Група "Антитіла": рішення піти до війська ми прийняли, мабуть, за тиждень до початку війни

"Ми організували виїзд наших дружин із Києва, який (...) вже бомбили, у безпечніші місця. А самі того ж таки дня з'явилися у пункт зосередження сил територіальної" – розповів в інтерв’ю Олегу Білецькому учасник «Антитіл» Тарас Тополя. Він додав, що «приїзд з охопленої війною України до Польщі був чимось надзвичайним». Цього тижня Антитіла виступала у Варшаві разом з Едом Шіраном.