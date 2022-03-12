TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Як записати дитину з України до польської школи або дитячого садочка?

12 marca 2022, 13:48

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Justyna
Suchecka,
Ред
Źródło:
tvn24.pl
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Державна початкова школа за місцем проживання дитини з України прийняти дитину зобов’язана. Інші державні початкові та середні школи зроблять це, якщо є вільні місця. Якщо у обраному закладі місь немає, потрібно звернутися до органу самоврядування (гміни) – там повинні допомогти. Станом на 11 березня до польських шкіл прийняли приблизно 24 тис. дітей, які втекли від війни в Україні.

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Діти з України, віком від 7 до 18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Для вступу до школи необхідна заява про вступ від батьків або законних опікунів, а рішення з цього приводу приймає директор. Якщо йдеться про учнів початкової школи, які проживають в районі даної школи, то директор не може відмовити. Вам не потрібно мати договір оренди квартири чи реєстрацію, достатньо посвідчити власника квартири, в якій проживає сім’я з дітьми.

Що ж до дітей старшого віку, то для середніх шкіл принцип районування не діє. І тоді необхідно звернутися до правління гміни, де підкажуть заклади, в яких є вільні місця.

Які документи потрібні?

Батьки, які бажають записати дітей до школи, повинні зібрати документи про попередню освіту своєї дитини (наприклад, атестати про закінчення певного класу, табель з результатами іспитів тощо). У нинішній ситуації багато сімей можуть не мати відповідної документації, але нормативно-правові акти допускають таку можливість. Батько, який не має документів на дитину, повинен написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

А як щодо дошкільнят?

Навчання та догляд за дітьми дошкільного віку здійснюються відповідно до законодавства про освіту. Це означає, що всі діти 3-6 років, які не мають польського громадянства, мають право на дошкільну опіку.

* Діти віком від 3 до 5 років мають право (тобто не повинні але можуть) користуватися дошкільною освітою в дитячому садку або дошкільному відділенні початкової школи.

* Діти у віці 6 років зобов’язані (тобто повинні) закінчити однорічну дошкільну підготовку в дитячому садку або у дошкільному відділенні початкової школи.

Завідувач дитячого садка/директор початкової школи, в якому є відділення дитячого садка, приймає рішення про прийом дитини протягом навчального року. Якщо місць у закладі немає – садочки не підлягають принципу районування – органи місцевого самоврядування (гміни) повинні вказати, де є вільні місця.

Українські діти вже навчаються в польських школах. «Михочемо мінімізувати відчуття тимчасовості»

На що мають право українські учні?

Навчання для дітей з України безкоштовне. Вони також мають право на додаткові безкоштовні години польської мови та на навчання у т. зв підготовчих відділеннях. Учні з-за кордону також можуть отримати корекційнимі заняття з окремих предметів. Учні та їхні батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, вихователями та педагогічними терапевтами. Обсяг цієї підтримки визначає керівництво школи.

Codziennie do SP nr 12 w Poznaniu przychodzi około 10 nowych uczniów z UkrainyTVN24

Корисні номери телефонів та електронні адреси

* Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

пошта: ukraina-szkola@mein.gov.pl

тел.22 3474708 * Інформація для студентів та науковців, які приїжджають з України

пошта: ukraina-studia@mein.gov.pl

тел.22 5292662

Учнів може бути до півмільйона

За оцінками Міністерства освіти і науки, наразі до Польщі, рятуючись від війни в Україні, прибуло понад півмільйона дітей шкільного віку. До 24 лютого в польських школах і садочках було близько 60 тисяч дітей з України. Лише до 11 березня до шкіл набрали ще 24 тисячі дітей.

У п'ятницю, 11 березня, у ранковому ефірі RMF FM міністр Чарнек сказав: «Вже 24 000 дітей-біженців пішли до польських шкіл. І кількість стрімко зростає. Зазвичай це ті діти, які розуміють польську мову і розмовляють польською. Звертаємося до органів місцевого самоврядування з проханням створити підготовчі відділення для цих дітей у школах, адже це найменш стресове середовище для цих дітей»

Міністр нагадав, що це можуть бути змішані (для учнів різних класів) заняття в школі – для 1-3, 4-6, 7-8 класів, а також міжшкільні та навіть міжрайонні.

– Все це для того, щоб за ці кілька місяців вони отримали навчаннея на рівні, відповідному їхнім знанням, рівню розвитку освіти в Україні, з великою кількістю занять з польської мови, – переконує міністр Чарнек. І гарантує, що органи місцевого самоврядування отримають для цього фінансову підтримку.

Цього тижня парламент має завершити роботу над спеціальним законом, який, зокрема, повинен полегшити інтеграцію українських дітей до польської системи освіти.

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#безперервно

На tvn24.pl ми аналізуємо ідеї міністра Пшемислава Чарнека та його радників. Ми перекладаємо для вас офіційну мову законів і нормативних актів на мову шкільної практики. Ми разом з експертами оцінюємо, чи буде те, що стоїть за цими ідеями та запропонованими рішеннями, корисним для студентів та викладачів.

Ми перевіряємо, чи немає загрози автономії шкіл і чи справді матимуть вплив на навчання та виховання дітей їхні батьки. Все це – статті, інтерв’ю, відео, інтерактивна інфографіка, звіти про дослідження – можна знайти на нашому сайті під гаслом #bezprzerwy.

Autor:Justyna Suchecka, Ред

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Edukacja
dziecko
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Atak Rosji na Ukrainę. "Wołnowacha przestała istnieć. Większość mieszkańców ewakuowana, infrastruktura zniszczona"

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Aktualizacja:
Autor:
akw,
momo
Źródło:
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Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiali telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem

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Autor:
mart//rzw
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PAP

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mb/ams
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TVN24 Biznes

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mb
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12 marca 2022, 11:54

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Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, twierdzi, że w ciągu kilku tygodni Rosjanie podejmą kolejną próbę ataku, tym razem z udziałem ochotników z Bliskiego Wschodu. - Teraz wojska Rosji pod Kijowem, które faktycznie są rozbite, przeszły do obrony. Starają się przemieszczać niewielkimi grupami. Niszczymy ich - oświadczył doradca, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

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12 marca 2022, 12:27
Aktualizacja: 12 marca 2022, 14:07

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Aktualizacja:
Autor:
bż//rzw
Źródło:
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tm//rzw
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tas
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momo/dap
Źródło:
TVN24, Militaryland.net, PAP

Mijają trzy lata od śmierci Sebastiana Podkościelnego. Dziennikarz, wydawca, współtwórca TVN24 i TVN24 BiS zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 47 lat.

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red.
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"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi

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Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN

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Autor:
kz/r
Źródło:
PAP

Najpierw obiecali pomoc czterem uciekającym z Ukrainy kobietom i trójce dzieci, z którymi chciały dostać się do Niemiec. Transport dla uchodźców miał być darmowy. Jednak podczas jazdy kierowca zażądał po 150 euro za przewóz każdego z pasażerów. Policja zatrzymała dwie osoby, którym teraz - za usiłowanie oszustwa - grozi do ośmiu lat więzienia. O próby oszukiwania uchodźców pytany był Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. - Policja reaguje na wszystkie sygnały - zapewnił.

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Autor:
wini/
tam
Źródło:
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Mieszkańcy 150-tysięcznego Melitopola w obwodzie zaporoskim w sobotę wyszli na ulice, domagając się uwolnienia uprowadzonego przez rosyjskich okupantów mera Iwana Fedorowa. Ukraińska sekcja Radio Swoboda podała, że w czasie sobotniego wiecu rosyjscy żołnierze zatrzymali organizatorkę protestu, Olhę Hajsumową. Sobota jest siedemnastym dniem ataku Rosji na Ukrainę.

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tas/dap
Źródło:
PAP, Radio Swoboda, tvn24.pl

Wolontariusz i dokumentalista Mateusz Lachowski, który przebywa obecnie w ukraińskiej stolicy, mówił na antenie TVN24 o ogromnej determinacji, jaka panuje wśród mieszkańców Kijowa, żeby obronić miasto. - Duża bitwa o stolicę coraz bardziej się zbliża - ocenił.

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Autor:
tm/dap
Źródło:
TVN24

Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych wciąż czekają tłumy uchodźców. W sobotę na tym w Medyce, uciekających z ogarniętego wojną kraju Ukraińców na duchu podtrzymywała Jana Szostak, białoruska aktywistka. "Sława Ukrainie. Rosyjski okręcie wojenny, pie**** się!" - zwraca się do czekających na granicy osób. Tłum jej odpowiada. - Wykorzystujemy hasła motywujące i uspokajające - mówi Szostak. W Medyce reporterka TVN24 spotkała m.in. Umida Isabajewa, sobowtóra prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

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Autor:
wini/
tam
Źródło:
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w sobotę nowe oświadczenie wideo na swoim profilu na Facebooku. Podkreślił, że Ukraina odnosi "nadzwyczajne sukcesy", ale przestrzegł, aby nie zmniejszać intensywności obrony.

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Autor:
mart//rzw
Źródło:
PAP, Reuters

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Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, Reuters

W porcie w Trieście włoska Gwardia Finansowa zatrzymała jacht rosyjskiego miliardera Andrieja Melniczenki - poinformowało biuro premiera Włoch. Superżaglowiec wart jest 530 milionów euro. Jego zatrzymanie to krok w ramach zamrażania majątku oligarchów z Rosji, objętych sankcjami Unii Europejskiej.

Superżaglowiec rosyjskiego miliardera zatrzymany w Trieście

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Superżaglowiec rosyjskiego miliardera zatrzymany w Trieście

12 marca 2022, 9:48

Ze świata

Autor:
FC,
mb/ams
Źródło:
Reuters, PAP

Ukraiński operator pocztowy Ukrposzta ogłosił wyniki konkursu na projekt nowego znaczka pocztowego, który twórczo zobrazuje słowa: "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!". Wygrała praca ukraińskiego artysty Borysa Groha, uzyskała ponad 1700 z 8000 wszystkich głosów.

Znaczek pocztowy "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!". Znamy wyniki konkursu

Ze świata

Znaczek pocztowy "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!". Znamy wyniki konkursu

12 marca 2022, 11:13

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Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

- Rosyjskie wojska nie robią żadnego postępu, nawet w Donbasie wciąż toczą się ciężkie walki - mówi były szef Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum Hans-Lothar Domroese, cytowany przez portal RND. Jego zdaniem Władimir Putin musi zrezygnować z przejęcia całej Ukrainy, bo potrzebowałby do tego ponad pół miliona żołnierzy.

Były dowódca NATO: Putin nie może już wygrać tej wojny

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Były dowódca NATO: Putin nie może już wygrać tej wojny

12 marca 2022, 8:54

Świat

Autor:
FC/dap
Źródło:
PAP

Trwa siedemnasta doba inwazji Rosji na Ukrainę. W sobotę rano wojska rosyjskie ostrzelały obwodowy szpital onkologiczny w Mikołajowie i meczet w Mariupolu, w którym schroniło się kilkadziesiąt osób. Ukraiński sztab generalny poinformował, że wokół Kijowa trwa rosyjskie natarcie od strony północnej granicy miasta. W raporcie ukraińskiego sztabu podano również, że rosyjskie bombowce strategiczne zrzuciły bomby w miastach Łuck, Dnipro i Iwano-Frankowsk. Naczelny dowódca ukraińskich Sił Zbrojnych przekazał, że Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjski punkt dowodzenia pod Kijowem. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

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Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

12 marca 2022, 5:50

Świat

Autor:
asty,
momo/dap
Źródło:
PAP

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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asty,
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MAK/
tam
Źródło:
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Marcin
Łuniewski

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Autor:
Marcin
Łuniewski
Źródło:
tvn24.pl
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Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

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Autor:
red.
Źródło:
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Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

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Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

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Ред
Źródło:
tvn24.pl

Українці, які втекли від російської агресії до Польщі, можуть працювати в нашій країні. Пропозиції для них з’являються як у бюро зайнятості, так і на приватних сайтах з підбору персоналу. Де шукати оголошення про роботу? Яку допомогу в працевлаштуванні можна отримати в Польщі? Пояснюємо.

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TVN24 Biznes, PAP

Де і як шукати притулку відразу після приїзду до Польщі? Публікуємо список сайтів, телефонів довіри та фондів, які будуть корисні біженцям з України які шукають квартиру в Польщі.

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Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

10 marca 2022, 11:21

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Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Blisko 1,6 miliona uchodźców z Ukrainy dotarło do Polski. Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej Grzegorz Gruca ocenił w "Jeden na jeden", że bez zaangażowania społeczności międzynarodowej Polska sobie nie poradzi. Zapytany, dlaczego PAH zbiera tylko pieniądze na pomoc dla Ukrainy, odparł, że "pieniądze pozwalają odpowiadać najbardziej adekwatnie na potrzeby, w miarę, jak one się pojawiają". 

Pomoc dla Ukrainy i uchodźców. Wiceprezes PAH: pieniądze pozwalają odpowiadać najbardziej adekwatnie na potrzeby

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Pomoc dla Ukrainy i uchodźców. Wiceprezes PAH: pieniądze pozwalają odpowiadać najbardziej adekwatnie na potrzeby

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Polska

Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Gdy putinowska Rosja zapowiedziała wymazanie z mapy niepodległej Ukrainy, przypomniałem sobie o moim pierwszym zetknięciu w 1990 roku z budzącym się do wolności krajem. Wtedy pierwszy raz poznałem barwy ukraińskiej flagi narodowej. Jeżdżąc po Ukrainie, poczułem, jak wielki i rozległy to kraj, w którym drzemie wielki potencjał europejski - pisze Jacek Stawiski z TVN24 BiS.

"Te wszystkie wspomnienia odżyły, gdy putinowska Rosja zapowiedziała wymazanie z mapy niepodległej Ukrainy"

Świat

"Te wszystkie wspomnienia odżyły, gdy putinowska Rosja zapowiedziała wymazanie z mapy niepodległej Ukrainy"

11 marca 2022, 19:56

Świat

Autor:
Jacek
Stawiski
Źródło:
TVN24 BiS