TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Інтернет-акаунт пацієнта буде доступний українською мовою

15 marca 2022, 13:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Do Przemyśla trafia codziennie kilkadziesiąt tysięcy uchodźców
Do Przemyśla trafia codziennie kilkadziesiąt tysięcy uchodźcówTVN24
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TVN24Щодня до Перемишля їдуть десятки тисяч біженців

Інтернет-акаунт пацієнта (Internetowe Konto Pacjenta - IKP) буде доступний українською мовою з понеділка, – повідомив міністр здоров’я Польщі Адам Нідзєльський у Twitter у понеділок.

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"ІКП тепер доступний українською мовою", - повідомив глава МОЗ у Twitter у понеділок. Інтернет-акаунт пацієнта – це безкоштовна програма Міністерства здоров’я, доступна також у мобільній версії – mojeIKP.

Закон про допомогу громадянам України ухвалили в Сеймі

Через Інтернет-акаунт пацієнта можна отримати доступ не лише до своїх медичних даних, електронних рецептів та електронних направлень, а й перевірити таку інформацію у своїх родичів та осіб, які вас уповноважили на це. Через IKP ви також можете подати заявку на отримання Європейської картки медичного страхування (EHIC), перевірити результат тесту на коронавірус, завантажити сертифікат ЄС COVID (UCC).

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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