Італійські літаки злетіли з польської бази. Перехоплювати російські винищувачі

Італійські літаки Eurofighter, дислоковані в Польщі в рамках місії НАТО, раптово злетіли на перехоплення кількох російських винищувачів, повідомили в середу ВПС Італії. Як повідомило tvn24.pl Оперативне командування Збройних сил, "російські літаки пролетіли над міжнародними водами, повітряний простір жодної країни не порушувався". У командуванні додали, що "це є стандартною процедурою в ситуаціях такого типу".

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Військово-повітряні сили Італії, які дислокуються в Польщі та контролюють повітряний простір союзників у рамках місії НАТО, оголосили в середу в Twitter, що їхні багатоцільові літаки Eurofighter раптово злетіли, щоб "перехопити 4 російські винищувачі після того, як вони увійшли у польський, а потім у повітряний простір Швеції".

Там додали, що росіяни "були змушені повернутися в повітряний простір Калінінграда".

Оперативне командування родів Збройних сил: порушення не було

Капітан Ева Злотницька з відділу преси оперативного командування Збройних сил повідомила tvn24.pl, що "російські літаки пролетіли над міжнародними водами, і повітряний простір жодної країни не було порушено"

"Зліт чергової пари з 22-ї тактичної авіабази в Мальборку є стандартною процедурою, яка проводиться в подібній ситуації", - додала вона. Вона також повідомила, що інцидент стався вранці в середу на півдні Балтійського моря.

Італійські літаки патрулюють польське небо

Італійські багатоцільові літаки Eurofighter з вересня дислокуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку в рамках розширеної місії НАТО зі спостереження за повітряним простором Air Policing. Таким чином Північноатлантичний альянс демонструє посилення місії Baltic Air Policing, яка охороняє повітряний простір Литви, Латвії та Естонії. Ці країни не мають власної винищувальної авіації, тому з початку свого членства в НАТО інші союзники відправляють свої літаки та особовий склад на чергування на кілька місяців. До 2014 року, коли Росія вперше напала на Україну та окупувала Крим, Baltic Air Policing зазвичай залучав чотири винищувачі однієї країни НАТО, дислоковані на базі в Шяуляї, Литва. З 2014 року в рамках посиленого Air Policing збільшилася кількість залучених країн і літаків, а авіація союзників також почала злітати з баз в Амарі в Естонії та Мальборку в Польщі. З роками участь НАТО зменшилася, але знову зросла, коли росіяни почали накопичувати війська вздовж кордону з Україною, що завершилося вторгненням 24 лютого.

На початку вересня Головне командування родів Збройних сил опублікувало фотографії та відеозаписи спільних польотів винищувачів МіГ-29 і єврофайтерів.

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Autor:red.

Źródło: TVN24