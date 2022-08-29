Іван Крастев: Легко сказати, що ми підтримуємо українців, але якщо це стосується нас особисто, то все виглядає інакше

Майбутнє цього конфлікту вирішить суспільство Західної Європи в найближчі місяці, - заявив болгарський політолог Іван Крастев під час Кампусу "Польща майбутнього" на панелі про війну в Україні. За його оцінкою "Росія турбується не стільки про те, щоб завоювати ще два-три міста в Україні, скільки про руйнування єдності Заходу".

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У суботу в Ольштині, у другий день Кампусу «Польща майбутнього», відбулося декілька панелей, присвячених війні в Україні та її наслідкам.

Івана Крастева, аналітика і політолога болгарського походження, якого цінують у Європі та світі, запитали під час дискусії зі Славоміром Сєраковським «Як війна в Україні змінює Європу?» про долю російського вторгнення. За його оцінками, до березня-квітня наступного року "Росія матиме додаткового генерала під назвою зима". "І через цього генерала Росія до того часу буде в кращому становищі", - додав він.

Перед західними суспільствами постає дилема: пожертвувати комфортом чи цінностями?

Він також зазначив, що "майбутнє цього конфлікту буде вирішено в найближчі місяці суспільствами Західної Європи".

- Уряди в Європі не готові до енергетичної кризи. Треба враховувати, що буде дефіцит енергії, що виробництво багатьох підприємств може бути обмежене і через це тисячі людей втратять роботу. Чи розуміють це західноєвропейські суспільства? Легко сказати, що ми підтримуємо українців, але якщо це б'є по нас особисто, то все виглядає інакше, - сказав Крастев.

Політолог Іван Крастев PAP/Tomasz Waszczuk

Аналітик зазначив, що західні суспільства мають різні підходи до конфлікту в Україні. - Для італійців, які знаходяться далеко від України, набагато важливіший конфлікт у Лівії, - стверджував він.

На думку Крастєва "Росія турбується не стільки про завоювання ще двох-трьох міст в Україні, скільки про розрив єдності Заходу". Він додав, що Москва ставиться до газу як до зброї, і хоч надсилає його до Європи менше, ніж до нападу на Україну, але заробляє на ньому набагато більше, оскільки ціна блакитного палива зросла в середньому в шість разів.

- Західні суспільства повинні самі відповісти, на які жертви вони готові піти. Чи пожертвують вони своїм комфортом чи своїми цінностями», - продовжив Крастев.

Учасники Кампусу запитали Крастева чи варто заборонити росіянам подорожувати Європою? На його думку "потрібно розрізняти лідерів і суспільства, відрізняти (Володимира) Путіна від (Олексія) Навального". На переконання політолога, Захід повинен приймати людей, які виступають проти війни, наприклад росіян, які хочуть втекти на Захід, щоб не йти в російську армію. «Кожне посольство повинно враховувати це при видачі віз», - сказав він.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24