Група "Антитіла": рішення піти до війська ми прийняли, мабуть, за тиждень до початку війни
30 sierpnia 2022, 17:11
"Ми організували виїзд наших дружин із Києва, який (...) вже бомбили, у безпечніші місця. А самі того ж таки дня з'явилися у пункт зосередження сил територіальної" – розповів в інтерв’ю Олегу Білецькому учасник «Антитіл» Тарас Тополя. Він додав, що «приїзд з охопленої війною України до Польщі був чимось надзвичайним». Цього тижня Антитіла виступала у Варшаві разом з Едом Шіраном.
Український гурт «Антитіла» був заснований у 2007 році. Він складається з п’яти артистів, і я виконую музику в жанрі поп-рок. Незадовго до російського вторгнення в Україну учасники групи вступили до Сил територіальної оборони України.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24
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