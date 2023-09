Історичний результат музею на Вавелі. "Через кілька днів ми подолаємо магічний бар’єр"

czytaj dalej

Liczne negatywne decyzje w sprawie wiz, "niezrozumiałe" ich uzasadnienie oraz kłopoty z rezerwacją terminu wizyty w konsulacie - to niektóre z kwestii podnoszonych przez Konfederację Lewiatan w pismach do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotarliśmy do korespondencji między Lewiatanem a MSZ w tej sprawie. Resort dyplomacji w jednym z pism przyznał, iż amerykańskie służby graniczne już we wrześniu 2022 roku informowały stronę polską, "że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji do wjazdu do Meksyku" i dalej do USA oraz Kanady.