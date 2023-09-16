Історичний результат музею на Вавелі. "Через кілька днів ми подолаємо магічний бар’єр"

16 września 2023, 21:01
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski na Wawelu
Google earth
Google earthZamek Królewski na Wawelu

Директор Королівського замку на Вавелі повідомив, що цього року музей досяг показника в 1 985 000 відвідувачів. Він також зазначив, що сезон ще не закінчився, тому відвідувачів буде ще більше.

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Інформація про найкращу "відвідуваність на всі часи" була озвучена під час конференції у четвер. За словами керівництва музею, такий успіх пояснюється популярністю тимчасових виставок.

- Сезон ще не закінчився, але вже можу сказати, що зараз ми досягли історичного результату - один мільйон 985 тисяч відвідувачів. Тож подолаємо цей магічний бар’єр у два мільйони глядачів і то вже за кілька днів, - сказав журналістам Анджей Бетлей, директор Королівського замку на Вавелі.

Він додав, що цей результат є більш як на 200 тисяч вищим, ніж відвідуваність за весь минулий рік.

- Зізнаюся, я не очікував, що виставку Якоба Мертенса, краківського художника близько 1600 року, побачить майже 100 тисяч глядачів, а невелику виставку, як на мене, радше для поціновувачів - виставку скульптури львівської школи рококо - побачать понад 120 тисяч глядачів, - зазначив Бетлей. Він додав, що "зростанню відвідуваності сприяла також виставка скульптур Бексінського та урочисте відкриття унікальних надбань, яке ми відсвяткували в червні.

Нова виставка на Вавел

Директор висловив сподівання, що остання виставка на Вавелі - "Образ Золотого віку" - багатьох спокусить відвідати Замок.

- Ми маємо справу з найбільшою виставкою в історії Замку, - підкреслив Анджей Бетлей.

Ця виставка розміщена в 17 залах на трьох поверхах. Експозиція складається з 450 експонатів, понад 400 з яких були завезені з десятків музеїв і бібліотек світу. Автори виставки мали на меті представити широку панораму культури, яка процвітала в 1501-1572 роках на величезній території Польсько-Литовської монархії, за часів панування останніх Ягеллонів: Александра, Сигізмунда І та Сигізмунда Августа. Виставка також покликана викликати глибокі роздуми про епоху Відродження. «Образ золотого віку» буде доступний для відвідувачів із п’ятниці.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kraków
województwo małopolskie
Małopolska
Sztuka
Muzeum
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