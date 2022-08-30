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Група "Антитіла": рішення піти до війська ми прийняли, мабуть, за тиждень до початку війни

30 sierpnia 2022, 17:11

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
akr
Źródło:
TVN24
Вся розмова Олега Білецького з учасниками гурту Антитіла українською мовою
TVN24Вся розмова Олега Білецького з учасниками гурту Антитіла українською мовою

"Ми організували виїзд наших дружин із Києва, який (...) вже бомбили, у безпечніші місця. А самі того ж таки дня з'явилися у пункт зосередження сил територіальної" – розповів в інтерв’ю Олегу Білецькому учасник «Антитіл» Тарас Тополя. Він додав, що «приїзд з охопленої війною України до Польщі був чимось надзвичайним». Цього тижня Антитіла виступала у Варшаві разом з Едом Шіраном.

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Український гурт «Антитіла» був заснований у 2007 році. Він складається з п’яти артистів, і я виконую музику в жанрі поп-рок. Незадовго до російського вторгнення в Україну учасники групи вступили до Сил територіальної оборони України.

Autor:akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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Autor:
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Autor:
kris/ToL
Źródło:
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ft,
pp
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PAP

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Autor:
kgo//az
Źródło:
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