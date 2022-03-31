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Інститут книги закупив 7 тисяч книжок українською мовою для дітей та підлітків

31 marca 2022, 11:03

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Бібліотека Рачинських у Познані придбала зі Львова 500 книг
TVN24Бібліотека Рачинських у Познані придбала зі Львова 500 книг

Інститут книги закупив 7 тисяч книжок  українською мовою для дітей та підлітків – повідомили в Інституті. Книги підуть до воєводських публічних бібліотек, звідки також будуть передані до менших центрів, щоб ними могли користуватися молоді українці, які проживають у Польщі.

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Закупівля є одним із елементів проекту "Подаруй книжку українським дітям", який Інститут проводить разом із фондом "Метрополія Дітей". У вівторок до Кракова прибув перший транспорт із  понад 2000 книг.

За даними Інституту, під час суботніх обстрілів Львова одна з російських ракет впала за 500 метрів від складу, де були зібрані всі придбані книги. "На щастя, перший транспорт, який виїхав зі Львова у понеділок, вже благополучно дістався Кракова" – сказано в повідомленні. Інститут імпортує книги з п’яти дружніх видавництв: "Старий Лев", "Апріорі", "Урбіно", "Книги ХХІ століття" та "Астролябія".

"Ці речі призначені для дітей та підлітків, тобто для тих, хто сьогодні найбільше потребує підтримки та контакту з рідною культурою. Завдяки цьому пропозиція польських публічних бібліотек буде доповнена заголовками українською мовою, а діти з України матимуть безкоштовний доступ до публікацій рідною мовою" – йдеться у прес-релізі, надісланому PAP.

Інститут книги та фонд "Метрополія Дітей" також здійснили цю акцію, щоб "підтримати українських видавців, які опинилися у дуже важкому фінансовому становищі через  війну". Книги ІК роздаватиме у воєводські публічні бібліотеки, а потім у менші центри – повіти та сільські ради  – згідно з актуальною інформацією про місцезнаходження біженців війни.

Діяльність дитячого фонду "Метрополія Дітей" включає збір коштів, закупівлю книг та їх розповсюдження у публічні бібліотеки та інші установи, які пропонують притулок та підтримку біженцям з України.

"Також завдяки співпраці з Міністерством освіти і науки ми на постійній основі аналізуємо дані про перебування дітей в окремих регіонах Польщі. Ключове значення має тісна співпраця з мережею локальних бібліотек. Найближчим часом ми завершимо комплектувати книги. Усі місцеві бібліотеки, які будуть зацікавлені в отриманні книг, просимо звертатися до обласних бібліотек" - зазначено в прес-релізі.

Інститут книги закупив 7 тисяч книжок українською мовою для дітей та підлітківFacebook/InstytutKsiazki

Книги закупив Інститут книги за кошти міністра культури і національної спадщини. Другий транспорт 5 тис. Книги українською мають бути доставлені до краківського головного офісу IK цього четверга.

"З початку російського вторгнення в Україну Інститут книги солідарний з українським народом. Інститут також проводить допоміжну діяльність, в рамках якої ми пропонуємо ординатуру та стипендії перекладачам польської літератури з України. Ми вже подарували книги українською мовою, видані в рамках Програми Перекладу © Польща. IK у співпраці зі своїм українським колегою – Українським Інститутом Книги, також  готує до друку безкоштовні книжки українською мовою" – додали в інформації.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/InstytutKsiazki

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