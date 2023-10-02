Іноземні ЗМІ про "Марш Мільйона Сердець". "Серйозний удар по уряду перед виборами"

Найбільші закордонні ЗМІ пишуть про "Марш Мільйона Сердець", який пройшов у неділю в столиці Польщі. "Масова демонстрація висуває звинувачення ультраконсервативному уряду Польщі за два тижні до виборів", - коментує іспанська газета "El Pais". Британський "Guardian" наголошує, що майбутні парламентські вибори "матимуть серйозні наслідки для майбутнього політичного курсу Польщі та її ролі в Європі".

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У неділю у Варшаві пройшов "Марш Мільйона Сердець". Учасники демонстрації, ініційованої лідером 'Громадянської платформи" Дональдом Туском, зібралися на кільцевій розв’язці Дмовського, а потім пройшли вулицями Маршалковською Свєнтокшиською та Івана Павла ІІ до кільцевої розв’язки "Радослава". За оцінками столичної мерії, у заході взяли участь близько мільйона людей.

Марш опозиції коментують найбільші іноземні ЗМІ.

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"El Pais": вибори можуть вирішити, яким буде майбутнє Польщі в ЄС

"Масова демонстрація висуває звинувачення ультраконсервативному польському уряду за два тижні до виборів", - під таким заголовком вийшла публікаціяна сайті іспанської щоденної газети "El Pais".

Газета зауважує, що майбутні парламентські вибори в Польщі "можуть вирішити, яким буде майбутнє країни в Євросоюзі та її демократична позиція". "Опитування показують, що ПіС переможе на виборах, але в неї можуть виникнути труднощі з формуванням керівної більшості в умовах незадоволення частини суспільства через зростання вартості життя та побоювання ерозії демократії", - пише "El Pais".

Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc TVN24

Reuters: сотні тисяч людей на марші

Reuters повідомляє, що в марші взяли участь "сотні тисяч людей". "Опитування показують, що націоналістичний уряд "Права і справедливості" міг би виграти голосування (на виборах), але може мати труднощі з формуванням більшості через невдоволення частини виборців зростанням вартості життя та занепокоєння з приводу розмивання демократичних механізмів контролю й рівноваги", - йдеться в повідомленні агенції.

"Guardian": Туск скликав прихильників, аби показали силу

Британське щоденне видання "The Guardian" також пише про "Марш Мільйона Сердець", який "зібрав сотні тисяч людей у центрі Варшави перед ключовими виборами". "Вони (парламентські вибори - ред.) матимуть серйозні наслідки для майбутнього політичного курсу Польщі та її ролі в Європі", - коментує газета.

"Коли запекла кампанія виходить на фінішну пряму, Туск скликав своїх прихильників продемонструвати силу у Варшаві та активізувати опозицію. Він стверджував, що перемога вже на відстані погляду", - додає "The Guardian".

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CNN: дві партії, дуже різні рецепти майбутнього Польщі

"Лідери опозиційної "Громадянської платформи" сподіваються використати недільне зібрання, щоб набрати динаміки перед голосуванням, запланованим на 15 жовтня, і відібрати політичний контроль у консервативної партії "Право і справедливість", яка керує Польщею з 2015 року", - пише про "Марш Мільйона Сердець" американський телевізійний сайт CNN, цитуючи слова Туска: "Цей велетень прокинувся. Зміни неминучі, на краще".

"На майбутніх виборах дві партії мають дуже різні рецепти щодо майбутнього Польщі: більш націоналістичне, орієнтоване всередину, антиімміграційне бачення ПіС проти ліберального, проєвропейського уряду, представленого "Громадянською платформою" Туска", - коментує CNN.

Tusk: 15 października idźcie po zwycięstwo dla lepszej przyszłości tvn24

"Le Parisien": серйозний удар по уряду

Французьке щоденне видання "Le Parisien", коментуючи "Марш Мільйона Сердець", пише про "серйозний удар по польському уряду перед парламентськими виборами". "(Туск - ред.)нападаючи на правлячу популістсько-націоналістичну партію "Право і справедливість", заявив, що Польща заслуговує на більше", - повідомляє видання.

"Розмахуючи прапорами Польщі та Європи та приклеєними до грудей біло-червоними" сердечками, символом центристської коаліції, демонстранти голосно висловлювали уряду свій протест", - додає "Le Parisien" і цитує заяву 43-річної пані Моніки, учасниці маршу: "Настав час повернутися до нормальності, до верховенства права, до свободи вибору та слова".

"FAZ": партія Туска сподівається на останній імпульс для мобілізації

"Лідер опозиції Дональд Туск закликав за два тижні до парламентських виборів у Польщі організувати "Марш Мільйона Сердець". У неділю вдень у Варшаві зібрався величезний натовп з усіх куточків країни, щоб висловити своє невдоволення національно-консервативною ПіС. Ліберальна партія Туска "Громадянська платформа" сподівається, що це дасть останній поштовх для мобілізації", - повідомляє газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Німецька щоденна газета також цитує заяви мера Варшави Рафала Тшасковського, названого "ймовірно, найважливішим політиком ГП після Туска", який заявив, що Польща буде "толерантною, різноманітною та європейською з найважливішими цінностями, такими як гідність і свободу».

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Autor:Ред.

Źródło: El Pais, The Guardian, CNN, Le Parisien, Frankfurter Allgemeine Zeitung