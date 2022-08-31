TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Горбачов помер. Ставіський: комуністичний функціонер, який намагався створити Радянський Союз з людським обличчям

31 sierpnia 2022, 10:35

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Fragment wywiadu CNN z Michaiłem Gorbaczowem z 2012 roku
Fragment wywiadu CNN z Michaiłem Gorbaczowem z 2012 roku2022 Cable News Network All Rights Reserved
wideo 2/3
2022 Cable News Network All Rights ReservedУривок з інтерв'ю CNN з Михайлом Горбачовим у 2012 році

У віці 91 року помер останній лідер СРСР Михайло Горбачов. - Це була спроба реформувати імперію, але не відмовляючись від основних атрибутів імперії, - сказав про дії Горбачова журналіст TVN24 BiS Яцек Ставіський. Він додав, що загиблий лідер був "функціонером комуністичної партії, який намагався створити Радянський Союз з людським обличчям". На думку Вацлава Радзівіновича, заслуга Горбачова полягала в тому, щоб після розпаду СРСР не виникло «чогось на зразок жахливого «балканського казана»». - Для Заходу він увійде в історію як символ того, як Росія може бути партнером, - прокоментувала доктор Малгожата Боніковська.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У вівторок російські ЗМІ з посиланням на агентство Reuters повідомили про смерть останнього лідера СРСР Михайла Горбачова у віці 91 року. На початку липня російські ЗМІ та соцмережі повідомили, що Горбачова госпіталізували. Згідно з цими повідомленнями, він страждав на діабет і мав проблеми з нирками.

У 1985 році Горбачов став генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). Він також був першим і єдиним президентом СРСР. З його ініціативи в 1985-1991 роках тривала спроба багатосторонніх реформ в країні, відома як «перестройка» - перебудова. У 1990 році він був удостоєний Нобелівської премії миру. Його цінували на Заході за внесок у припинення холодної війни.

Михайло Горбачов у Берліні, 2014 рікPAP/EPA/JENS KALAENE

«Метою Горбачова було врятувати Радянський Союз»

"З насмішкою казали, що велич Горбачова полягає в тому, що він зазнав невдачі. Ми знаємо його як творця «перебудови», прихильника відкритості та реформ, але метою Горбачова був порятунок Радянського Союзу, чому дуже успішно завадили путчисти, які відкололися в серпні 1991 року і напряму допровадили державу до розпаду", - сказав Вацлав Радзівінович, багаторічний кореспондент «Gazeta Wyborcza» в Росії.

Однак, як він додав, "цієї насмішки так насправді бути не повинно".  - Велика історична заслуга Горбачова в тому, що він без великої крові, не перетворивши його на якийсь страшний «балканський казан», без великої громадянської війни, без великої крові привів до демонтажу такий величезний, агресивний, небезпечний колос, як Радянський Союз. Це велике досягнення для нього і його опонента [Бориса – ред.] Єльцина, - сказав Радзівінович.

41 / 5 000 Wyniki tłumaczenia star_border Борис Єлцин і Міхал Горбачов, 1991PAP/EPA/ALAIN-PIERRE HOVASSE

Він підкреслив, що хоча розпад СРСР супроводжувався загибеллю багатьох людей у ​​Середній Азії, Литві та Грузії, однак «на тлі того, що відбувається сьогодні, такого пароксизму, в який впала Росія, це насправді лише інциденти».

- Він добре розумів, що шанси мізерні або й шансів немає. Ця країна розвалилася під власною вагою, і єдине, що можна було - зробити це мирним або відносно мирним шляхом.  І це спрацювало, а дійсно могло призвести до небувалої катастрофи. (...) Завдяки зрілості цих політиків, зрілості Горбачова, зрілості Єльцина і людей навколо них якимось чином вдалося це зробити, - відзначив Радзівінович.

Гість TVN24 підкреслив, що в своїй країні «Горбачов на мить опинився на вершині хвилі прагнень суспільства, принаймні більш зрілої частини радянського суспільства, яка прагнула змін, демократії, нормального життя, як на Заході». 

- Був час, коли росіяни розраховували на те, що у них це вийде, що вони стануть нормальною країною і що їм вдасться. На жаль, сьогодні ми бачимо, що і це не вдалось, теж не вдалось. Після розпаду Радянського Союзу, який багато росіян вважають катастрофою, (...) ці прагнення не були реалізовані, але вони були, - додав він.

Михайло Горбачов з дружиною в Західній Німеччині, 1989 рікPAP/EPA/Frank Kleefeldt

«Він намагався створити Радянський Союз з людським обличчям»

Ведучий програми «Горизонт» на TVN24 BiS Яцек Ставіський наголосив, що «Горбачов, можливо, не змінив систему відразу, він не запровадив усіх конституційних рішень, які є за нормальної демократії, але він дав мільйонам людей, громадян Радянського Союзу, наприклад, далекосяжну свободу віровизнання, яка зовсім не була очевидною».

- І так не було, що Горбачов змінив Радянський Союз за одну ніч після приходу до влади в 1985 році. Величезну роль тут зіграла Чорнобильська катастрофа. Це була не просто екологічна катастрофа. (...) У 1986 році, приблизно через 13 місяців після приходу Горбачова до влади, Чорнобильська катастрофа повністю оголила лицемірство, нефункціональність, нещадність і жорстокість радянської системи. Не можна було брехати про це, хоча кілька днів Москва намагалася брехати. Ця катастрофа викликала величезну динаміку змін. Утримувати таку фасадну державну структуру, неефективну, що сама собі брехала, було неможливо, - розтлумачив Ставіський.

Михайло Горбачов і Папа Іван Павло II, 2000 рікPAP/EPA/VATICAN

- У 87 році зміни починають прискорюватися. Горбачов зустрічається з тодішнім президентом (США, Рональдом - ред.) Рейганом, потім президентом (США, Джорджем - ред.) Бушем. Він намагається завершити холодну війну. Знаменита угода про ліквідацію ракет середньої дальності, оснащених ядерними боєголовками. Ця угода змінює ситуацію в Європі. Європа більше не боїться ядерної війни, - сказав Ставіський.

Він підкреслив, що Горбачов "не хотів ліквідації радянської системи". - Він хотів її модернізувати, спостерігаючи повну стагнацію Радянського Союзу. Якраз тоді починала набирати оберти технологічна революція на Заході. (...) Радянський Союз був не в змозі йти в ногу зі Сполученими Штатами, потрібно було вони вжити певних заходів. Що це був за вибір? Це був вибір на користь європеїзації Радянського Союзу, - сказав Ставіський.

Рональд Рейган і Михайло Горбачов, 1985 рікPAP/EPA/RONALD REAGAN PRESIDENTIAL LIBRARY

Він зазначив, що Горбачов "був партійним функціонером, який намагався створити Радянський Союз з людським обличчям". - Радянський Союз, який вивільняє енергію серед громадян, звільняє природні прагнення народів Радянського Союзу до певної незалежності, автономії, індивідуальних свобод, релігійних свобод, свободи преси, - сказав він.

- Це була спроба реформувати імперію, але не відмовляючись від елементарних атрибутів імперії (...). Про це ніхто в Кремлі не мріяв, тільки зіткнення реформ із реаліями зовнішнього світу виявилося настільки болючим для Радянського Союзу, що він не зміг зберегти зовнішню імперію, а зрештою, і внутрішню, - додав Ставіський.

Zaślepka materiału TVN24GO
"Gorbaczow. Człowiek, który zmienił świat". Film dokumentalny Ewy Ewart, cz. 1
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

«Для більшості росіян він є символом повної катастрофи»

Доктор Малгожата Боніковська, президент центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин, член TEAM EUROPE, у свою чергу сказала, що віра Горбачова "в те, що Радянський Союз може змінитися в бік відкритості, зв’язків із Заходом, партнерства та розвитку комуністичної держави - тому що він не хотів це змінювати, він хотів це реформувати - призвела до розпаду Радянського Союзу». 

Ангела Меркель і Михайло Горбачов, 2007 рікPAP/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

- Для більшості росіян він - символ тотальної катастрофи. Я думаю, що це те, що мучило його до кінця життя, - зазначила вона .- Для Заходу він увійде в історію як символ тієї Росії, яка могла б бути партнером Заходу, країни, з якою Захід не тільки по сусідству, а й в дружюв, - сказала вона.

Вона додала, що "з нашої точки зору це, безумовно, історична постать, він точно буде згаданий в усіх підручниках як той, хто відкрив Радянський Союз для реформ і зробив можливим такі далекосяжні зміни, що він весь розвалився".  - З точки зору росіян, це та фігура, яка поставила крапку у поразці Радянського Союзу, про що вони згадують як про страшну травму, - підкреслила експертка.

Лех Валенса та Михайло Горбачов, 1992 рікPAP/EPA/ALEXEY OSTROVSKY

Співрозмовниця TVN24 зазначилп, що Горбачова на Заході прославляють "навіть трохи понад міру". «Він був росіянином і вірив у багато ідеалів, в які загалом вірить і путінська Росія», - сказала вона.

- Михайло Горбачов був комуністом. Він був глибоко відданий ідеї дуже сильної Росії, могутності Радянського Союзу. Він хотів зробити його сильнішим. Він не хотів кінця цієї потуги. Він не хотів, щоб Радянський Союз програв цю війну в зіткненні із Заходом. Саме тому він робив зміни, а не тому, що любив Захід і хотів демократизувати Росію, - зазначила вона.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Frank Kleefeldt

Michaił Gorbaczow
Rosja
Pozostałe wiadomości

Młodzi najczęściej wynajmują małe mieszkania, bo na większe i własne ich nie stać. Rynek mieszkaniowy jeszcze nigdy nie był tak niestabilny. Czasy są ciężkie, a młodzi ludzie nie mają wyboru. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Mikrokawalerki dla młodych. "Psychologiczny dumping, obniżanie oczekiwań i standardów"

Polska

Mikrokawalerki dla młodych. "Psychologiczny dumping, obniżanie oczekiwań i standardów"

2 września 2022, 7:24

Polska

Autor:
Maciej
Zalewski
Źródło:
TVN24

Uzbrojony mężczyzna został zatrzymany w czwartek wieczorem po tym, jak celował z broni ręcznej do wiceprezydent Cristiny Fernandez de Kirchner.

Atak na wiceprezydent Argentyny Cristiny Fernandez de Kirchner

Świat

Atak na wiceprezydent Argentyny Cristiny Fernandez de Kirchner

2 września 2022, 7:01

Świat

Autor:
mjz
Źródło:
PAP

Joe Biden podczas przemówienia w Filadelfii stwierdził, że Donald Trump i wspierający go republikanie reprezentują ekstremizm, który zagraża fundamentom Stanów Zjednoczonych. Szczególną uwagę zwrócił na utrzymywaną przez byłego prezydenta narrację o "ukradzionych" wyborach 2020 roku i działaniach obliczonych na odwrócenie ich wyniku.

Biden: Trump reprezentuje ekstremizm, który zagraża fundamentom tego kraju

Świat

Biden: Trump reprezentuje ekstremizm, który zagraża fundamentom tego kraju

2 września 2022, 5:59

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP

Thomas Webster, były nowojorski policjant, który napadł na policjanta podczas ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, został skazany na 10 lat więzienia. To jak do tej pory najsurowszy wyrok, jaki zapadł w sprawie dotyczącej zajść w amerykańskiej stolicy, po tym, jak Donald Trump próbował podważyć wynik wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku.

Były policjant skazany na 10 lat więzienia po tym, jak brał udział w szturmie na Kapitol

Świat

Były policjant skazany na 10 lat więzienia po tym, jak brał udział w szturmie na Kapitol

2 września 2022, 6:14

Świat

Autor:
mjz
Źródło:
PAP

Szef rady dyrektorów rosyjskiego koncernu Łukoil Rawil Maganow został znaleziony martwy pod oknami szpitala w Moskwie, w którym był leczony. Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na źródła w policji, że popełnił samobójstwo. Rozmówcy agencji Reutera, którzy dobrze znali Maganowa, nie wierzą, że mógł targnąć się na własne życie. Po agresji na Ukrainę Łukoil, jeden z najważniejszych koncernów naftowych w Rosji, opowiedział się za "jak najszybszym zakończeniem konfliktu zbrojnego".

Jeden z "najbardziej utalentowanych menedżerów" branży naftowej. Wątpliwości wokół śmierci Rawila Maganowa

Świat

Jeden z "najbardziej utalentowanych menedżerów" branży naftowej. Wątpliwości wokół śmierci Rawila Maganowa

2 września 2022, 5:53

Świat

Autor:
tas/adso
Źródło:
REN TV, Kommiersant, Reuters, tatar-inform.ru, PAP

Około 500 ton paliwa wyciekło w efekcie zderzenia dwóch statków w pobliżu Gibraltaru - podały hiszpańskie media, powołując się na komunikaty władz gibraltarskiego portu oraz rząd brytyjskiej enklawy. Prace przy usuwaniu plamy oleju napędowego mogą potrwać do 50 godzin.

Kolizja statków pod Gibraltarem doprowadziła do wycieku około 500 ton paliwa

Świat

Kolizja statków pod Gibraltarem doprowadziła do wycieku około 500 ton paliwa

2 września 2022, 5:34

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 191 dni. Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal, powiedział w wywiadzie dla niemieckiej agencji dpa o potrzebie "zmiany filozofii dostaw broni". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Premier Ukrainy: potrzebujemy zmiany filozofii dostaw broni

Świat

Premier Ukrainy: potrzebujemy zmiany filozofii dostaw broni

2 września 2022, 5:16
Aktualizacja: 2 września 2022, 6:40

Świat

Autor:
asty
Źródło:
tvn24.pl

Przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego generał Ołeksij Hromow poinformował w czwartek, że rosyjskie wojska otrzymały od Władimira Putina rozkaz - mają zająć cały obwód doniecki do 15 września. Jak przekazał sztab, Rosjanie przegrupowują siły i przerzucają je na okupowane terytoria, prawdopodobnie w celu wznowienia ofensywy w rejonie Doniecka.

Ukraiński sztab generalny: na rozkaz Putina obwód doniecki ma zostać zajęty do 15 września

Świat

Ukraiński sztab generalny: na rozkaz Putina obwód doniecki ma zostać zajęty do 15 września

1 września 2022, 19:21

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

Zachodnie media komentują publikację w Warszawie raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Niemiecki "Bild" twierdzi, że polski raport "może nadwyrężyć relacje między Niemcami a Polską oraz nadszarpnąć wzajemne zaufanie". Bloomberg ocenia, że prawne perspektywy uzyskania odszkodowań od Berlina są nikłe.

Raport w sprawie reparacji. Komentarze zachodnich mediów

Polska

Raport w sprawie reparacji. Komentarze zachodnich mediów

2 września 2022, 5:42

Polska

Autor:
asty
Źródło:
PAP

Dwie rowerzystki zostały potrącone przez kierującego samochodem w powiecie tomaszowskim (woj. łódzkie), między miejscowościami Luboszewy i Nowy Glinnik. Jedna z kobiet nie żyje, druga w ciężkim stanie została zabrana do szpitala.

Samochód potrącił rowerzystki. Jedna nie żyje, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala

Polska

Samochód potrącił rowerzystki. Jedna nie żyje, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala

1 września 2022, 22:40

Polska

Autor:
mjz/adso
Źródło:
TVN24

Paweł Stańczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - poinformowała firma w komunikacie. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na koniec dnia 11 września 2022 roku.

Prezes Grupy Azoty ZAK złożył rezygnację

Z kraju

Prezes Grupy Azoty ZAK złożył rezygnację

1 września 2022, 20:26

Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Banki w lipcu 2022 roku udzieliły kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 3 miliardów 991 milionów złotych - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. To wynik gorszy zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Przed rokiem wartość ta wyniosła 7 miliardów 868 milionów złotych.

Załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych. Kolejne dane to potwierdzają

Nieruchomości

Załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych. Kolejne dane to potwierdzają

1 września 2022, 21:40

Nieruchomości

Autor:
mb
Źródło:
PAP

Silvio Berlusconi dołączył do grona włoskich polityków w aplikacji internetowej TikTok. Były premier chce w ten sposób dotrzeć do młodszych obywateli kraju przed zbliżającymi się wyborami.

Berlusconi założył konto na TikToku. Chce dotrzeć do młodych wyborców

Świat

Berlusconi założył konto na TikToku. Chce dotrzeć do młodych wyborców

2 września 2022, 6:33

Świat

Autor:
asty
Źródło:
Reuters

IMGW wydał aktualizację swojej długoterminowej prognozy pogody na wrzesień. Jak wskazują synoptycy, obecnie kształtujące się warunki będą inne, niż wskazywały wcześniejsze przewidywania. Sprawdź, jakiej aury możemy spodziewać się pierwszego miesiąca jesieni.

Jaka pogoda będzie we wrześniu? IMGW zaktualizował swoją prognozę

Pogoda

Jaka pogoda będzie we wrześniu? IMGW zaktualizował swoją prognozę

1 września 2022, 14:01

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
IMGW

TVN24 i "Fakty" TVN z rekordowymi wynikami oglądalności w sierpniu 2022 roku. Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, osiągnęła 5,9 procent udziału w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To rekordowy wynik za sierpień w historii TVN24. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN.

TVN24 i "Fakty" TVN liderami. Rekordowe wyniki za sierpień

Z kraju

TVN24 i "Fakty" TVN liderami. Rekordowe wyniki za sierpień

1 września 2022, 13:08

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

To będzie kosmiczna sobota w TVN24 BiS i w TVN24 GO. Wyniesiemy balon stratosferyczny na wysokość kilkudziesięciu kilometrów, zobaczymy krzywiznę Ziemi i przetestujemy urządzenie, które za kilka miesięcy poleci na orbitę rakietą Elona Muska.

Lecimy na granicę Kosmosu! Specjalny program już w sobotę

Ciekawostki

Lecimy na granicę Kosmosu! Specjalny program już w sobotę

1 września 2022, 14:21

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 BiS, TVN24 GO

Od czwartku w Polsce możemy cieszyć się meteorologiczną jesienią. Jak przekazało Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, jej pierwszy miesiąc zapowiada się pięknie. W ciągu pierwszych 10 dni września jest szansa, że lokalnie temperatura zbliży się do upału. Z każdym kolejnym może robić się coraz chłodniej.

Chwilami letnio, ale też coraz ciemniej. "W Warszawie w ciągu miesiąca dzień skróci się o prawie dwie godziny"

Pogoda

Chwilami letnio, ale też coraz ciemniej. "W Warszawie w ciągu miesiąca dzień skróci się o prawie dwie godziny"

2 września 2022, 7:26

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
PAP

W czwartkowym losowaniu w Lotto nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 16 milionów złotych. Szóstki nie wylosowano także w Lotto Plus. Oto wyniki Lotto, Lotto Plus i Super Szansa z dnia 1 września 2022 roku.

Wyniki Lotto z 1 września 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Z kraju

Wyniki Lotto z 1 września 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

2 września 2022, 7:14

Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes

Jak dowiedział się portal tvn24.pl, Ministerstwo Zdrowia nie może sfinansować terapii genowej wszystkim dzieciom chorym na SMA, które wcześniej były leczone dordzeniowym nusinersenem. Takie rozwiązanie wykluczają przepisy prawa. Oponować mogliby też producenci zarówno terapii genowej, jak i nusinersenu.

Refundacja terapii genowej dla dzieci przyjmujących inny lek trudna z punktu widzenia prawa

Polska

Refundacja terapii genowej dla dzieci przyjmujących inny lek trudna z punktu widzenia prawa

1 września 2022, 18:59

Polska

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Na statku towarowym przewożący trzy tysiące ton kukurydzy z Ukrainy doszło do awarii steru i jednostka osiadła w cieśninie Bosfor w Turcji. Żegluga przez Stambuł została zablokowana do odwołania - wynika z informacji podanych przez biuro gubernatora miasta i jedną z tureckich firm żeglugowych.

Bosfor zablokowany dla żeglugi. Awaria na statku z ukraińską kukurydzą

Świat

Bosfor zablokowany dla żeglugi. Awaria na statku z ukraińską kukurydzą

1 września 2022, 21:32

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
Reuters, dunya.com

Perspektywa gospodarcza w przyszłym roku będzie najgorsza od 1989 roku - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier i były minister finansów. Zdaniem byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego "mamy trzy niebezpieczeństwa: spowolnienie wzrostu, nadal wysoką inflację i rosnący dług". - Główną odpowiedzialność za tę perspektywę, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej w przyszłym roku, ponosi PiS - powiedział Balcerowicz.

"Perspektywa gospodarcza będzie najgorsza od 1989 roku". Balcerowicz o trzech niebezpieczeństwach

Z kraju

"Perspektywa gospodarcza będzie najgorsza od 1989 roku". Balcerowicz o trzech niebezpieczeństwach

1 września 2022, 20:51

Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes