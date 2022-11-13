Як описували відновлення незалежності Польщі?  "Зла мачуха Австрія-відьма"

13 listopada 2022, 21:04
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Mariusz Nowik prezentuje, jak odzyskanie niepodległości przez Polskę prezentowano w ówczesnej prasie
Mariusz Nowik prezentuje, jak odzyskanie niepodległości przez Polskę prezentowano w ówczesnej prasieTVN24
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TVN24Mariusz Nowik prezentuje, jak odzyskanie niepodległości przez Polskę prezentowano w ówczesnej prasie

- Спочатку поляки не знали, що Польща вже вільна, - сказав історик і журналіст tvn24.pl Маріуш Новік, автор подкасту 'У старих новинах" на TVN24 GO, який у річницю відновлення Польщею незалежності розповів, як ця подія була описана тодішньою пресою.  Він зазначив, що важливим джерелом інформації були оголошення на стінах та листівки.  В одній із них Австрії, державу, яка розділила Польщу, названо "відьмою".  "Це показує, які емоції кипіли в народі роками", - прокоментував гість TVN24.

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104 роки тому, 11 листопада 1918 року, Регентська рада (створений Німеччиною та Австрією в 1917р. тимчасовий уряд Польщі - ред.) передала Юзефу Пілсудському військову владу та командування підлеглими їй польськими військами.  Того ж дня Німеччина підписала перемир’я, яке завершило Першу світову війну.  Через 123 роки Польща отримала шанс повернутися на карту світу як незалежна держава.

З цієї нагоди в ранковій програмі "Встаєш і знаєш" історик і журналіст tvn24.pl Маріуш Новік, автор циклу "У старих новинах" на TVN24 GO, представив, як описувала відновлення незалежності Польщі тодішня преса.

Mariusz Nowik przedstawił, jak odzyskanie niepodległości przez Polskę opisywała ówczesna prasaTVN24

За його словами, "спочатку не всі усвідомлювали, що та свобода є".  

- Немає радості, є лише сухий звіт про те, що відбувалося, - сказав він, представляючи номер газети «Głos» від 12 листопада 1918 року.

Dziennik "Głos" z 12 listopada 1918 rokuBiblioteka Narodowa / POLONA

- Лише зголом вибухає радість, поляки починають тішитися і розуміти, що сталося.  На стінах висять різні оголошення, наприклад звернення до мешканців Кракова про те, що маємо єдину Польщу, – додав Маріуш Новік.  Він також представив звернення до мешканців Жешува про те, що  вже є "Незалежна Польська Держава".

Ulotka do mieszkańców Krakowa wydana z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 rokuBiblioteka Narodowa / POLONA
Obwieszczenie do mieszkańców Rzeszowa wydane w 1918 roku "na wieść o obwołaniu przez Radę Regencyjną Niepodległego Państwa Polskiego"Biblioteka Narodowa / POLONA

"Австрія-відьма".  Новік: це показує, які емоції кипіли впродовж років поділу

Автор подкасту "У старих новинах" звернув увагу на листівку, яку знайшов в архіві Національної бібліотеки.  Австрію в ній називають "відьмою".  "Сповнені  величезною радістю, заявляють донедавна поневолені, а сьогодні вільні народи, що їхня зла мачуха Австрія-відьма, прооперована в Лікарні Вільгельма, померла після тяжких судом старості, проклята всіма, хто мав нещастя з нею стикатися", - написано в листівці 1918 року, під текстом якої стоять  символічні підписи поляків, чехословаків та югославів.

Ulotka wydana z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 rokuBibliotek Narodowa / POLONA

- Це неймовірна радість, що маємо вільну Польщу і водночас демонстрація того, які емоції кипіли в нації за 123 роки поділів, - прокоментував гість TVN24.

"11 листопада як державне свято з'явилося лише в 1937 році"

Що ж до самого Свята Незалежності Маріуш Новік підкреслив, що "11 листопада є дещо умовною датою".  

- Було не зовсім зрозуміло, яку дату святкувати: чи 10 листопада, коли Юзеф Пілсудський повертається до Польщі, але його ніхто особливо не вітає, чи 11 листопада, коли все починається і Пілсудський отримує владу від Регентської ради, яка, власне кажучи є загарбницьким суб'єктом, - зазначив він.  

- Спочатку це було військове свято, гарні паради, Пілсудський на Каштанці вже був якоюсь знаменитістю, - додав історик.

Tak obchodzono Święto Niepodległości w II Rzeczpospolitej

Він також зазначив, що "державнии святом 11 листопада стало лише у 1937 році, тобто після смерті Пілсудського".  

- Друга Річпосполита фактично лише двічі офіційно святкувала свою незалежність перед тим як почалася Друга світова війна, – сказав він.

Dziennik ilustrowany "Dzień dobry" z 12 listopada 1931 rokuBiblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

"Напади на депутатів, небезпечні кримінальні ситуації, замах на маршала Пілсудського"

Гість TVN24 також зазначив, що з преси тих років можна зрозуміти, що "молода Польща була дещо нестабільною".  

- Ми бачимо відчутну політичну невизначеність в газетах.  Там відбуваються речі, які сьогодні ще довго не сходили б із заголовків.  Є, наприклад, напади на депутатів, небезпечні кримінальні ситуації, як-от замах на маршала Пілсудського.  Відбувалося насправді багато чого", - розповів Маріуш Новік. 

"Polska Zbrojna" z 12 listopada 1933 rokuBiblioteka Narodowa / POLONA

- Сьогодні ми б сказали, що ця держава була молодою, але суспільство було сильним, - зазначив він.  

- Це показало силу духу народу, який знову хотів бути самостійним, - додав Новік.

Cała rozmowa z Mariuszem Nowikiem, autorem cyklu "W starym newsie" w TVN24 GO
Cała rozmowa z Mariuszem Nowikiem, autorem cyklu "W starym newsie" w TVN24 GO TVN24
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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Bibliotek Narodowa / POLONA

Tagi:
TVN24 GO
TVN24
Media
Józef Piłsudski
Historia
Raporty:
11 listopada. Święto Niepodległości
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