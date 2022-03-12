Як записати дитину з України до польської школи або дитячого садочка?

Державна початкова школа за місцем проживання дитини з України прийняти дитину зобов’язана. Інші державні початкові та середні школи зроблять це, якщо є вільні місця. Якщо у обраному закладі місь немає, потрібно звернутися до органу самоврядування (гміни) – там повинні допомогти. Станом на 11 березня до польських шкіл прийняли приблизно 24 тис. дітей, які втекли від війни в Україні.

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Діти з України, віком від 7 до 18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Для вступу до школи необхідна заява про вступ від батьків або законних опікунів, а рішення з цього приводу приймає директор. Якщо йдеться про учнів початкової школи, які проживають в районі даної школи, то директор не може відмовити. Вам не потрібно мати договір оренди квартири чи реєстрацію, достатньо посвідчити власника квартири, в якій проживає сім’я з дітьми.

Що ж до дітей старшого віку, то для середніх шкіл принцип районування не діє. І тоді необхідно звернутися до правління гміни, де підкажуть заклади, в яких є вільні місця.

Які документи потрібні?

Батьки, які бажають записати дітей до школи, повинні зібрати документи про попередню освіту своєї дитини (наприклад, атестати про закінчення певного класу, табель з результатами іспитів тощо). У нинішній ситуації багато сімей можуть не мати відповідної документації, але нормативно-правові акти допускають таку можливість. Батько, який не має документів на дитину, повинен написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

А як щодо дошкільнят?

Навчання та догляд за дітьми дошкільного віку здійснюються відповідно до законодавства про освіту. Це означає, що всі діти 3-6 років, які не мають польського громадянства, мають право на дошкільну опіку.

* Діти віком від 3 до 5 років мають право (тобто не повинні але можуть) користуватися дошкільною освітою в дитячому садку або дошкільному відділенні початкової школи.

* Діти у віці 6 років зобов’язані (тобто повинні) закінчити однорічну дошкільну підготовку в дитячому садку або у дошкільному відділенні початкової школи.

Завідувач дитячого садка/директор початкової школи, в якому є відділення дитячого садка, приймає рішення про прийом дитини протягом навчального року. Якщо місць у закладі немає – садочки не підлягають принципу районування – органи місцевого самоврядування (гміни) повинні вказати, де є вільні місця.

На що мають право українські учні?

Навчання для дітей з України безкоштовне. Вони також мають право на додаткові безкоштовні години польської мови та на навчання у т. зв підготовчих відділеннях. Учні з-за кордону також можуть отримати корекційнимі заняття з окремих предметів. Учні та їхні батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, вихователями та педагогічними терапевтами. Обсяг цієї підтримки визначає керівництво школи.

Codziennie do SP nr 12 w Poznaniu przychodzi około 10 nowych uczniów z Ukrainy TVN24

Корисні номери телефонів та електронні адреси

* Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

пошта: ukraina-szkola@mein.gov.pl

тел.22 3474708 * Інформація для студентів та науковців, які приїжджають з України

пошта: ukraina-studia@mein.gov.pl

тел.22 5292662

Учнів може бути до півмільйона

За оцінками Міністерства освіти і науки, наразі до Польщі, рятуючись від війни в Україні, прибуло понад півмільйона дітей шкільного віку. До 24 лютого в польських школах і садочках було близько 60 тисяч дітей з України. Лише до 11 березня до шкіл набрали ще 24 тисячі дітей.

У п'ятницю, 11 березня, у ранковому ефірі RMF FM міністр Чарнек сказав: «Вже 24 000 дітей-біженців пішли до польських шкіл. І кількість стрімко зростає. Зазвичай це ті діти, які розуміють польську мову і розмовляють польською. Звертаємося до органів місцевого самоврядування з проханням створити підготовчі відділення для цих дітей у школах, адже це найменш стресове середовище для цих дітей»

Міністр нагадав, що це можуть бути змішані (для учнів різних класів) заняття в школі – для 1-3, 4-6, 7-8 класів, а також міжшкільні та навіть міжрайонні.

– Все це для того, щоб за ці кілька місяців вони отримали навчаннея на рівні, відповідному їхнім знанням, рівню розвитку освіти в Україні, з великою кількістю занять з польської мови, – переконує міністр Чарнек. І гарантує, що органи місцевого самоврядування отримають для цього фінансову підтримку.

Цього тижня парламент має завершити роботу над спеціальним законом, який, зокрема, повинен полегшити інтеграцію українських дітей до польської системи освіти.

#безперервно

На tvn24.pl ми аналізуємо ідеї міністра Пшемислава Чарнека та його радників. Ми перекладаємо для вас офіційну мову законів і нормативних актів на мову шкільної практики. Ми разом з експертами оцінюємо, чи буде те, що стоїть за цими ідеями та запропонованими рішеннями, корисним для студентів та викладачів.

Ми перевіряємо, чи немає загрози автономії шкіл і чи справді матимуть вплив на навчання та виховання дітей їхні батьки. Все це – статті, інтерв’ю, відео, інтерактивна інфографіка, звіти про дослідження – можна знайти на нашому сайті під гаслом #bezprzerwy.

Autor:Justyna Suchecka, Ред

Źródło: tvn24.pl