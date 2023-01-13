Грип у Польщі. Величезна кількість випадків у перший тиждень року. Майже 3 тисячі направлень до лікарень

У Польщі з 1 по 7 січня від грипу померло семеро людей. Усім їм, згідно з останніми епідеміологічними даними, було понад 65 років. За перший тиждень 2023 року в Польщі зафіксовано 306 637 випадків грипу та підозр на нього. З цієї причини видано 2891 направлення на госпіталізацію.

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Протягом грудня 2022 року в Польщі зафіксовано понад мільйон 139 тисяч випадків грипу та підозр на нього, а протягом усього листопада близько 490 тисяч.

Грип - симптоми

Грип зазвичай вражає раптово і часто викликає високу температуру. Проявляється болем у м’язах, суглобах і голові. На відміну від застуди, грип рідко викликає нежить, для нього більш характерний сухий виснажливий кашель. Грип також може протікати безсимптомно або з незначними симптомами. Захворювання відбувається цілий рік, з різною інтенсивністю в окремі періоди.

Епідемія грипу збіглася з РСВ та COVID-19. 5 січня міністр здоров’я Адам Нєдзєльський підписав постанову, згідно якої так звані комбо-тести, тобто тести "три в одному", стали гарантованою послугою в первинній медичній допомозі. Це означає, що їх може фінансувати Національний фонд здоров’я.

Kомбо-тести TVN24

У четвер в ефірі "Польського радіо 24" заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска заявив, що все ще виявляють багато інфекцій серед дітей.

- Проте останні дослідження показали, що якщо раніше половину випадків зараження у Польщі становили особи до 14 років, то в останніх даних, які ми отримали, це лише третина. Я вважаю, що це канікулярна перерва, тобто те, що діти не ходять до школи, спричинило спад інфікування серед наймолодших, - сказав він.

Він зазначив, що ще кілька тижнів тому у зараженні дітей був винен головним чином вірус RSV, а зараз діти найчастіше хворіють на грип. - Статистика свідчить, що 15 відсотків випадків - це грип, а 10 - РСВ. Але все одно хворіє досить багато молодих людей, - визнав Краска.

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Autor:red.

Źródło: PAP