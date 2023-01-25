Які країни відправлять танки в Україну? Рішення, декларації, обіцянки

Після довгих вагань Німеччина вирішила надати Україні танки "Леопард" для захисту від російської агресії. Однак група країн, які вже поставили або планують передати техніку, більша. Торік однією з країн, які найпотужніше підтримали Україну в цьому плані, стала Польща.

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У середу уряд Німеччини оголосив про поставку в Україну танків Leopard 2. На першому етапі Німеччина хоче поставити Україні 14 танків Leopard 2A6 зі складів Бундесверу. Про це йдеться в заяві речника уряду Штеффена Хебештрайта.

Leopard 2 - основний танк виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Його перші версії надійшли на озброєння німецької армії в 1979-1980 роках. З того часу були створені нові версії транспортних засобів. Зараз Leopard 2 використовують багато європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Туреччина, Іспанія, Греція, Данія та Норвегія, а також країни, що не входять до НАТО - Швеція, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

Крім того, уряд Німеччини дав дозвіл іншим країнам НАТО, зокрема Польщі, експортувати німецькі танки в Україну.

Leopard 2 nato.int

Кілька держав уже передали Україні танки. Серед них були Польща (понад 200 танків радянської конструкції - це Т-72 та їх польська модифікація PT-91 Twardy), Чехія та Північна Македонія. Нещодавно до цієї групи приєдналося Марокко.

Зараз багато західних країн також мають намір передати Україні Leopard 2, а деякі розглядають можливість передачі інших типів танків.

Польща

Польський уряд у вівторок офіційно подав у Берліні запит на дозвіл експорту в Україну 14 танків Leopard.

США

США готові відправити в Україну десятки танків M1 Abrams, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію офіційних осіб США. The New York Times повідомляє, що розглядають кількість у 30-50 одиниць.

Abrams U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Brendan Mullin

Велика Британія

Британський уряд оголосив у січні, що надішле роту (14) своїх бойових танків Challenger 2 зі 120-мм гарматами.

Czołgi Challenger 2 w angielskim Bovington (nagranie z 11 lipca 2016 roku) Reuters

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок висловив готовність відправити в Україну 18 орендованих у Німеччини танків Leopard 2. "Ми їх взяли в оренду, тобто ми можемо їх купити, а значить, ми можемо їх передати", - пояснив він.

Марк Рютте Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Норвегія

За даними газети "Dagens Naeringsliv", Норвегія готова відправити чотири або вісім танків з 36 танків Leopard, які вона має. Питання можливого дарування обговорювалося в понеділок під час засідання парламентського комітету закордонних справ і оборони.

Фінляндія

Уряд Фінляндії заявив, що може передати невелику кількість танків Leopard 2 Україні, якщо ширша група європейських країн також вирішить це зробити. Точна кількість поки невідома. - Міжнародне співробітництво з відправки "Леопардів" в Україну зараз прискорюється, і Фінляндія братиме в ньому участь, - цитує Reuters міністра оборони Мікко Савола.

Фінляндія, ймовірно, відправить в Україну п'ять танків Leopard, а також візьме участь у навчанні екіпажів, - повідомила в середу щоденна газета Iltalehti з посиланням на джерела в органах зовнішньої політики та безпеки країни.

Швеція

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон у своїй заяві для газети "Svenska Dagbladet" не виключив, що уряд "у майбутньому" надасть Україні танки "122", які є шведською модифікацією німецького Leopard. У збройних силах Швеції близько 120 таких танків.

Іспанія

Після рішення Німеччини в середу міністр оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія відкрита для постачання Україні танків Leopard 2. Вона сказала інформаційному агентству EFE, що Іспанія працюватиме в координації із західними союзниками, допомагаючи Україні відбивати російське вторгнення.

За словами аналітика з безпеки та оборони Фелікса Артеага з аналітичного центру Elcano, Іспанія має 108 танків Leopard 2 A4.

Leopard 2 PAP - Adam Ziemienowicz

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон "не виключає" постачання французьких основних бойових танків Leclerc, але рішення з цього приводу поки не прийнято.

На початку січня президент заявив, що Франція поставить Україні колісну броньовану машину AMX-10 RC, яку також називають "легкими танками". Французькі бойові машини мають прибути в Україну протягом найближчих двох місяців.

Leclerc defense.gouv.fr

Словаччина

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, якого цитує Reuters, заявив у середу в українській Одесі, що його країна готова "негайно" відправити в Україну 30 танків Т-72 за умови, що вони отримають західні танки - Leopard або інші.

Надь нагадав, що минулого року Словаччина відправила в Україну 30 бронетранспортерів BWP-1, домовившись з Німеччиною про поставку замість них 15 танків Leopard 2A4.

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Autor:red.

Źródło: Reuters, PAP