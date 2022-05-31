Марек Правда: У політиці щодо путінської Росії відбулися ментальні зміни. Клопоту завдають лише одна-дві країни

Порозуміння лідерів ЄС щодо ембарго на російську нафту прокоментував в "Розмові Пясецького" на TVN24 колишній директор представництва Єврокомісії в Польщі доктор Марек Правда. - Це дуже хороший знак і водночас символ збереження єдності, - відзначив він. За його словами, одна-дві країни "порушують єдність, і Комісія намагається ці країни ізолювати та послабити".

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Лідери ЄС домовилися в ніч з понеділка на вівторок, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту та нафтопродукти, які постачаються з Росії до країн-членів, за тимчасовим винятком нафти, яка постачається по трубопроводах. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що угода означає, що до кінця року заборона на імпорт може торкнутися 90 відсотків російської нафти, яка зараз надходить до ЄС.

Доктор Марек Правда, колишній директор представництва Єврокомісії в Польщі, колишній посол Польщі в Німеччині та Швеції, у вівторок на TVN24 відзначив, що "це дуже хороший знак і водночас символ збереження єдності". - Це наша найбільша проблема сьогодні – те, що ця єдність час від часу хитка, - додав він.

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Експерта запитали, чи були головним гальмом цього ембарго чехи, словаки і, насамперед, угорці, чи за ними стоять могутніші країни, наприклад Німеччина, яка "тихенько підказувала їм - боріться, протестуйте, але ми з вами і ми підтримаємо вас, якщо буде потрібно". Колишній посол зазначив, що "в політиці щодо путінської Росії вже відбулася така ментальна зміна, що великі європейські країни не могли дозволити собі зволікати".

- Зараз це скоріше проблема однієї чи двох країн, які завдають клопоту Європейському Союзу, які руйнують єдність, і Комісія намагається ізолювати та послабити ці країни, аби єдність врятувати, - додав він.

На його думку, сьогодні це найважливіша якість ЄС перед лицем цієї загрози.

Правда: Хтось має поговорити з Путіним. Це невдячна роль

Колишній посол Польщі в Німеччині та Швеції також сказав, що "він відчуває певне задоволення від того, що Німеччина змінила свою політику щодо путінської Росії".

- Вже немає тієї антиамериканської істерії, хоча вона була досить популярною», – додав він. – Я пам’ятаю ще зі свого перебування в Німеччині, як дипломата, балачки про однакову відстань до Вашингтона та Москви. Оповідки про те, що ми в Німеччині не будемо робити нічого, що заважатиме нашому діалогу з Путіним, - пригадав доктор Правда.

На запитання, чи є відчуття, що розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом "це жбурляння горохом об стіну", Марек Правда відповів, що комусь треба розмовляти з Путіним.

– Хтось має створювати таку можливість, що певного дня буде треба про щось домовлятися. Це дуже невдячна роль, - зазначив він. – Я знаю, що нині це великою мірою - горохом об стіну. І це знають навіть ті, що з ним розмовляють.

Правда про "гнилий компроміс" щодо Національного плану відбудови

Марек Правда також висловився про переговори між польським урядом та Єврокомісією із затвердження Національного плану відбудови. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив минулого четверга в Сеймі про завершення переговорів щодо етапів реалізації НПВ.

– Ми домовилися про НПВ. Наступного четверга, 2 червня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Польщу, щоб підписати "кроки", - заявив глава уряду.

Як тоді сказав прем’єр-міністр, "Єврокомісія подивилася на цей закон [поправку до закону про Верховний суд – прим. ред.], яку представив президент Анджей Дуда, і заявила, що це ворота до НПВ".

На думку гостя "Розмови Пясецького", який прокоментував цю справу, "йдеться про realpolitik". – Ми маємо нову редакцію прагматичної політики від Європейської комісії. Це інша назва для "гнилого компромісу", - сказав Правда.

– Я б не назвав це "шахрайством" чи "зрадою", але це дуже важке рішення, яке випливає з двох речей – перш за все, на даний момент найважливішою є єдність Євросоюзу. Цю єдність порушують дві-три країни, але переважно - одна. Зараз ЄС побачив, що на тлі руйнування Євросоюзу Угорщиною Віктора Орбана ми маємо певний рух – назвімо це замилюванням очей. Пропозиція президента в Польщі [щодо ліквідації невизнаної Дисциплінарної палати – ред.] є спробою змінити позицію, - прокоментував Марек Правда.

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Правда: крок, який міг би допомогти ЄС ізолювати угорську політику

Він додав, що "навіть ЄС розуміє, що в Польщі нічого значного не сталося, тобто уряд не відходить від своєї політики щодо верховенства права, але в порівнянні з Орбаном це крок, який може допомогти Союзу сьогодні ізолювати угорську політику".

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– ЄС намагається не воювати на багатьох фронтах одночасно, і сьогодні, мабуть, виявилося, що на немає нічого важливішого за збереження єдності.

- І Польща може стати в нагоді цій єдності, тому на щось можна дивитися крізь пальці, - сказав Правда. Він додав, що також важливо, що "Європейський Союз має можливість надати Польщі деяку допомогу в ситуації, в якій маємо понад три мільйони біженців".

За словами колишнього директора представництва Єврокомісії в Польщі, "ми не повинні судити чи варто довіряти Європейському Союзу, бо він запустив НПВ, а почекати з цим аж доки це відбудеться на практиці".

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Autor:red.

Źródło: TVN24