комісію до законодавчої влади, чим порушує принцип поділу влади, передбачений у статті 10 Конституції, а також стаття 111 у співставленні зі статтею 95 (абзац 2) Конституції - через оминання конституційних рамок контрольної функції Сейму та положень про слідчу комісію Сейму.

Доктор Йоанна Юхнєвич також згадує статтю 3, абзац 1 "lex Tusk", а зокрема: "абзац 1, який вказує на те, що комісія є органом державного управління, який захищає суспільні інтереси в дослідженні російського впливу на внутрішню безпеку Польщі в 2007-2022 роках".

Стаття 17 абзац 1 Конституції Польської Республіки: про професійні органи самоврядування

У ньому сказано: "Законом можуть бути створені професійні органи самоврядування, які представляють осіб, які виконують суспільно значимі професії, і здійснюють нагляд за належним виконанням цих професій у межах суспільних інтересів і для їх захисту".

За словами доктора Марціна Кшемінського, цю конституційну норму було порушено в "lex Tusk" статтею 16, яка передбачає обов’язок широкого кола суб’єктів надавати документи та інформацію, включаючи суди та органи професійного самоврядування: "якою дозволено комісії втручатися в повноваження органів самоврядування (наприклад, юристів, юридичних консультантів, нотаріусів) у їх автономію та повноваження, пов’язані із захистом професійної діяльності (включаючи професійну таємницю).

Стаття 32, абзац 1 Конституції Польської Республіки: про те, що усі рівні перед законом

У ньому сказано: "Перед законом усі рівні. Кожен має право на рівне ставлення з боку органів державної влади". Доктор Марцін Кшемінський вважає, що в "lex Tusk" цей принцип було порушено: "Статтею 13 закону, яка передбачає повну безвідповідальність за діяльність, що входить до сфери функцій комісії". Також експерт згадує статтю 45 абзац 1 Конституції, яка передбачає право на суд особи, інтереси якої можуть бути порушені такими діями (докладніше про цю статтю читайте далі).

Стаття 41, абзац 3 Конституції Польської Республіки: про затримання громадянина

У ньому йдеться: "Кожен затриманий має бути негайно та у зрозумілій для нього формі повідомлений про причини затримання. Протягом 48 годин з моменту затримання він має бути переданий у розпорядження суду. Затриманий має бути звільнений якщо протягом 24 годин після передачі в розпорядження суду йому не вручено постанову суду про тимчасове затримання разом із пред'явленим обвинуваченням".

"Стаття 28 ["lex Tusk"], яка передбачає затримання і доставлення викликаної особи, суперечить статті 41, абзац 3 Конституції, згідно з якою кожна затримана особа повинна бути передана в розпорядження суду протягом 48 годин з моменту затримання", - пояснює доктор Марцін Кшемінський. "Тому й правило таке, що про такі примусові заходи має вирішувати суд, а не прокурор", - додає він.

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Стаття 42 абзаци 1, 2, 3 Конституції Польської Республіки: про кримінальну відповідальність, право на захист і презумпцію невинуватості

В абзаці 1 сказано: "Кримінальній відповідальності підлягає лише особа, яка вчинила діяння, заборонене згідно із законом, чинним на час його вчинення. Цей принцип не виключає покарання за діяння, яке в той час, коли воно було вчинено, становило злочин за міжнародним правом". Абзац 2: "Кожен, щодо кого ведеться кримінальне провадження, має право на захист на всіх стадіях провадження. Зокрема, він може обрати собі захисника або залучити державного захисника на умовах, встановлених законом". Абзац 3: "Кожен вважається невинуватим, доки його вину не буде встановлено вироком суду, що набрав законної сили".

На думку доктора Марціна Кшемінського стаття 31, абзац 1 та стаття 32, абзац 2 "lex Tusk" порушують статтю 42, абзац 2 Конституції "в тій мірі, в якій вона дозволяє комісії не зважати на таємниці захисту адвоката чи юрисконсульта, а до того ж передумовою є не неможливість отримати цю інформацію будь-яким іншим способом, а лише "надмірні труднощі". Статтю 42 Конституції також порушено статтею 36 та статтею 37 закону "lex Tusk", оскільки: "накладення "превентивних заходів" порушує право винесення рішень щодо кримінальних санкцій лише судом і лише на підставі закону, чинного на час вчинення діяння, а також як право на захист і презумпцію невинуватості".

Доктор Йоанна Юхнєвич додає до цієї статті Конституції статтю 1 закону "lex Tusk", де описано, що визначає цей закон. "Відповідальності підлягають дії, які мали місце до прийняття закону, а отже порушується принцип "lex retro non agit" (закон не має зворотної сили)", - пояснює вона. Крім того, вона вказує на статтю 4 "lex Tusk" про провадження, які веде комісія та що вона досліджує. "Хоча комісія має бути органом державного управління і застосовує так звані контрзаходи, насправді це репресивно-каральні заходи", - констатує Юхнєвич.

Стаття 45, абзац 1 Конституції Польської Республіки: про право на справедливий і відкритий суд

Там сказано: "Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи без невиправданих зволікань компетентним, неупередженим і незалежним судом". У цю статтю, за словами доктора Марціна Кшемінського цілить стаття 25 "lex Tusk": "не передбачаючи оскарження штрафу, накладеного комісією, до загального суду, а розмір штрафу не залишає сумнівів щодо пропорційності порушення прав власності, "засудженого" комісією до штрафу". Крім того, на його думку, зазначену статтю Конституції порушує стаття 36 та стаття 37 закону "lex Tusk", що передбачає введення превентивних заходів. "Багато в чому вони збігаються з мірами покарання, які призначаються судами, і санкціями, передбаченими за порушення Конституції, які призначає Державний трибунал", - пояснює експерт.

Стаття 51, абзац 2 Конституції Польської Республіки: про отримання та поширення інформації про громадян

Це положення говорить: "Органи державної влади не можуть отримувати, збирати та передавати інформацію про громадян інакше, ніж це необхідно в демократичній правовій державі". За словами доктора Марціна Кшемінського це було порушено статтею 16 "lex Tusk", яка передбачає обов'язок широкого кола суб'єктів, включаючи суди та органи професійного самоврядування, надавати документи та інформацію.

Стаття 50 Конституції Польської Республіки: про недоторканність житла

У ній сказано: "Гарантується недоторканність житла. Обшук квартири, кімнати, транспортного засобу може бути проведений лише у випадках, визначених законом, і в порядку, визначеному ним".

"Стаття 17 [«lex Tusk»], яка передбачає припис прокурору провести обшук, наприклад, у квартирі чи головному офісі компанії, порушує статтю 50 Конституції, таким чином, що ця санкція є непропорційною (стаття 31, абзац 3 Конституції)», - відзначає докторр Марцін Кшемінський.

30.05.2023 | Jan Kunert o lex Tusk: komisja tylko częściowo będzie kontrolowana przez sąd Jan Kunert z Konkret24.tvn24.pl mówi o wadach komisji, która ma w Sejmie ścigać wpływy rosyjskie. TVN24

Стаття 54, абзаци 1 і 2 Конституції Польської Республіки: про свободу слова та превентивну цензуру засобів суспільного мовлення

Абзац 1 каже: "Кожному гарантується свобода висловлювати свої погляди, отримувати і поширювати інформацію". Абзац 2: "Забороняється превентивна цензура засобів суспільної комунікації та ліцензування преси. Законом може бути встановлено обов’язок попереднього отримання ліцензії на діяльність радіо- чи телевізійної станції". За словами доктора Марціна Кшемінського в цю норму порушує стаття 23 закону "lex Tusk" - "шляхом непропорційного та суб'єктивного обмеження доступу ЗМІ до роботи комісії".

Стаття 61 абзаци 1 і 3 Конституції Польської Республіки: про право на інформацію про діяльність органів державної влади та порядок надання інформації

В абзаці 1 сказано: "Громадянин має право на отримання інформації про діяльність органів державної влади та осіб, які виконують публічні функції. Це право також включає отримання інформації про діяльність органів господарювання та професійного самоврядування, а також інших осіб та організаційних підрозділів в частині виконання завдань державного органу та управління комунальним майном або майном Державного казначейства". Абзац 3: "Порядок надання відомостей, зазначених у абзацах 1 і 2, визначається законами, а щодо Сейму і Сенату - їхніми регламентами".

"Стаття 8, абзац 3 [«lex Tusk»], в якому зазначено, що документація, зібрана під час роботи Комісії, не є публічною інформацією або не підлягає оприлюдненню в порядку, визначеному Законом про доступ до публічної інформації, порушує статтю 61, абзаци 1 і 3 у зв’язку зі статтею 31, абзацем 3 Конституції', - пояснює доктор Матеуш Радаєвський. Він додає: "Право на публічну інформацію може бути обмежене лише тоді, коли це необхідно. Не можна наперед стверджувати, що кожен документ, створений під час провадження в Комісії, міститиме інформацію, нерозголошення якої буде конституційно виправданим".

Стаття 78 Конституції Польської Республіки: про право на оскарження судових вироків та рішень, винесених у першій інстанції

У ній сказано: "Кожна із сторін має право оскаржити вироки та рішення, винесені в першій інстанції. Винятки з цього принципу та порядок оскарження визначені законом». За словами доктора Матеуша Радаєвського, це положення було порушено в "lex Tusk" статтею 15, абзац 4 про те, що адміністративні рішення, рішення та постанови комісії є остаточними. "Конституція передбачає, як правило, що адміністративні рішення можуть бути оскаржені. Вона допускає винятки з цього принципу, але вони мають бути розумно обґрунтованими. Однак закон виключає можливість оскарження рішення Комісії до іншого органу". Щоправда закон передбачає контроль цих рішень з боку судів, але він обмежується лише критерієм законності. Зважаючи на серйозність і складність справ, в процесі розгляду яких комісія виноситиме рішення, належне виконання статті 78 Конституції вимагатиме, щоб її рішення підлягали перегляду по суті - або іншим адміністративним органом (або принаймні самою комісією в рамках повторного розгляду справи), або Верховним Судом, в рамках процедури, яка дозволяє всебічно оцінити справу", - зазначає доктор Радаєвський.

Стаття 105, абзац 1 Конституції Польської Республіки: про притягнення депутатів до відповідальності за їхню діяльність у межах виконання депутатського мандата

Це положення говорить: "Депутат не може бути притягнутий до відповідальності за свою діяльність, що входить до кола депутатських повноважень, ані під час його повноважень, ані після їх закінчення. За такі дії депутат несе відповідальність лише перед Сеймом, а у випадку порушення ним прав третіх осіб він може бути притягнутий до відповідальності перед судом лише за згодою Сейму". Тим часом, за словами доктора Матеуша Радаєвського, ця стаття конституції була порушена в "lex Tusk" статтею 36, пункт 1 та статтею 37, абзац 1, які описують, що можуть містити адміністративні рішення комісії, і той факт, що вона може застосовувати контрзаходи,, якщо вони стосуються дій, вчинених депутатами та сенаторами під час виконання їхніх повноважень (таким чином порушено статтю 105, абзац 1 у поєднанні зі статтею 108 Конституції Польської Республіки). "Депутат за діяльність, здійснену в рамках мандата, яка не була спрямована проти третіх осіб, може бути підзвітний лише Сейму (а сенатор – Сенату)", - підкреслює доктор Радаєвський.

Стаття 175, абзац 1 Конституції Польської Республіки: про здійснення правосуддя в Польській Республіці

Нею визначено: "Правосуддя в Польській Республіці здійснюється Верховним судом, загальними судами, адміністративними судами та військовими судами".

"Стаття 3, абзац 1 [«lex Tusk»], яка вказує на те, що комісія є органом державного управління, який захищає суспільні інтереси у дослідженні російського впливу на внутрішню безпеку Польщі в 2007-2022 роках, порушує статтю 175, абзац 1 Конституції, тобто. принцип судового здійснення правосуддя. Комісія ж мала б бути органом, який поєднує в собі виконавчу та судову владу", - пояснює доктор Йоанна Юхнєвич.

Доктор Матеуш Радаєвський - беручи до уваги цю статтю Конституції - додає статтю 36, пункт 1 та статтю 37, абзац 1 ["lex Tusk"], які визначають те, що можуть містити адміністративні рішення комісії та що вона може вживати контрзаходів. "Інструменти, описані в цих положеннях, є фактично репресивними заходами, а тому їх застосування є формою здійснення правосуддя. Останнє, відповідно до статті 175 Конституції Польської Республіки, належить лише судам. Щоправда, як виняток, допускається, що інші органи накладатають адміністративні чи навіть репресивні санкції, а суди лише контролюють це, але таке має бути виправдано специфікою справ (наприклад, у дисциплінарних справах прийнятно, щоб стягнення накладалися дисциплінарними комісіями, оскільки вони також захищають інтереси певного середовища, яке й створює такі комісії з цією метою). У даному випадку не схоже, що ця умова виконана, оскільки немає особливих причин, чому ці санкції не повинні бути накладені судом", - пояснює експерт.

Стаття 176 абзаци 1 і 2 Конституції Польської Республіки: про суди, надзвичайні суди і екстрені процедури

Абзац 1 встановлює: "Правосуддя в Польській Республіці здійснюють Верховний суд, загальні суди, адміністративні суди та військові суди". Пункт 2: "Надзвичайний суд або екстрене провадження може бути встановлено лише у воєнний час".

"Стаття 15 [«lex Tusk»], яка визначає, які рішення, ухвали та розпорядження приймає комісія і що вони є остаточними, порушує статтю 176 - принцип двох інстанцій, - зазначає доктор Йоанна Юхнєвич. "Більш того, можливість подання скарги не призупиняє виконання рішення. Також важливо, що адміністративні суди перевіряють лише законність прийнятих рішень, а отже, вони не перевірятимуть, чи було рішення про превентивний захід обґрунтованим по суті чи ні", - додає вона.

Стаття 198 абзаци 1 і 2 Конституції Польської Республіки: про відповідальність за порушення Конституції або закону у зв’язку з обійманою посадою або в межах здійснення влади

Абзац 1 говорить: "За порушення Конституції чи закону у зв’язку з обійманою посадою або в межах здійснення влади, конституційну відповідальність перед Державним трибуналом несуть: Президент Польської Республіки, голова Ради міністрів і члени Ради міністрів, голова Національного банку Польщі, голова Вищої контрольної палати, члени Національної ради телерадіомовлення, особи, яким голова Ради міністрів доручив керівництво міністерством, і головнокомандувач Збройних Сил. Абзац 2: "Депутати і сенатори також несуть конституційну відповідальність перед Державним трибуналом у межах, визначених у статті 107".

Цю статтю Конституції було порушено - на думку доктора Матеуша Радаєвського - статтею 36, пункт 1 та статтею 37, абзац 1 закону "lex Tusk", де зазначено, що саме можуть містити адміністративні рішення комісії та що він може застосовувати заходи виправлення, якщо вони стосуються дій, вчинених найважливішими особами в державі. Тому що згідно з конституцією найважливіші особи в державі несуть відповідальність перед Державним трибуналом за порушення закону у зв’язку зі своїми посадами. «Тому не можна обійти Конституцію і подібну відповідальність перед іншим органом», - каже експерт.

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Autor:Jan Kunert

Źródło: Konkret24