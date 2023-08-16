Іноземні ЗМІ про військовий парад у Варшаві. "Демонстрація сили", "Послання Москві"

Парад з нагоди Свята Війська Польського, який відбувся у вівторок у Варшаві, широко коментують іноземні ЗМІ. Більшість із них зазначає, що це був найбільший військовий парад у нашій країні з часів закінчення холодної війни. Преса одностайно вважає, що це було красномовне послання Росії, але також і польським виборцям.

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Кульмінацією цьогорічного центрального відзначення Свята Війська Польського став військовий парад, який пройшов Віслострадою у Варшаві. У ньому взяли участь близько двох тисяч військових. Було представлено понад 200 одиниць військової техніки та майже сотня літальних апаратів.

У вівторок вулицями Варшави проїхали, зокрема, чотирнадцять танків Abrams, тобто всі, які Польща отримала на цей момент. У повітрі ми побачили єдиний гелікоптер AW101 та обидва літаки FA-50, які належать ВПС Польщі. Поряд з ними був представлений гелікоптер AW149 - Міністерство національної оборони замовило рік тому, але у Варшаві залишився екземпляр виробника. Також були показані всі отримані ракетні системи залпового вогню HIMARS і половина танків K2 і гелікоптерів Black Hawk.

Цьогорічний парад з нагоди Свята Війська Польського коментують іноземні ЗМІ.

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"Найбільший військовий парад з часів закінчення холодної війни"

"Українська правда" наголошує, що це був в Польщі "найбільший військовий парад з часів закінчення холодної війни".

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Польща оголосила про подвоєння чисельності армії до 300 тисяч солдатів і збільшення витрат на оборону приблизно до 4 відсотків ВВП", - пише видання.

Телеканал Nexta TV опублікував запис, в якому порівнює парад у вівторок у Варшаві з парадом, який відбувся 9 травня в Москві з нагоди Дня Перемоги. На першому записі - зі столиці Польщі - можна побачити численну техніку: танки, вертольоти та літаки, на другому - майже порожні вулиці, на яких лише один танк.

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Deutsche Welle: Польща хоче відлякати Росію масштабним військовим парадом

"Польща хоче відлякати Росію масштабним військовим парадом", - пише Deutsche Welle.

"Польща масово інвестує у свої збройні сили. Військовий парад у вівторок був демонстрацією сили - посланням не тільки Росії, але й польському електорату напередодні осінніх виборів", - йдеться в статті.

Наголошують, що парад з нагоди Свята Війська Польського проводиться щороку вже 16 років (за винятком періоду пандемії COVID-19), але 'цьогорічний показ зброї присоромив усі попередні паради'. Зазначають, що це був найбільший військовий парад у Польщі з 1989 року.

"Польща хоче мати найбільшу армію в Європі", - пише Deutsche Welle.

ВВС публікує запис параду

ВВС опублікувала на своєму сайті запис варшавського параду. На задньому плані можна почути фрагмент промови міністра національної оборони Маріуша Блащака з нагоди Свята Війська Польського.

Британський телеканал також підкреслює той факт, що це був найбільший військовий парад у Варшаві з часів холодної війни.

"Ним вшановують перемогу Польщі над більшовицькою армією в 1920 році. Наразі Польща надає потужну військову підтримку сусідній Україні, щоб зупинити російське вторгнення в цю країну", - пише ВВС.

Також цитує міністра Блащака, який у вівторок заявив, що Польща створила "потужні збройні сили, які без вагань ефективно захищатимуть наші кордони".

Reuters про "напружування військових м’язів"

"У вівторок у Варшаві відбувся найбільший з часів холодної війни військовий парад у Польщі, під час якого ця країна-член НАТО показала свої військові м’язи", - написало у своєму повідомленні агентство Reuters. Як додали, для польського уряду демонстрація збройних сил була посланням і Москві, і виборцям, які підуть до урн 15 жовтня.

"Російське вторгнення в Україну зробило зміцнення армії пріоритетом для правлячих в Польщі націоналістів "Права і Справедливості", а з огляду на виборчу кампанію, що триває, вражаюча виставка військової техніки дала їм шанс підвищити довіру до себе у сфері безпеки", - відзначає агентство.

Reuters цитує 56-річного робітника, який приїхав до Варшави з містечка Дембно, щоб подивитися на парад.

- Він справив дуже хороше враження, що нам є чим захищатися, - сказав чоловік агентству. "Особисто я почуваюся в безпеці", - додав він.

CNN: Польща стала однією з провідних військових потуг в Європі

CNN зазначає, що парад у вівторок у Варшаві відбувся в тіні зростання напруженості на кордоні між членом НАТО Польщею та ключовим союзником Росії Білоруссю.

"Впродовж останніх років, після мільярдних інвестицій у нове військове обладнання, Польща стала однією з провідних військових держав Європи. Він додає, що швидка модернізація збройних сил стала пріоритетом, особливо після російської анексії Криму в 2014 році.

Дипломатична сила Варшави також зросла завдяки ролі, яку вона відіграла у підтримці України після повномасштабного вторгнення Москви.

За даними CNN, варшавський парад - це повідомлення Росії та Білорусі, яке "вони обов'язково зрозуміють".

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Autor:Ред.