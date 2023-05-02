"Гра партнерська, дружня, але й жорстка, гостра". Президент і прем'єр-міністр про річницю вступу Польщі до Європейського Союзу

Президент Анджей Дуда та прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зробили заяви у зв’язку з річницею вступу Польщі до Європейського Союзу.

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- Ми хочемо, щоб в Союзі ми змогли вирішити якомога більше питань в інтересах Польської Республіки. ЄС - це сукупність держав, певна домовленість, це дружба і співпраця, але це також конкуренція, - сказав Дуда.

- З одного боку, це радісний день, але з іншого - це день роздумів, тому що кожен, хто дивиться на світ навколо, бачить, що ми знаходимося на геополітичному роздоріжжі, - додав Моравецький.

Польща є членом Європейського Союзу з 1 травня 2004 року відповідно до Договору про вступ, підписаного 16 квітня 2003 року в Афінах, який є юридичною основою для вступу Польщі до Європейського Союзу. Від імені Польщі Договір про вступ підписали тодішній прем’єр-міністр Лєшек Міллер і тодішній глава польської дипломатії Влодзімєж Цімошевич.

Наша країна увійшла до Європейського Союзу разом із Кіпром, Чехією, Естонією, Литвою, Латвією, Мальтою, Словаччиною, Словенією та Угорщиною.

У 19-ту річницю вступу Польщі до Європейського Союзу перед президентським палацом виступили із заявами президент Анджей Дуда та прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Дуда: Конституцію потрібно доповнити в багатьох аспектах

Президент відзначив, що сьогоднішні святкування - це день "радості, а також роздумів про майбутнє".

- Покоління польської молоді, яке народилося у 2004 році, коли 1 травня Польща приєдналася до Європейського Союзу, тепер є поколінням повнолітніх людей, - зазначив він.

Водночас він признався, що "сльоза навертається на очі, коли думаєш, що минуло стільки часу, як ми є частиною цього великого починання, яким є Європейський Союз, і ми дійсно повноправні учасники цієї великої європейської свободи, яку так добре відчуваємо, і до якої ми часто звикли.

- Вже 19 років ми у складі Європейського Союзу. Тоді в результаті референдуму про вступ 77 відсотків наших співвітчизників, які взяли участь у референдумі, проголосували за те, щоб ми були членами Європейського Союзу. Звісно, у нас є щодо цього свої міркування, є й наші заборгованості, тому що триває дискусія щодо конституції, яка у нас з 1997 року, і яка була прийнята і розроблена ще до того, як ми опинилися в Євросоюзі, - зазначив Дуда, - А отже чимало елементів, пов’язаних із членством у Євросоюзі, він взагалі не враховує і в багатьох аспектах, мабуть, треба її доповнити, але це питання законодавче, - додав він.

Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda przed Pałacem Prezydenckim PAP/Paweł Supernak

Пріоритети польського головування

Дуда нагадав, що в першій половині 2025 року Польща разом з Данією перейме головувати в Раді Євросоюзу.

- Це буде дуже важливий момент. Хтось скаже, що лише півроку. Лише півроку, але навіть півроку в сучасному світі, який надзвичайно динамічно розвивається, в умовах такої мінливої міжнародної ситуації, з огляду на всі тривоги, проблеми безпеки, які нас оточують, з огляду на війну, яка триває в Україні, енергетичну кризу, з цим пов'язану, з енергетичними перетвореннями, які необхідно здійснити, наприклад, у зв'язку із захистом клімату, - зазначив він.

Президент повідомив, що на цей час визначив чотири пріоритети.

- Одним із найважливіших пріоритетів нашого головування для Європейського Союзу, для Європи буде гасло тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами, тісніших євроатлантичних зв’язків, - сказав він.

Ще одним пріоритетом, за його словами, "стане членство України та Молдови в Союзі".

- Ми прихильники політики відкритих дверей, тому я також дивлюся на країни Західних Балкан. Це країни, які кілька років чекали, щоб стати частиною європейської спільноти, - нагадав він.

Серед пріоритетів назвав також відбудову України.

- Ми б хотіли, щоб ми в Євросоюзі цю відбудову України провели. Для цього нам потрібні кошти, для цього нам потрібна не тільки наша співпраця з усіма нашими партнерами в Європейському Союзі, а й хороше ставлення та хороше функціонування європейських інституцій у цьому напрямку, - сказав президент.

ЄС як гра "партнерська, але й жорстка"

Президент переконував, що уряд хоче бути в ЄС "якомога краще".

- Але також хочемо, щоб ми змогли вирішити якомога більше питань у цьому Союзі в інтересах Польської Республіки. Союз - це сукупність держав, це певна домовленість, це дружба і співпраця, але це також конкуренція, - сказав він. І, як сказав, згадана конкуренція "дуже часто буває жорсткою в питаннях економічних, у політичних і в різних інших справах".

- Це гра в якомусь сенсі партнерська, дружня, але і жорстка, гостра. Це гра іноді схожа на гру приятелів на футбольному полі, - відзначив він.

Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda przed Pałacem Prezydenckim PAP/Paweł Supernak

Моравецький: радісний день, день роздумів

У свою чергу Моравецький зазначив, що "приєднавшись до Європейського Союзу, ми також повернулися до нашої колиски цивілізації".

- У цьому сенсі можна сказати, що певна справедливість здійснилася, певна історична справедливість здійснилася, і те, на що Польща давно мала право, тоді було реалізовано, - сказав він.

За словами Моравецького, в контексті Європейського Союзу та викликів, які пов'язані з Європейським Союзом, співпраця"є абсолютно фундаментальною".

- Сьогодні, з одного боку, день радості, а з іншого боку, це день роздумів, тому що кожен, хто озирається на світ довкола, бачить, що ми знаходимося на геополітичному роздоріжжі, - продовжив він. За словами прем'єра, це "дуже небезпечне" роздоріжжя.

- Нам довелося керувати та виконувати різні складні обов’язки, пов’язані з нашими ролями, під час дуже глибокої політичної кризи у світі, геополітичної. Тут достатньо згадати, перш за все, агресію Росії проти України, яка аби лиш не виявилася тією першою, важливою кісткою доміно, яка дасть поштовх щодалі гірші сценаріїв у всьому світі, сказав він.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24, PAP