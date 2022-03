Інтернет-акаунт пацієнта буде доступний українською мовою

czytaj dalej

Trwa 20. doba ataku Rosji na Ukrainę. Po nocnych atakach w Kijowie mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że we wtorek wieczorem zostanie wprowadzona godzina policyjna, która zakończy się w czwartek rano. Rzecznik UNICEF James Elder poinformował, że "odkąd rozpoczęła się wojna, liczba dzieci zmuszonych do ucieczki z Ukrainy osiągnęła niewyobrażalne 1,5 mln". "To tak, jakby co minutę 55 z nich musiało stamtąd uciekać, (czyli) blisko jedno dziecko co sekundę!" - napisał. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.