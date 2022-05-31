TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Марек Правда: У політиці щодо путінської Росії відбулися ментальні зміни. Клопоту завдають лише одна-дві країни

31 maja 2022, 19:24

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Правда: у політиці Путіна щодо Росії відбувся ментальний зрушення
Правда: у політиці Путіна щодо Росії відбувся ментальний зрушенняTVN24
wideo 2/35
TVN24Правда: у політиці Путіна щодо Росії відбувся ментальний зрушення

Порозуміння лідерів ЄС щодо ембарго на російську нафту прокоментував в "Розмові Пясецького" на TVN24 колишній директор представництва Єврокомісії в Польщі доктор Марек Правда. - Це дуже хороший знак і водночас символ збереження єдності, - відзначив він. За його словами, одна-дві країни "порушують єдність, і Комісія намагається ці країни ізолювати та послабити".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Лідери ЄС домовилися в ніч з понеділка на вівторок, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту та нафтопродукти, які постачаються з Росії до країн-членів, за тимчасовим винятком нафти, яка постачається по трубопроводах. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що угода означає, що до кінця року заборона на імпорт може торкнутися 90 відсотків російської нафти, яка зараз надходить до ЄС.

Доктор Марек Правда, колишній директор представництва Єврокомісії в Польщі, колишній посол Польщі в Німеччині та Швеції, у вівторок на TVN24 відзначив, що "це дуже хороший знак і водночас символ збереження єдності". - Це наша найбільша проблема сьогодні – те, що ця єдність час від часу хитка, - додав він.

Політика ЄС щодо Росії. Марек Правда про "ментальні зміни"

Експерта запитали, чи були головним гальмом цього ембарго чехи, словаки і, насамперед, угорці, чи за ними стоять могутніші країни, наприклад Німеччина, яка "тихенько підказувала їм - боріться, протестуйте, але ми з вами і ми підтримаємо вас, якщо буде потрібно". Колишній посол зазначив, що "в політиці щодо путінської Росії вже відбулася така ментальна зміна, що великі європейські країни не могли дозволити собі зволікати".

- Зараз це скоріше проблема однієї чи двох країн, які завдають клопоту Європейському Союзу, які руйнують єдність, і Комісія намагається ізолювати та послабити ці країни, аби єдність врятувати, - додав він.

На його думку, сьогодні це найважливіша якість ЄС перед лицем цієї загрози.

Правда: Хтось має поговорити з Путіним. Це невдячна роль

Колишній посол Польщі в Німеччині та Швеції також сказав, що "він відчуває певне задоволення від того, що Німеччина змінила свою політику щодо путінської Росії".

- Вже немає тієї антиамериканської істерії, хоча вона була досить популярною», – додав він. – Я пам’ятаю ще зі свого перебування в Німеччині, як дипломата, балачки про однакову відстань до Вашингтона та Москви. Оповідки про те, що ми в Німеччині не будемо робити нічого, що заважатиме нашому діалогу з Путіним, - пригадав доктор Правда.

На запитання, чи є відчуття, що розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом "це жбурляння горохом об стіну", Марек Правда відповів, що комусь треба розмовляти з Путіним.

– Хтось має створювати таку можливість, що певного дня буде треба про щось домовлятися. Це дуже невдячна роль, - зазначив він. – Я знаю, що нині це великою мірою - горохом об стіну. І це знають навіть ті, що з ним розмовляють.

Правда про "гнилий компроміс" щодо Національного плану відбудови

Марек Правда також висловився про переговори між польським урядом та Єврокомісією із затвердження Національного плану відбудови. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив минулого четверга в Сеймі про завершення переговорів щодо етапів реалізації НПВ.

– Ми домовилися про НПВ. Наступного четверга, 2 червня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Польщу, щоб підписати "кроки", - заявив глава уряду.

Як тоді сказав прем’єр-міністр, "Єврокомісія подивилася на цей закон [поправку до закону про Верховний суд – прим. ред.], яку представив президент Анджей Дуда, і заявила, що це ворота до НПВ".

На думку гостя "Розмови Пясецького", який прокоментував цю справу, "йдеться про realpolitik". – Ми маємо нову редакцію прагматичної політики від Європейської комісії. Це інша назва для "гнилого компромісу", - сказав Правда.

– Я б не назвав це "шахрайством" чи "зрадою", але це дуже важке рішення, яке випливає з двох речей – перш за все, на даний момент найважливішою є єдність Євросоюзу. Цю єдність порушують дві-три країни, але переважно - одна. Зараз ЄС побачив, що на тлі руйнування Євросоюзу Угорщиною Віктора Орбана ми маємо певний рух – назвімо це замилюванням очей. Пропозиція президента в Польщі [щодо ліквідації невизнаної Дисциплінарної палати – ред.] є спробою змінити позицію, - прокоментував Марек Правда.

Premier: zakończyliśmy negocjacje "kamieni milowych"
Прем'єр-міністр: ми завершили переговори про "віхи"

Правда: крок, який міг би допомогти ЄС ізолювати угорську політику 

Він додав, що "навіть ЄС розуміє, що в Польщі нічого значного не сталося, тобто уряд не відходить від своєї політики щодо верховенства права, але в порівнянні з Орбаном це крок, який може допомогти Союзу сьогодні ізолювати угорську політику".

Marek Prawda o negocjacjach w sprawie KPO
Марек Правда: про лиходія у справі КПОTVN24

– ЄС намагається не воювати на багатьох фронтах одночасно, і сьогодні, мабуть, виявилося, що на немає нічого важливішого за збереження єдності.

- І Польща може стати в нагоді цій єдності, тому на щось можна дивитися крізь пальці, - сказав Правда. Він додав, що також важливо, що "Європейський Союз має можливість надати Польщі деяку допомогу в ситуації, в якій маємо понад три мільйони біженців".

За словами колишнього директора представництва Єврокомісії в Польщі, "ми не повинні судити чи варто довіряти Європейському Союзу, бо він запустив НПВ, а почекати з цим аж доки це відбудеться на практиці".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Unia Europejska nałoży embargo na rosyjską ropę naftową. Zdaniem Dawida Czopka, zarządzającego w Funduszu Inwestycyjnym Polaris, Polska na szczęście ma Naftoport w Gdańsku. - Oczywiście jest jeszcze kwestia znalezienia tej ropy na świecie, co może nie być takie łatwe, ale tutaj pod względem przeładunkowym i logistycznym nie musimy się obawiać - mówił w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS ekspert rynku paliwowego. W ocenie Czopka w tym momencie nowe źródła zaopatrzenia - Iran i Wenezuela - są tak naprawdę "największą nadzieją świata".

Skąd ropa, jeśli nie z Rosji? Ekspert o dwóch "największych nadziejach świata"

Najnowsze

Skąd ropa, jeśli nie z Rosji? Ekspert o dwóch "największych nadziejach świata"

31 maja 2022, 18:27

Najnowsze

Autor:
ToL,
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 97. dzień. Siły rosyjskie starają się przejąć pełną kontrolę nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim i otoczyć walczące tam wojska ukraińskie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj przekazał, że Rosjanie przeprowadzili nalot na to miasto, uderzyli w cysternę z kwasem azotowym w zakładach chemicznych. Na tvn24.pl relacjonujemy sytuację z i wokół Ukrainy.

Ukraiński Sztab Generalny: wróg stara się całkowicie zająć Siewierodonieck 

Świat

Ukraiński Sztab Generalny: wróg stara się całkowicie zająć Siewierodonieck 

31 maja 2022, 5:12
Aktualizacja: 31 maja 2022, 19:20

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
pp,
akw/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl, BBC, Reuters

Niemieckie firmy energetyczne Uniper i RWE zapłaciły za rosyjski gaz ziemny według nowego schematu zaproponowanego przez Moskwę. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość dostaw surowca do Niemiec - poinformowała Agencja Reutera.

Dekret Putina. Niemieckie spółki zapłaciły za gaz według nowego schematu

Ze świata

Dekret Putina. Niemieckie spółki zapłaciły za gaz według nowego schematu

31 maja 2022, 19:03

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters

Kierownictwo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych zarejestrowało "polski lek na koronawirusa" w zaledwie jeden dzień, bez solidnych badań medycznych - wynika z najnowszej kontroli NIK, do której wyników dostęp ma redakcja tvn24.pl. Kontrolerzy napisali, że według kierownictwa szpitali zgon dwóch pacjentów mógł mieć związek z leczeniem tym specyfikiem. Efektem kontroli są również dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące prezesa urzędu, Grzegorza Cessaka.

Ekspresowo rejestrowany "polski lek na koronawirusa". Dwa zawiadomienia do prokuratury po kontroli NIK

Polska

Ekspresowo rejestrowany "polski lek na koronawirusa". Dwa zawiadomienia do prokuratury po kontroli NIK

31 maja 2022, 18:59

Polska

Autor:
Robert
Zieliński,
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl

Węgry i Norwegia to kolejne kraje, w których wykryto pierwsze, potwierdzone przypadki ospy małpiej. Lekarze zwracają uwagę, że transmisja tego wirusa jest znacznie wolniejsza niż w przypadku innych wirusów, w tym na przykład koronawirusa.

Węgry i Norwegia potwierdzają pierwsze przypadki ospy małpiej

Świat

Węgry i Norwegia potwierdzają pierwsze przypadki ospy małpiej

31 maja 2022, 17:57

Świat

Autor:
akw/adso
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

W schronisku na Hali Kondratowej w Tatrach doszło do pożaru. Spłonęło 20 metrów kwadratowych dachu. Nikt nie został ranny, ewakuowano ponad 20 osób. Na miejscu trwa zabezpieczanie schroniska i sprzątanie. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Pożar w schronisku na Hali Kondratowej. Ewakuowano ponad 20 osób

Polska

Pożar w schronisku na Hali Kondratowej. Ewakuowano ponad 20 osób

31 maja 2022, 17:50

Polska

Autor:
mjz/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 8 czerwca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że Rada podwyższy główną stopę referencyjną o 75 punktów bazowych - do poziomu 6,00 procent. Byłby to najwyższy poziom od czerwca 2008 roku.

O ile wzrosną stopy procentowe w Polsce? Najnowsza prognoza amerykańskiego banku

Pieniądze

O ile wzrosną stopy procentowe w Polsce? Najnowsza prognoza amerykańskiego banku

31 maja 2022, 16:38

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Gazprom poinformował, że od środy wstrzyma dostawy gazu do duńskiej firmy Orsted. Powodem jest brak płatności za gaz w rublach.

Gazprom wstrzyma dostawy gazu do kolejnego kraju w Europie

Ze świata

Gazprom wstrzyma dostawy gazu do kolejnego kraju w Europie

31 maja 2022, 17:24

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

Uchodźczyni z Ukrainy rozpoznała na zdjęciu rosyjskiego czołgu przedmioty i sprzęty, które zostawiła w mieszkaniu, uciekając z kraju. Rosjanie ukradli między innymi pościel z księżniczką i bojler. - Nie zaskoczyło mnie to. Wszystko, czego nie zniszczą, ukradną. Spodziewaliśmy się, że domy w Popasnej zostaną rozkradzione - powiedziała Alina Koreniuk.

Bojler i pościel z księżniczką na rosyjskim czołgu. Ukrainka rozpoznała swoje rzeczy na zdjęciu z Popasnej

Świat

Bojler i pościel z księżniczką na rosyjskim czołgu. Ukrainka rozpoznała swoje rzeczy na zdjęciu z Popasnej

31 maja 2022, 16:44

Świat

Autor:
ads/adso
Źródło:
BBC

Przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów wydali wspólne oświadczenie, w którym odnoszą się między innymi do proponowanych zmian w Sądzie Najwyższym. Stwierdzają, że zastąpienie Izby Dyscyplinarnej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej "nie spełnia kryteriów ustanowionych przez sądy europejskie w celu przywrócenia praworządności w Polsce". Dodają, że "praworządność nie może być przedmiotem negocjacji lub handlu".

Oświadczenie europejskich organizacji sędziów i prokuratorów w sprawie praworządności w Polsce

Polska

Oświadczenie europejskich organizacji sędziów i prokuratorów w sprawie praworządności w Polsce

31 maja 2022, 17:59

Polska

Autor:
mjz/dap
Źródło:
tvn24.pl

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa - głosami Rady Najwyższej - została odwołana ze stanowiska. Funkcję pełniła od 2018 roku. Według mediów powodem decyzji polityków była zbyt drastyczna retoryka rzeczniczki, która bardzo dosłownie i nie oszczędzając szczegółów, informowała o zbrodniach dokonywanych przez Rosjan.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka traci stanowisko

Świat

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka traci stanowisko

31 maja 2022, 17:07

Świat

Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny przekazał w mediach społecznościowych, że został oskarżony w nowej sprawie karnej i grozi mu do 15 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego. Opozycjonista miał rzekomo tworzyć organizację ekstremistyczną i podżegać do nienawiści wobec władz.

Aleksiej Nawalny: grozi mi do 15 lat więzienia

Świat

Aleksiej Nawalny: grozi mi do 15 lat więzienia

31 maja 2022, 17:12

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
Reuters

Samolot z marszałkiem Senatu na pokładzie lądował awaryjnie w poniedziałek w Zurychu. Tomasz Grodzki po powrocie do Warszawy relacjonował, że "na początku wyglądało to bardzo poważnie". - Raptem pojawił się myśliwiec szwajcarskich sił powietrznych, który pewnie nas eskortował. Potem wypadły maski tlenowe, samolot zaczął dość gwałtownie zniżać swój pułap - mówił.

Tomasz Grodzki o awaryjnym lądowaniu w Zurychu. "Raptem pojawił się myśliwiec"

Polska

Tomasz Grodzki o awaryjnym lądowaniu w Zurychu. "Raptem pojawił się myśliwiec"

31 maja 2022, 13:26

Polska

Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Niemcy złagodzą przepisy wjazdowe od 1 czerwca 2022 roku. Podróżni nie będą musieli przedstawiać negatywnego wyniku testu, zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia o statusie ozdrowieńca.

Niemcy zmieniają zasady wjazdu. Od jutra

Turystyka

Niemcy zmieniają zasady wjazdu. Od jutra

31 maja 2022, 15:05

Turystyka

Autor:
/ToL
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje na środę burze z gradem. Najbardziej niebezpieczne zjawiska mają wystąpić na północy i północnym wschodzie kraju. Możliwe jest wydanie alarmów pierwszego stopnia.

Burze z gradem. W tych regionach trzeba szczególnie uważać

Prognoza

Burze z gradem. W tych regionach trzeba szczególnie uważać

31 maja 2022, 6:22
Aktualizacja: 31 maja 2022, 17:38

Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
anw,kw,ps
Źródło:
IMGW

W prognozie pogody na pierwsze dni czerwca widać napływ cieplejszego powietrza do Polski. Podczas słonecznego w wielu regionach weekendu temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni Celsjusza. Wcześniej jednak przez kraj będą przechodzić fronty atmosferyczne z burzami i obfitymi opadami deszczu, poza tym silnie powieje.

Niebawem się ociepli. Wcześniej przejdą burze z ulewami

Prognoza

Niebawem się ociepli. Wcześniej przejdą burze z ulewami

31 maja 2022, 17:04

Prognoza

Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Prezydencka minister Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta. "To mój ostatni dzień pracy. Odchodzę do innych zadań" - napisała.

Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta

Polska

Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta

31 maja 2022, 16:57

Polska

Autor:
ads/dap
Źródło:
tvn24.pl

W ośrodku dla uchodźców utworzonym przez wojewodę mazowieckiego w centrum targowo-kongresowym Global Expo przy ulicy Modlińskiej, wykryto ognisko ospy wietrznej. Stołeczny sanepid informuje o 14 potwierdzonych przypadkach zakażenia.

Ognisko ospy wietrznej w ośrodku dla uchodźców. 14 przypadków zakażenia

Najnowsze

Ognisko ospy wietrznej w ośrodku dla uchodźców. 14 przypadków zakażenia

31 maja 2022, 16:39

Najnowsze

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska jest gotowa zrobić wszystko, by poszerzyć możliwości transportu zboża z Ukrainy. Poinformował, że kwestia "bezpieczeństwa żywnościowego" była jednym z tematów rozmów na unijnym szczycie. Jak mówił, Władimir Putin i Kreml "chcą wykorzystać właśnie również tę kwestię do nacisku na wolny świat". - I robią to z perfidią, z premedytacją, nie bacząc na to, że może to oznaczać głodowanie milionów ludzi - dodał.

Morawiecki: Putin z premedytacją chce tę kwestię wykorzystać do nacisku na wolny świat

Polska

Morawiecki: Putin z premedytacją chce tę kwestię wykorzystać do nacisku na wolny świat

31 maja 2022, 16:23

Polska

Autor:
akr/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać moment ataku rosyjskiej artylerii na dziennikarzy i ukraińskich żołnierzy. Co najmniej dwie osoby zostały ranne.

Dziennikarze rozmawiali z ukraińskimi żołnierzami, tuż obok nich spadł rosyjski pocisk. Nagranie

Świat

Dziennikarze rozmawiali z ukraińskimi żołnierzami, tuż obok nich spadł rosyjski pocisk. Nagranie

31 maja 2022, 15:45

Świat

Autor:
ads/adso
Źródło:
tvn24.pl

Inflacja w Polsce jest najwyższa w XXI wieku. - Rząd walczy z inflacją i przeciwdziała skutkom inflacji już od dłuższego czasu. Nie zaczynamy tego w tym momencie - przekonywała w rozmowie z TVN24 minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zapewniła, że Polsce nie grozi scenariusz turecki. W Turcji inflacja wynosi niemal 70 procent.

Minister finansów: Polsce nie grozi scenariusz turecki

Pieniądze

Minister finansów: Polsce nie grozi scenariusz turecki

31 maja 2022, 15:39

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Proces cywilny o zniesławienie, który Johnny Depp wytoczył Amber Heard, dobiegł końca. W trakcie sześciotygodniowej batalii sądowej większość celebrytów opowiedziała się po stronie gwiazdora "Piratów z Karaibów". Tak zrobiły m.in. jego byłe partnerki. Grono gwiazd, które poparły Heard, jest zdecydowanie mniejsze.

"Proces dekady" podzielił celebrytów. Kto poparł Johnny'ego Deppa, a kto Amber Heard?

Kultura i styl

"Proces dekady" podzielił celebrytów. Kto poparł Johnny'ego Deppa, a kto Amber Heard?

31 maja 2022, 14:42

Kultura i styl

Autor:
kgo//az
Źródło:
Insider, The Independent

Ukraińskie wojsko rozbiło w Donbasie rosyjskich najemników z grupy Wagnera - podała agencja UNIAN, powołując się na rozmowę telefoniczną rosyjskiego wojskowego opublikowaną przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Ukraińcy rozbili wagnerowców w Donbasie. Rosyjski żołnierz: wszyscy tam polegli

Świat

Ukraińcy rozbili wagnerowców w Donbasie. Rosyjski żołnierz: wszyscy tam polegli

31 maja 2022, 13:32

Świat

Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP

Dwudziestoletni Alessandro Leon Asoli zamordował ojczyma, podając mu makaron penne z zatrutym łososiem. W ten sam sposób chciał otruć matkę. Sąd w Bolonii skazał mężczyznę na 30 lat więzienia.

Otruł ojczyma penne z łososiem, próbował też matkę. Trafi do więzienia na 30 lat

Świat

Otruł ojczyma penne z łososiem, próbował też matkę. Trafi do więzienia na 30 lat

31 maja 2022, 15:43

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
Rai News, ruetir.com
To jeszcze sąd czy tylko show? "Jatka i pobojowisko", "porażka ruchu MeToo"

Premium

To jeszcze sąd czy tylko show? "Jatka i pobojowisko", "porażka ruchu MeToo"

31 maja 2022, 11:09
Ada
Wiśniewska

Premium

Autor:
Ada
Wiśniewska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W Łazach pod Łukowem (województwo lubelskie) doszło do tragicznego wypadku podczas wylewania fundamentów domu jednorodzinnego. Betonomieszarka uszkodziła linię średniego napięcia. Na miejscu zginął 26-letni mężczyzna, ciężko ranny został jego 49-letni ojciec. Operator betonomieszarki oddalił się z miejsca zdarzenia i był poszukiwany przez około stu funkcjonariuszy. Mężczyzna dzień po tragedii sam zgłosił się na policji.

Syn nie żyje, ojciec w ciężkim stanie w szpitalu. Poszukiwany operator betoniarki sam zgłosił się na policję

Polska

Syn nie żyje, ojciec w ciężkim stanie w szpitalu. Poszukiwany operator betoniarki sam zgłosił się na policję

30 maja 2022, 18:11
Aktualizacja: 31 maja 2022, 13:54

Polska

Aktualizacja:
Autor:
bż//rzw,
tam
Źródło:
TVN24

Wykonawcy drogi ekspresowej pod Toruniem choć wygrali przetarg, na podpisanie umowy nie przyszli - dzieje się tak coraz częściej, bo wszystko drożeje i to, co zapisano w ofercie szybko przestaje być aktualne. Na problemy natrafia również branża deweloperska. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wykonawcy zrywają kontrakty. Wzrost cen uderza w inwestycje drogowe i mieszkaniowe

Polska

Wykonawcy zrywają kontrakty. Wzrost cen uderza w inwestycje drogowe i mieszkaniowe

31 maja 2022, 6:56

Polska

Autor:
Łukasz
Wieczorek,
asty//now
Źródło:
TVN24
Iga Świątek kończy 21 lat. "Prędzej czy później i tak dotarłaby na szczyt"

Premium

Iga Świątek kończy 21 lat. "Prędzej czy później i tak dotarłaby na szczyt"

31 maja 2022, 6:20
Rafał
Kazimierczak

Premium

Autor:
Rafał
Kazimierczak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Inspektorzy z Ekostraży z Wrocławia pojechali do oddalonego o ponad 160 kilometrów Zgorzelca (Dolnośląskie) po młodego lisa, który wpadł we wnyki. Ranne zwierzę - z łapą wciąż zakleszczoną we wnykach - utknęło między płotami. Niestety stan zwierzęcia był na tyle poważny, że konieczna była częściowa amputacja łapki.

Młody lis wpadł we wnyki, konieczna była częściowa amputacja łapki. Nie wróci już na wolność

Polska

Młody lis wpadł we wnyki, konieczna była częściowa amputacja łapki. Nie wróci już na wolność

31 maja 2022, 15:14

Polska

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Wpatrzona w telefon kobieta idzie chodnikiem w Łodzi i gdy w niedozwolonym do przejścia miejscu wchodzi na jezdnię, nawet nie podnosi głowy. Zatrzymuje się dopiero, gdy tuż przed nią przejeżdża samochód. Sytuację zarejstrował kierowca, który trąbieniem próbował ostrzec kobietę i zwrócić jej uwagę.

Wpatrzona w telefon niemal weszła pod nadjeżdżające auto. Nagranie

Łódź

Wpatrzona w telefon niemal weszła pod nadjeżdżające auto. Nagranie

31 maja 2022, 14:58

Łódź

Autor:
pk/
tam
Źródło:
TVN24

Ubrani w mundury Wehrmachtu i SS przed "ołtarzykiem" z podobizną Adolfa Hitlera wznosili za niego toasty, jedli tort w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy, na drzewach rozwiesili czerwone flagi ze swastykami, a wielką swastykę z drewna wieczorem podpalili. Wszystko działo się w lesie pięć lat temu i zostało nagrane ukrytą kamerą przez dziennikarzy "Superwizjera" TVN. Po emisji reportażu wszczęto śledztwo. We wtorek w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uznał oskarżonych za winnych i wymierzył im kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Wyrok za "urodziny Hitlera". Wszyscy winni, ale nikt nie pójdzie do więzienia

Polska

Wyrok za "urodziny Hitlera". Wszyscy winni, ale nikt nie pójdzie do więzienia

31 maja 2022, 13:48

Polska

Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Orange Warsaw Festiwal pojawi się po trzyletniej przerwie na stołecznym Torze Wyścigów Konnych. Jedną z gwiazd tegorocznej edycji wydarzenia jest Sigrid - jedno z najciekawszych odkryć norweskiego popu. W rozmowie z Tomaszem-Marcinem Wroną, dziennikarzem tvn24.pl, wokalistka opowiada, czy w czasie pandemii nauczyła się odpuszczać i stawiać czoła niepowodzeniom.

Orange Warsaw Festival 2022. Sigrid o drugiej płycie, współpracy z innymi artystami i koncercie w Polsce

Kultura i styl

Orange Warsaw Festival 2022. Sigrid o drugiej płycie, współpracy z innymi artystami i koncercie w Polsce

31 maja 2022, 13:57

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Organizatorzy Męskiego Grania 2022 udostępnili w sieci hymn tegorocznej edycji imprezy. Autorami utworu są Bedoes, Kwiat Jabłoni oraz Zalewski. Od 31 maja można będzie kupować bilety na koncerty w ramach letniej trasy Żywca.

Męskie Granie 2022. Utwór "Jest tylko teraz" hymnem tegorocznej edycji

Kultura i styl

Męskie Granie 2022. Utwór "Jest tylko teraz" hymnem tegorocznej edycji

31 maja 2022, 13:42

Kultura i styl

Autor:
kgo
Źródło:
Męskie Granie

Do pożaru auta jadącego Doliną Służewiecką doszło około godziny 16. Nikt nie został poszkodowany. Były niewielkie utrudnienia w ruchu.

Pożar auta w Dolinie Służewieckiej

Najnowsze

Pożar auta w Dolinie Służewieckiej

31 maja 2022, 17:46

Najnowsze

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do niebezpiecznej sytuacji z udziałem roweru, miejskiego autobusu oraz skutera doszło na Pradze Północ. Nikt nie został poszkodowany. Były niewielkie utrudnienia w ruchu.

Autobus gwałtownie hamował, wjechał w niego skuter

Najnowsze

Autobus gwałtownie hamował, wjechał w niego skuter

31 maja 2022, 17:42

Najnowsze

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

HBO Max opublikowało listę filmów i seriali, które pojawią się na platformie w czerwcu. Na najbardziej hitowe premiery poczekamy do końca miesiąca. Wtedy użytkownikom udostępniony zostanie czwarty sezon "Westworld" oraz superprodukcja Marvela "Venom 2: Carnage".

Czerwcowe nowości w HBO Max. Jakie hitowe premiery pojawią się na platformie?

Kultura i styl

Czerwcowe nowości w HBO Max. Jakie hitowe premiery pojawią się na platformie?

31 maja 2022, 10:36

Kultura i styl

Autor:
kgo//az
Źródło:
HBO Max

Znamy listę filmów, które znalazły się w oficjalnej selekcji 56. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. W konkursie głównym pojawił się najnowszy film Anny Kazejak "Fucking Bornholm".

MFF w Karlowych Warach 2022. "Fucking Bornholm" wśród filmów konkursowych

Kultura i styl

MFF w Karlowych Warach 2022. "Fucking Bornholm" wśród filmów konkursowych

31 maja 2022, 14:39

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Francuska policja odnotowała ponad 300 ofiar tajemniczych ukłuć w klubach nocnych i dyskotekach w całym kraju - podała stacja informacyjna BFM TV. Ofiary odczuwają różne dolegliwości, część z nich traci przytomność.

Kluby nocne. Ponad 300 ofiar tajemniczych ukłuć we Francji. Chorują, mają zawroty głowy, tracą przytomność

Świat

Kluby nocne. Ponad 300 ofiar tajemniczych ukłuć we Francji. Chorują, mają zawroty głowy, tracą przytomność

31 maja 2022, 11:37

Świat

Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP

Emerytowany biochemik Dylan Herbert odkrył kamień z wykutą w czasach rzymskich obraźliwą inskrypcją i penisem. Starożytne graffiti było zakopane przy murze Hadriana w północnej Anglii. Jego wiek szacuje się na ponad 1700 lat.

Obsceniczne graffiti na kamieniu sprzed 1700 lat. "Zachwycające znalezisko"

Ciekawostki

Obsceniczne graffiti na kamieniu sprzed 1700 lat. "Zachwycające znalezisko"

31 maja 2022, 14:17

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
The Independent