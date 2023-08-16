Іноземні ЗМІ про військовий парад у Варшаві. "Демонстрація сили", "Послання Москві"

16 sierpnia 2023, 17:38
Autor:
Ред.
Źródło:
Ukrainska Pravda, Deutsche Welle, BBC, Reuters, CNN
Wszystkie czołgi M1A1 Abrams, jakie wojsko ma, pokazano na defiladzie. Przed nimi zmodernizowane Leopardy 2PL
Wszystkie czołgi M1A1 Abrams, jakie wojsko ma, pokazano na defiladzie. Przed nimi zmodernizowane Leopardy 2PLTVN24
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TVN24Wszystkie czołgi M1A1 Abrams, jakie wojsko ma, pokazano na defiladzie. Przed nimi zmodernizowane Leopardy 2PL

Парад з нагоди Свята Війська Польського, який відбувся у вівторок у Варшаві, широко коментують іноземні ЗМІ. Більшість із них зазначає, що це був найбільший військовий парад у нашій країні з часів закінчення холодної війни. Преса одностайно вважає, що це було красномовне послання Росії, але також і польським виборцям.

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Кульмінацією цьогорічного центрального відзначення Свята Війська Польського став військовий парад, який пройшов Віслострадою у Варшаві. У ньому взяли участь близько двох тисяч військових. Було представлено понад 200 одиниць військової техніки та майже сотня літальних апаратів.

У вівторок вулицями Варшави проїхали, зокрема, чотирнадцять танків Abrams, тобто всі, які Польща отримала на цей момент. У повітрі ми побачили єдиний гелікоптер AW101 та обидва літаки FA-50, які належать ВПС Польщі. Поряд з ними був представлений гелікоптер AW149 - Міністерство національної оборони замовило рік тому, але у Варшаві залишився екземпляр виробника. Також були показані всі отримані ракетні системи залпового вогню HIMARS і половина танків K2 і гелікоптерів Black Hawk.

Цьогорічний парад з нагоди Свята Війська Польського коментують іноземні ЗМІ.

Defilada lotnicza. Śmigłowce i samoloty nad Warszawą

"Найбільший військовий парад з часів закінчення холодної війни"

"Українська правда" наголошує, що це був в Польщі "найбільший військовий парад з часів закінчення холодної війни".

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Польща оголосила про подвоєння чисельності армії до 300 тисяч солдатів і збільшення витрат на оборону приблизно до 4 відсотків ВВП", - пише видання.

Телеканал Nexta TV опублікував запис, в якому порівнює парад у вівторок у Варшаві з парадом, який відбувся 9 травня в Москві з нагоди Дня Перемоги. На першому записі - зі столиці Польщі - можна побачити численну техніку: танки, вертольоти та літаки, на другому - майже порожні вулиці, на яких лише один танк.

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego

Deutsche Welle: Польща хоче відлякати Росію масштабним військовим парадом

"Польща хоче відлякати Росію масштабним військовим парадом", - пише Deutsche Welle.

"Польща масово інвестує у свої збройні сили. Військовий парад у вівторок був демонстрацією сили - посланням не тільки Росії, але й польському електорату напередодні осінніх виборів", - йдеться в статті.

Наголошують, що парад з нагоди Свята Війська Польського проводиться щороку вже 16 років (за винятком періоду пандемії COVID-19), але 'цьогорічний показ зброї присоромив усі попередні паради'. Зазначають, що це був найбільший військовий парад у Польщі з 1989 року.

"Польща хоче мати найбільшу армію в Європі", - пише Deutsche Welle.

ВВС публікує запис параду

ВВС опублікувала на своєму сайті запис варшавського параду. На задньому плані можна почути фрагмент промови міністра національної оборони Маріуша Блащака з нагоди Свята Війська Польського.

Британський телеканал також підкреслює той факт, що це був найбільший військовий парад у Варшаві з часів холодної війни.

"Ним вшановують перемогу Польщі над більшовицькою армією в 1920 році. Наразі Польща надає потужну військову підтримку сусідній Україні, щоб зупинити російське вторгнення в цю країну", - пише ВВС.

Також цитує міністра Блащака, який у вівторок заявив, що Польща створила "потужні збройні сили, які без вагань ефективно захищатимуть наші кордони".

Reuters про "напружування військових м’язів"

"У вівторок у Варшаві відбувся найбільший з часів холодної війни військовий парад у Польщі, під час якого ця країна-член НАТО показала свої військові м’язи", - написало у своєму повідомленні агентство Reuters. Як додали, для польського уряду демонстрація збройних сил була посланням і Москві, і виборцям, які підуть до урн 15 жовтня.

"Російське вторгнення в Україну зробило зміцнення армії пріоритетом для правлячих в Польщі націоналістів "Права і Справедливості", а з огляду на виборчу кампанію, що триває, вражаюча виставка військової техніки дала їм шанс підвищити довіру до себе у сфері безпеки", - відзначає агентство.

Reuters цитує 56-річного робітника, який приїхав до Варшави з містечка Дембно, щоб подивитися на парад.

- Він справив дуже хороше враження, що нам є чим захищатися, - сказав чоловік агентству. "Особисто я почуваюся в безпеці", - додав він.

CNN: Польща стала однією з провідних військових потуг в Європі

CNN зазначає, що парад у вівторок у Варшаві відбувся в тіні зростання напруженості на кордоні між членом НАТО Польщею та ключовим союзником Росії Білоруссю.

"Впродовж останніх років, після мільярдних інвестицій у нове військове обладнання, Польща стала однією з провідних військових держав Європи. Він додає, що швидка модернізація збройних сил стала пріоритетом, особливо після російської анексії Криму в 2014 році.

Дипломатична сила Варшави також зросла завдяки ролі, яку вона відіграла у підтримці України після повномасштабного вторгнення Москви.

За даними CNN, варшавський парад - це повідомлення Росії та Білорусі, яке "вони обов'язково зрозуміють".

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Autor:Ред.

Źródło: Ukrainska Pravda, Deutsche Welle, BBC, Reuters, CNN

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Autor:
akw
Źródło:
TVN24, Gazeta Wyborcza

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"Historyczny pojedynek w Piotrkowie". Wołoszański dostał zadanie od Tuska

16 sierpnia 2023, 11:12
Autor:
ads
Źródło:
tvn24.pl

Dziennikarz, pisarz, prawnik, ale przede wszystkim popularyzator historii i autor słynnych "Sensacji XX wieku". Bogusław Wołoszański, bodaj najbardziej znany polski tropiciel zagadek historii, wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kim jest kandydat Koalicji Obywatelskiej?

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Sensacje na listach. Bogusław Wołoszański uczył Polaków historii, teraz chce naprawiać politykę

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am
Źródło:
tvn24.pl, onet.pl, wp.pl, viva.pl, wprost.pl

Podjęliśmy decyzję o starcie wspólnie z innymi środowiskami - poinformował w środę Donald Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej. Przedstawił jako kandydatów lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W październikowych wyborach z list KO wystartują także Bogusław Wołoszański, Hanna Gill-Piątek, Karolina Pawliczak i Apoloniusz Tajner.

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McDonald's reaguje na zwyzywanie pracownika. Rozważa wprowadzenie zakazu palenia

McDonald's reaguje na zwyzywanie pracownika. Rozważa wprowadzenie zakazu palenia

16 sierpnia 2023, 11:18
Autor:
mm
Źródło:
McDonald's, tvn24.pl

W dwa lata szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk awansował o siedemnaście stopni: od szeregowca do inspektora, czyli odpowiednika pułkownika w wojsku. Za niespełna miesiąc, podczas święta służby, ma szansę otrzymać nominację generalską. – To nas ośmiesza – mówią funkcjonariusze skarbówki. – To zgodne z prawem i potrzebami służby – odpowiada oficjalnie ministerstwo finansów.

Błyskawiczne awanse szefa KAS. "Szczególny przypadek"

Błyskawiczne awanse szefa KAS. "Szczególny przypadek"

16 sierpnia 2023, 10:25
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Marszałek Piłsudski, miał - chyba przez nieostrożność - niepochlebnie wyrazić się Polakach, że to "naród wspaniały, tylko ludzie k...y". Nie zgadzam się z tą opinią. Z wakacyjnych podroży wyniosłem wrażenie, że jest na odwrót: poszczególni osobnicy wydają mi się nadspodziewanie rozgarnięci, rozumni i mili, natomiast zbiorowość jest do chrzanu. Przypuszczam, że przez Marszałka przemawiało rozgoryczenie charakterystyczne dla polityków, którzy mają poczucie, że naród ich nie rozumie i nie docenia ich poświęceń. Takich doświadczeń nie mam, dla narodu się nie poświęcałem, więc powodów do oczekiwania wdzięczności też nie mam.

Naród wspaniały, ale…

16 sierpnia 2023, 11:45
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

Choć przygoda w raju skończyła się 11 sierpnia, fani programu "Hotel Paradise All Stars" mogą obejrzeć na Playerze odcinek specjalny "Historie z backstage’u". Uczestnicy reality-show wspominają w nim najciekawsze momenty, które spędzili w hotelu, zdradzają tajniki produkcji i ciekawostki z planu. W odcinku wypowiada się też Bartosz Łabęcki, czyli lubiany przez widzów Pan Lektor.

Co się działo w raju? Na Playerze odcinek specjalny "Hotelu Paradise All Stars"

Co się działo w raju? Na Playerze odcinek specjalny "Hotelu Paradise All Stars"

16 sierpnia 2023, 13:50
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, Player, Instagram