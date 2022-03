Інформація щодо змін в проведенні випускних іспитів у 8 класі для учнів з України

czytaj dalej

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy zakładającej między innymi zakaz importu węgla z Rosji komentował w "Rozmowie Piaseckiego" szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. - Rząd wykonał to, o co apelowaliśmy od wielu tygodni - powiedział. Dodał, że "trzeba jeszcze czekać, jak to zostanie wykonane". - Wielokrotnie słyszeliśmy różne zapowiedzi a później ich wykonanie jest odwrotne do tego, jaki ma być cel - zaznaczył.