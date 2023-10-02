Іноземні ЗМІ про "Марш Мільйона Сердець". "Серйозний удар по уряду перед виборами"

2 października 2023, 16:03
Autor:
Ред.
Źródło:
El Pais, The Guardian, CNN, Le Parisien, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Marsz Miliona Serc na zdjęciach z drona
Marsz Miliona Serc na zdjęciach z drona TVN24
wideo 2/22
TVN24Marsz Miliona Serc na zdjęciach z drona

Найбільші закордонні ЗМІ пишуть про "Марш Мільйона Сердець", який пройшов у неділю в столиці Польщі. "Масова демонстрація висуває звинувачення ультраконсервативному уряду Польщі за два тижні до виборів", - коментує іспанська газета "El Pais". Британський "Guardian" наголошує, що майбутні парламентські вибори "матимуть серйозні наслідки для майбутнього політичного курсу Польщі та її ролі в Європі".

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У неділю у Варшаві пройшов "Марш Мільйона Сердець". Учасники демонстрації, ініційованої лідером 'Громадянської платформи" Дональдом Туском, зібралися на кільцевій розв’язці Дмовського, а потім пройшли вулицями Маршалковською Свєнтокшиською та Івана Павла ІІ до кільцевої розв’язки "Радослава". За оцінками столичної мерії, у заході взяли участь близько мільйона людей.

Марш опозиції коментують найбільші іноземні ЗМІ.

Marsz Miliona Serc w Warszawie

"El Pais": вибори можуть вирішити, яким буде майбутнє Польщі в ЄС

"Масова демонстрація висуває звинувачення ультраконсервативному польському уряду за два тижні до виборів", - під таким заголовком вийшла публікаціяна сайті іспанської щоденної газети "El Pais".

Газета зауважує, що майбутні парламентські вибори в Польщі "можуть вирішити, яким буде майбутнє країни в Євросоюзі та її демократична позиція". "Опитування показують, що ПіС переможе на виборах, але в неї можуть виникнути труднощі з формуванням керівної більшості в умовах незадоволення частини суспільства через зростання вартості життя та побоювання ерозії демократії", - пише "El Pais".

Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc
Zagraniczne media o Marszu Miliona SercTVN24

Reuters: сотні тисяч людей на марші

Reuters повідомляє, що в марші взяли участь "сотні тисяч людей". "Опитування показують, що націоналістичний уряд "Права і справедливості" міг би виграти голосування (на виборах), але може мати труднощі з формуванням більшості через невдоволення частини виборців зростанням вартості життя та занепокоєння з приводу розмивання демократичних механізмів контролю й рівноваги", - йдеться в повідомленні агенції.

"Guardian": Туск скликав прихильників, аби показали силу

Британське щоденне видання "The Guardian" також пише про "Марш Мільйона Сердець", який "зібрав сотні тисяч людей у центрі Варшави перед ключовими виборами". "Вони (парламентські вибори - ред.) матимуть серйозні наслідки для майбутнього політичного курсу Польщі та її ролі в Європі", - коментує газета.

"Коли запекла кампанія виходить на фінішну пряму, Туск скликав своїх прихильників продемонструвати силу у Варшаві та активізувати опозицію. Він стверджував, що перемога вже на відстані погляду", - додає "The Guardian".

Uczestnicy marszu na rondzie Radosława

CNN: дві партії, дуже різні рецепти майбутнього Польщі

"Лідери опозиційної "Громадянської платформи" сподіваються використати недільне зібрання, щоб набрати динаміки перед голосуванням, запланованим на 15 жовтня, і відібрати політичний контроль у консервативної партії "Право і справедливість", яка керує Польщею з 2015 року", - пише про "Марш Мільйона Сердець" американський телевізійний сайт CNN, цитуючи слова Туска: "Цей велетень прокинувся. Зміни неминучі, на краще".

"На майбутніх виборах дві партії мають дуже різні рецепти щодо майбутнього Польщі: більш націоналістичне, орієнтоване всередину, антиімміграційне бачення ПіС проти ліберального, проєвропейського уряду, представленого "Громадянською платформою" Туска", - коментує CNN.

Tusk: 15 października idźcie po zwycięstwo dla lepszej przyszłości
Tusk: 15 października idźcie po zwycięstwo dla lepszej przyszłościtvn24

"Le Parisien": серйозний удар по уряду

Французьке щоденне видання "Le Parisien", коментуючи "Марш Мільйона Сердець", пише про "серйозний удар по польському уряду перед парламентськими виборами". "(Туск - ред.)нападаючи на правлячу популістсько-націоналістичну партію "Право і справедливість", заявив, що Польща заслуговує на більше", - повідомляє видання.

"Розмахуючи прапорами Польщі та Європи та приклеєними до грудей біло-червоними" сердечками, символом центристської коаліції, демонстранти голосно висловлювали уряду свій протест", - додає "Le Parisien" і цитує заяву 43-річної пані Моніки, учасниці маршу: "Настав час повернутися до нормальності, до верховенства права, до свободи вибору та слова".

"FAZ": партія Туска сподівається на останній імпульс для мобілізації

"Лідер опозиції Дональд Туск закликав за два тижні до парламентських виборів у Польщі організувати "Марш Мільйона Сердець". У неділю вдень у Варшаві зібрався величезний натовп з усіх куточків країни, щоб висловити своє невдоволення національно-консервативною ПіС. Ліберальна партія Туска "Громадянська платформа" сподівається, що це дасть останній поштовх для мобілізації", - повідомляє газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Німецька щоденна газета також цитує заяви мера Варшави Рафала Тшасковського, названого "ймовірно, найважливішим політиком ГП після Туска", який заявив, що Польща буде "толерантною, різноманітною та європейською з найважливішими цінностями, такими як гідність і свободу».

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Autor:Ред.

Źródło: El Pais, The Guardian, CNN, Le Parisien, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska
Wybory parlamentarne 2023
Donald Tusk
Polityka
Marsz Miliona Serc
Koalicja Obywatelska
Platforma Obywatelska
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Autor:
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Dwa anonimy, trzech prokuratorów i proces z tajnymi przesłuchaniami. W tle bracia Ziobro i walka o bank

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Robert
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Autor:
Robert
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Autor:
bp
/ kab,
prpb
Źródło:
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Autor:
/ToL,
dap
Źródło:
TVN24 Biznes

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Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

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Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP, Reuters

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau jest nieobecny na spotkaniu szefów resortów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, które w poniedziałek odbywa się w Kijowie. Polskę reprezentuje podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel. "Zwołuję dziś ministrów spraw zagranicznych UE do Kijowa na pierwsze w historii spotkanie wszystkich 27 państw członkowskich poza UE. Przyszłość Ukrainy leży w UE" - pisał w poniedziałek rano szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie. Zbigniew Rau nieobecny

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2 października 2023, 15:53
Autor:
pp
/ prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl, "New York Times"

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Pilot rosyjskiego śmigłowca przeszedł na stronę Ukraińców. GRU ma "specjalne zadanie"

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Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
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ISW: Grupa Wagnera znów może zagrażać Ukrainie

ISW: Grupa Wagnera znów może zagrażać Ukrainie

2 października 2023, 13:02
Autor:
tas/ft
Źródło:
tvn24.pl

Katalin Karikó, węgierska biochemiczka i Drew Weissman, amerykański biolog molekularny, zostali laureatami Nagrody Nobla 2023 w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycia umożliwiające opracowanie szczepionek przeciwko COVID-19.

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

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pp/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

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Prezydent Andrzej Duda o Marszu Miliona Serc: są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje, w Polsce jest kampania wyborcza. To normalne

Prezydent Andrzej Duda o Marszu Miliona Serc: są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje, w Polsce jest kampania wyborcza. To normalne

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Autor:
kz/kab
Źródło:
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2 października 2023, 13:50
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ads
Źródło:
TVN24

W niedzielę ulice Warszawy zapełniły się uczestnikami Marszu Miliona Serc. Zebraliśmy nagrania wykonane w technice timelapse z różnych punktów trasy. Pokazują wielkość tłumu, który przeszedł przez stolicę.

Marsz Miliona Serc. Te nagrania pokazują, jak tłum wypełnił ulice Warszawy

Marsz Miliona Serc. Te nagrania pokazują, jak tłum wypełnił ulice Warszawy

2 października 2023, 10:00
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

O Marszu Miliona Serc, który odbył się w niedzielę w stolicy Polski, piszą największe zagraniczne media. "Masowa demonstracja stawia zarzuty ultrakonserwatywnemu polskiemu rządowi na dwa tygodnie przed wyborami" - komentuje hiszpański dziennik "El Pais". Brytyjski "Guardian" podkreśla, że zbliżające się wybory parlamentarne "będą miały poważne konsekwencje dla przyszłego kursu politycznego Polski i jej roli w Europie".

Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc. "Poważny cios zadany rządowi przed wyborami"

Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc. "Poważny cios zadany rządowi przed wyborami"

2 października 2023, 6:19
Autor:
kz/kab
Źródło:
El Pais, The Guardian, CNN, Le Parisien, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Andrzej Duda nie zawiódł. Przelicytował wszystkich partyjnych rywali w składaniu obietnic niemożliwych do zrealizowania. Przed nosem zamachał wyborcom prezentem w postaci letnich igrzysk olimpijskich w Polsce.

Szaleństwo olimpijskie

Szaleństwo olimpijskie

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