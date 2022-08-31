Горбачов помер. Ставіський: комуністичний функціонер, який намагався створити Радянський Союз з людським обличчям

У віці 91 року помер останній лідер СРСР Михайло Горбачов. - Це була спроба реформувати імперію, але не відмовляючись від основних атрибутів імперії, - сказав про дії Горбачова журналіст TVN24 BiS Яцек Ставіський. Він додав, що загиблий лідер був "функціонером комуністичної партії, який намагався створити Радянський Союз з людським обличчям". На думку Вацлава Радзівіновича, заслуга Горбачова полягала в тому, щоб після розпаду СРСР не виникло «чогось на зразок жахливого «балканського казана»». - Для Заходу він увійде в історію як символ того, як Росія може бути партнером, - прокоментувала доктор Малгожата Боніковська.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

У вівторок російські ЗМІ з посиланням на агентство Reuters повідомили про смерть останнього лідера СРСР Михайла Горбачова у віці 91 року. На початку липня російські ЗМІ та соцмережі повідомили, що Горбачова госпіталізували. Згідно з цими повідомленнями, він страждав на діабет і мав проблеми з нирками.

У 1985 році Горбачов став генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). Він також був першим і єдиним президентом СРСР. З його ініціативи в 1985-1991 роках тривала спроба багатосторонніх реформ в країні, відома як «перестройка» - перебудова. У 1990 році він був удостоєний Нобелівської премії миру. Його цінували на Заході за внесок у припинення холодної війни.

Михайло Горбачов у Берліні, 2014 рік PAP/EPA/JENS KALAENE

«Метою Горбачова було врятувати Радянський Союз»

"З насмішкою казали, що велич Горбачова полягає в тому, що він зазнав невдачі. Ми знаємо його як творця «перебудови», прихильника відкритості та реформ, але метою Горбачова був порятунок Радянського Союзу, чому дуже успішно завадили путчисти, які відкололися в серпні 1991 року і напряму допровадили державу до розпаду", - сказав Вацлав Радзівінович, багаторічний кореспондент «Gazeta Wyborcza» в Росії.

Однак, як він додав, "цієї насмішки так насправді бути не повинно". - Велика історична заслуга Горбачова в тому, що він без великої крові, не перетворивши його на якийсь страшний «балканський казан», без великої громадянської війни, без великої крові привів до демонтажу такий величезний, агресивний, небезпечний колос, як Радянський Союз. Це велике досягнення для нього і його опонента [Бориса – ред.] Єльцина, - сказав Радзівінович.

41 / 5 000 Wyniki tłumaczenia star_border Борис Єлцин і Міхал Горбачов, 1991 PAP/EPA/ALAIN-PIERRE HOVASSE

Він підкреслив, що хоча розпад СРСР супроводжувався загибеллю багатьох людей у ​​Середній Азії, Литві та Грузії, однак «на тлі того, що відбувається сьогодні, такого пароксизму, в який впала Росія, це насправді лише інциденти».

- Він добре розумів, що шанси мізерні або й шансів немає. Ця країна розвалилася під власною вагою, і єдине, що можна було - зробити це мирним або відносно мирним шляхом. І це спрацювало, а дійсно могло призвести до небувалої катастрофи. (...) Завдяки зрілості цих політиків, зрілості Горбачова, зрілості Єльцина і людей навколо них якимось чином вдалося це зробити, - відзначив Радзівінович.

Гість TVN24 підкреслив, що в своїй країні «Горбачов на мить опинився на вершині хвилі прагнень суспільства, принаймні більш зрілої частини радянського суспільства, яка прагнула змін, демократії, нормального життя, як на Заході».

- Був час, коли росіяни розраховували на те, що у них це вийде, що вони стануть нормальною країною і що їм вдасться. На жаль, сьогодні ми бачимо, що і це не вдалось, теж не вдалось. Після розпаду Радянського Союзу, який багато росіян вважають катастрофою, (...) ці прагнення не були реалізовані, але вони були, - додав він.

Михайло Горбачов з дружиною в Західній Німеччині, 1989 рік PAP/EPA/Frank Kleefeldt

«Він намагався створити Радянський Союз з людським обличчям»

Ведучий програми «Горизонт» на TVN24 BiS Яцек Ставіський наголосив, що «Горбачов, можливо, не змінив систему відразу, він не запровадив усіх конституційних рішень, які є за нормальної демократії, але він дав мільйонам людей, громадян Радянського Союзу, наприклад, далекосяжну свободу віровизнання, яка зовсім не була очевидною».

- І так не було, що Горбачов змінив Радянський Союз за одну ніч після приходу до влади в 1985 році. Величезну роль тут зіграла Чорнобильська катастрофа. Це була не просто екологічна катастрофа. (...) У 1986 році, приблизно через 13 місяців після приходу Горбачова до влади, Чорнобильська катастрофа повністю оголила лицемірство, нефункціональність, нещадність і жорстокість радянської системи. Не можна було брехати про це, хоча кілька днів Москва намагалася брехати. Ця катастрофа викликала величезну динаміку змін. Утримувати таку фасадну державну структуру, неефективну, що сама собі брехала, було неможливо, - розтлумачив Ставіський.

Михайло Горбачов і Папа Іван Павло II, 2000 рік PAP/EPA/VATICAN

- У 87 році зміни починають прискорюватися. Горбачов зустрічається з тодішнім президентом (США, Рональдом - ред.) Рейганом, потім президентом (США, Джорджем - ред.) Бушем. Він намагається завершити холодну війну. Знаменита угода про ліквідацію ракет середньої дальності, оснащених ядерними боєголовками. Ця угода змінює ситуацію в Європі. Європа більше не боїться ядерної війни, - сказав Ставіський.

Він підкреслив, що Горбачов "не хотів ліквідації радянської системи". - Він хотів її модернізувати, спостерігаючи повну стагнацію Радянського Союзу. Якраз тоді починала набирати оберти технологічна революція на Заході. (...) Радянський Союз був не в змозі йти в ногу зі Сполученими Штатами, потрібно було вони вжити певних заходів. Що це був за вибір? Це був вибір на користь європеїзації Радянського Союзу, - сказав Ставіський.

Рональд Рейган і Михайло Горбачов, 1985 рік PAP/EPA/RONALD REAGAN PRESIDENTIAL LIBRARY

Він зазначив, що Горбачов "був партійним функціонером, який намагався створити Радянський Союз з людським обличчям". - Радянський Союз, який вивільняє енергію серед громадян, звільняє природні прагнення народів Радянського Союзу до певної незалежності, автономії, індивідуальних свобод, релігійних свобод, свободи преси, - сказав він.

- Це була спроба реформувати імперію, але не відмовляючись від елементарних атрибутів імперії (...). Про це ніхто в Кремлі не мріяв, тільки зіткнення реформ із реаліями зовнішнього світу виявилося настільки болючим для Радянського Союзу, що він не зміг зберегти зовнішню імперію, а зрештою, і внутрішню, - додав Ставіський.

"Gorbaczow. Człowiek, który zmienił świat". Film dokumentalny Ewy Ewart, cz. 1 Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

«Для більшості росіян він є символом повної катастрофи»

Доктор Малгожата Боніковська, президент центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин, член TEAM EUROPE, у свою чергу сказала, що віра Горбачова "в те, що Радянський Союз може змінитися в бік відкритості, зв’язків із Заходом, партнерства та розвитку комуністичної держави - тому що він не хотів це змінювати, він хотів це реформувати - призвела до розпаду Радянського Союзу».

Ангела Меркель і Михайло Горбачов, 2007 рік PAP/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

- Для більшості росіян він - символ тотальної катастрофи. Я думаю, що це те, що мучило його до кінця життя, - зазначила вона .- Для Заходу він увійде в історію як символ тієї Росії, яка могла б бути партнером Заходу, країни, з якою Захід не тільки по сусідству, а й в дружюв, - сказала вона.

Вона додала, що "з нашої точки зору це, безумовно, історична постать, він точно буде згаданий в усіх підручниках як той, хто відкрив Радянський Союз для реформ і зробив можливим такі далекосяжні зміни, що він весь розвалився". - З точки зору росіян, це та фігура, яка поставила крапку у поразці Радянського Союзу, про що вони згадують як про страшну травму, - підкреслила експертка.

Лех Валенса та Михайло Горбачов, 1992 рік PAP/EPA/ALEXEY OSTROVSKY

Співрозмовниця TVN24 зазначилп, що Горбачова на Заході прославляють "навіть трохи понад міру". «Він був росіянином і вірив у багато ідеалів, в які загалом вірить і путінська Росія», - сказала вона.

- Михайло Горбачов був комуністом. Він був глибоко відданий ідеї дуже сильної Росії, могутності Радянського Союзу. Він хотів зробити його сильнішим. Він не хотів кінця цієї потуги. Він не хотів, щоб Радянський Союз програв цю війну в зіткненні із Заходом. Саме тому він робив зміни, а не тому, що любив Захід і хотів демократизувати Росію, - зазначила вона.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24