Які країни відправлять танки в Україну? Рішення, декларації, обіцянки

25 stycznia 2023, 21:22
Autor:
red.
Źródło:
Reuters, PAP
Scholz o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2
Scholz o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2TVN24/Reuters
wideo 2/7
TVN24/ReutersScholz o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2

Після довгих вагань Німеччина вирішила надати Україні танки "Леопард" для захисту від російської агресії. Однак група країн, які вже поставили або планують передати техніку, більша. Торік однією з країн, які найпотужніше підтримали Україну в цьому плані, стала Польща.

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У середу уряд Німеччини оголосив про поставку в Україну танків Leopard 2. На першому етапі Німеччина хоче поставити Україні 14 танків Leopard 2A6 зі складів Бундесверу. Про це йдеться в заяві речника уряду Штеффена Хебештрайта.

Leopard 2 - основний танк виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Його перші версії надійшли на озброєння німецької армії в 1979-1980 роках. З того часу були створені нові версії транспортних засобів. Зараз Leopard 2 використовують багато європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Туреччина, Іспанія, Греція, Данія та Норвегія, а також країни, що не входять до НАТО - Швеція, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

Крім того, уряд Німеччини дав дозвіл іншим країнам НАТО, зокрема Польщі, експортувати німецькі танки в Україну.

Leopard 2nato.int

Кілька держав уже передали Україні танки. Серед них були Польща (понад 200 танків радянської конструкції - це Т-72 та їх польська модифікація PT-91 Twardy), Чехія та Північна Македонія. Нещодавно до цієї групи приєдналося Марокко.

Зараз багато західних країн також мають намір передати Україні Leopard 2, а деякі розглядають можливість передачі інших типів танків.

Польща

Польський уряд у вівторок офіційно подав у Берліні запит на дозвіл експорту в Україну 14 танків Leopard.

США

США готові відправити в Україну десятки танків M1 Abrams, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію офіційних осіб США. The New York Times повідомляє, що розглядають кількість у 30-50 одиниць.

AbramsU.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Brendan Mullin

Велика Британія

 Британський уряд оголосив у січні, що надішле роту (14) своїх бойових танків Challenger 2 зі 120-мм гарматами.

Czołgi Challenger 2 w angielskim Bovington (nagranie z 11 lipca 2016 roku)
Czołgi Challenger 2 w angielskim Bovington (nagranie z 11 lipca 2016 roku)Reuters

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок висловив готовність відправити в Україну 18 орендованих у Німеччини танків Leopard 2. "Ми їх взяли в оренду, тобто ми можемо їх купити, а значить, ми можемо їх передати", - пояснив він.

Марк РюттеAlexandros Michailidis / Shutterstock.com

Норвегія

За даними газети "Dagens Naeringsliv", Норвегія готова відправити чотири або вісім танків з 36 танків Leopard, які вона має. Питання можливого дарування обговорювалося в понеділок під час засідання парламентського комітету закордонних справ і оборони.

Фінляндія

Уряд Фінляндії заявив, що може передати невелику кількість танків Leopard 2 Україні, якщо ширша група європейських країн також вирішить це зробити. Точна кількість поки невідома. - Міжнародне співробітництво з відправки "Леопардів" в Україну зараз прискорюється, і Фінляндія братиме в ньому участь, - цитує Reuters міністра оборони Мікко Савола.

Фінляндія, ймовірно, відправить в Україну п'ять танків Leopard, а також візьме участь у навчанні екіпажів, - повідомила в середу щоденна газета Iltalehti з посиланням на джерела в органах зовнішньої політики та безпеки країни.

Швеція

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон у своїй заяві для газети "Svenska Dagbladet" не виключив, що уряд "у майбутньому" надасть Україні танки "122", які є шведською модифікацією німецького Leopard. У збройних силах Швеції близько 120 таких танків.

Іспанія

Після рішення Німеччини в середу міністр оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія відкрита для постачання Україні танків Leopard 2. Вона сказала інформаційному агентству EFE, що Іспанія працюватиме в координації із західними союзниками, допомагаючи Україні відбивати російське вторгнення.

За словами аналітика з безпеки та оборони Фелікса Артеага з аналітичного центру Elcano, Іспанія має 108 танків Leopard 2 A4.

Leopard 2PAP - Adam Ziemienowicz

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон "не виключає" постачання французьких основних бойових танків Leclerc, але рішення з цього приводу поки не прийнято.

На початку січня президент заявив, що Франція поставить Україні колісну броньовану машину AMX-10 RC, яку також називають "легкими танками". Французькі бойові машини мають прибути в Україну протягом найближчих двох місяців.

Leclercdefense.gouv.fr

Словаччина

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, якого цитує Reuters, заявив у середу в українській Одесі, що його країна готова "негайно" відправити в Україну 30 танків Т-72 за умови, що вони отримають західні танки - Leopard або інші.

Надь нагадав, що минулого року Словаччина відправила в Україну 30 бронетранспортерів BWP-1, домовившись з Німеччиною про поставку замість них 15 танків Leopard 2A4.

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Autor:red.

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego:  Philipp Schulze/dpa/PAP

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Autor:
ib/
tam
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Scholz o przekazaniu Leopardów: to jest i była słuszna decyzja, że nie działaliśmy pod presją

25 stycznia 2023, 13:56
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

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Bayraktar, na którego Polacy zbierali latem pieniądze, dotarł na Ukrainę

Bayraktar, na którego Polacy zbierali latem pieniądze, dotarł na Ukrainę

25 stycznia 2023, 19:31
Autor:
mjz/dap
Źródło:
TVN24

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Burza po słowach Sikorskiego o "momencie zawahania" polskiego rządu

Burza po słowach Sikorskiego o "momencie zawahania" polskiego rządu

25 stycznia 2023, 17:22
Autor:
ads/dap
Źródło:
tvn24.pl, PAP

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Podwodny wulkan zbiera się do przebudzenia niedaleko popularnego kurortu

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Autor:
as
Źródło:
AGU, The Guardian

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WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 25 stycznia 2023, 12:02
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

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am
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kris
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Robert
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Źródło:
tvn24.pl

Ruben Östlund, dwukrotny zdobywca Złotej Palmy, jest nominowany do Oscara za reżyserię i scenariusz kinowego hitu "W trójkącie". Twórca, który dał się poznać jako artysta bawiący się konwencjami i konwenansami, zaskakuje również poza filmem. W rozmowie z reporterem tvn24.pl Tomaszem-Marcinem Wroną złożył deklarację, a jej spełnienie uzależnił od nominacji do Oscara.

Ruben Östlund raz słowa nie dotrzymał. Zapewnił, że tego nie powtórzy

Ruben Östlund raz słowa nie dotrzymał. Zapewnił, że tego nie powtórzy

25 stycznia 2023, 16:45
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl