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Інформація щодо змін в проведенні випускних іспитів у 8 класі для учнів з України

30 marca 2022, 7:51

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
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TVN24Важкі іспити у важкі часи

Центральна екзаменаційна комісія (СКЕ)  оприлюднила зміни в правилах організації та проведення випускних  іспитів у 8 класі, інформуючі про додатки у правилах для українських учнів - випускників.

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Наказом Міністра освіти і науки про організацію освіти, виховання та опіки дітей та молоді, що є громадянами України, запроваджується можливість складання іспитів у 8 класах та отримання атестату зрілості у поточному навчальному році для учнів, які є громадянами України, і прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Відповідно до розпорядження студенти, які виконують обов’язок навчатися, і є громадянами України, можуть подати декларацію про вступ до іспиту  до 31 березня поточного року. Учні, які є громадянами України і здобувають обов’язкову освіту, повинні подати декларацію із зазначенням сучасної іноземної мови, з якої учень до 11 квітня складатиме іспит у 8 класі.

Положення дозволило Центральній екзаменаційній комісії внести додаткові коригування до іспитів у 8 класі, на атестат зрілості та професійний  іспиту для студентів та випускників, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року.

ЦКЕ про коригування іспиту у восьмому класі та зрілості для учнів з УкраїниLech Muszyński/PAP

У п’ятницю CKE оприлюднила на своєму сайті додатки до інформації про організацію та проведення іспитів, а також інформацію про коригування форми декларацій. І інформація, і декларації представлені двома мовами: польською та українською.

За їх словами, у тих, хто складатиме іспит у восьмому класі, буде збільшений час на складення іспиту з польської мови з 120 хвилин до 210 хвилин. У разі іспиту з математики та обраної сучасної іноземної мови тривалість залишається незмінною і становить 100 хвилин – для математики та 90 хвилин – для іноземної мови.

Аркуш польської мови за змістом буде ідентичним до аркушу для учня, чиє обмежене знання польської мови ускладнює розуміння тексту, з подальшим пристосуванням, тобто інструкції та рекомендації  будуть перекладені українською мовою, а тексти й завдання будуть по польську, відповіді учень повинен писати польською мовою.

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Математичний аркуш також буде таким же за змістом, як і аркуш для учня, чиє обмежене знання польської мови ускладнює розуміння тексту, тобто повний зміст аркуша -інструкції, завдання і зміст буде перекладено українською мовою. Рішення задач можна буде записати українською мовою.

Аркуш із сучасної іноземної мови також за змістом буде ідентичним аркушу стандартної форми з доповненнями, тобто інструкції та завдання будуть перекладені українською мовою, зміст буде іноземною або українською. Записувати відповіді можна буде іноземною мовою або українською (згідно з інструкцією).

У зв’язку з подовженням терміну іспиту з польської мови, студент складатиме його в окремій кімнаті. Як пояснює СКЕ, необхідно, щоб іспит проходив безперебійно для всіх кандидатів.

СKE запроваджує можливість використання двомовного словника в паперовій або електронній версії (польсько-українська та українсько-польська) під час іспиту з польської мови. Словник надає школа або учень.

В додатках вказується потреба наявності спеціаліста, - наприклад, психолога, педагога (він може бути членом наглядової групи), якщо необхідно отримати належний контакт з кандидатом або надати психологічну підтримку. Також було вказано про забезпечення присутності перекладача (польсько-український), який надасть кандидатам інформацію щодо правил проведення іспиту перед початком роботи з екзаменаційним листом.

Учні з України в польських школахLech Muszyński/PAP

У тому випадку, коли  учень розуміє польську мову, але має проблеми з вільним читанням письмового тексту, можлива буде допомога вчителя (члена контрольної групи), який перед початком роботи прочитає вголос один раз із резервного аркуша, у свою чергу, усі тексти від 250 слів і більше, що становлять основу завдань іспиту з польської мови у 8 класі.

Тривалість іспитів з додаткових предметів, що складаються на одному рівні – розширеному (біологія, хімія, фізика, філософія, географія, історія, історія музики, історія мистецтва, латинська мова та стародавня культура, суспільствознавство) збільшено з 180 хвилин до 270 хвилин.

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Аркуш з польської мови на базовому рівні буде представляти собою аркуш за змістом ідентичний аркушу стандартної форми з додатками, тобто інструкціями та рекомендаціями, перекладеними українською мовою, але тексти та завдання - польською мовою, запис відповідей  – польською мовою.

Основний математичний аркуш за змістом буде ідентичний стандартному аркушу, але повний зміст аркуша, тобто інструкції, команди завдань, зміст завдання, буде перекладено на українську мову. Рішення задач можна буде записати українською мовою.

Аркуш сучасної іноземної мови на базовому рівні буде за змістом ідентичним аркушу стандартної форми з додатками, тобто інструкціями та рекомендаціями, перекладеними на українську мову, завданнями іноземною мовою, записом відповідей - іноземною мовою.

Аркуші з усіх предметів на поширеному рівні та аркуші сучасних іноземних мов на двомовному рівні будуть ідентичними за змістом аркушам стандартної форми. Запис відповідей: на аркушах сучасних іноземних мов це буде сучасною іноземною мовою, на аркушах мов національних меншин, мови етнічної меншини, регіональної мови на розширеному рівні – мовою даної національної меншини. меншини, етнічної меншини або регіональної мови, в аркушах з інших предметів - польською мовою.

Через більший час написання іспити проводитимуться в окремій кімнаті.

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Як і на іспиті у восьмому класі, можна буде використовувати двомовний словник у паперовій або електронній версії (польсько-українська та українсько-польська) з усіх предметів, крім іспитів з математики на базовому рівні, сучасної іноземної мови на базовому рівні та з української мови на розширеному рівні. Словник надає школа або сам учень.

Було поінформовано про забезпечення присутності спеціаліста,-  наприклад, психолога, вихователя (може бути членом наглядової групи), якщо необхідно забезпечити належний контакт з кандидатом або надати психологічну підтримку.

Також було вказано на забезпечення присутності перекладача (польсько-український), який надасть кандидатам інформацію щодо правил проведення іспиту, надану перед початком роботи з екзаменаційним листом.

Випускні іспити в основній сесії відбудуться 4-23 травня.

Іспит у 8 класі відбудеться 24-26 травня.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lech Muszyński/PAP

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Edukacja
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