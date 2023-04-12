Головнокомандувач української армії: польські "Краби" успішно виконують завдання на фронті

Польські самохідні гаубиці Krab успішно виконують свої завдання на фронті, - заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. До свого допису він додав відео, яке показує як діє "Краб".

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- Наші військові швидко опанували (обслуговування) західної техніки, до того ж мають досвід, цінний для партнерів і виробників озброєння, - наголосив генерал Залужний у комунікаторі Telegram.

- Самохідна гармато-гаубиця "Краб" добре зарекомендувала себе за швидкістю наведення та дальністю стрільби, - сказав український військовий Володимир, якого цитує генерал Залужний. За його словами, українська армія дізналася про можливості цього озброєння та надала виробнику пропозиції щодо його вдосконалення.

Źródło: red.