Інтернет-акаунт пацієнта буде доступний українською мовою

"ІКП тепер доступний українською мовою", - повідомив глава МОЗ у Twitter у понеділок. Інтернет-акаунт пацієнта – це безкоштовна програма Міністерства здоров’я, доступна також у мобільній версії – mojeIKP.

Через Інтернет-акаунт пацієнта можна отримати доступ не лише до своїх медичних даних, електронних рецептів та електронних направлень, а й перевірити таку інформацію у своїх родичів та осіб, які вас уповноважили на це. Через IKP ви також можете подати заявку на отримання Європейської картки медичного страхування (EHIC), перевірити результат тесту на коронавірус, завантажити сертифікат ЄС COVID (UCC).