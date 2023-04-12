Головнокомандувач української армії: польські "Краби" успішно виконують завдання на фронті

12 kwietnia 2023, 12:03
Źródło:
red.
Polskie Kraby ćwiczą w terenie zurbanizowanym. Materiał z 29 marca
Polskie Kraby ćwiczą w terenie zurbanizowanym. Materiał z 29 marca
TVN24
TVN24Polskie Kraby ćwiczą w terenie zurbanizowanym. Materiał z 29 marca

Польські самохідні гаубиці Krab успішно виконують свої завдання на фронті, - заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.  До свого допису він додав відео, яке показує як діє "Краб".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

- Наші військові швидко опанували (обслуговування) західної техніки, до того ж мають досвід, цінний для партнерів і виробників озброєння, - наголосив генерал Залужний у комунікаторі Telegram.

- Самохідна гармато-гаубиця "Краб" добре зарекомендувала себе за швидкістю наведення та дальністю стрільби, - сказав український військовий Володимир, якого цитує генерал Залужний.  За його словами, українська армія дізналася про можливості цього озброєння та надала виробнику пропозиції щодо його вдосконалення.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: PGZ

Pozostałe wiadomości

Jest coś, czego nikt na świecie nie może zignorować: jak łatwo te bestie zabijają - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do nagrania, z którego wynika, że rosyjscy wojskowi odcięli głowę ukraińskiemu jeńcowi. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Zełenski o nagraniu brutalnej egzekucji jeńca: nie można zignorować tego, jak łatwo te bestie zabijają

Zełenski o nagraniu brutalnej egzekucji jeńca: nie można zignorować tego, jak łatwo te bestie zabijają

12 kwietnia 2023, 11:37
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Berlin jest miastem z najlepszym transportem publicznym na świecie - wynika z rankingu opublikowanego przez CNN. Podium uzupełniły czeska Praga oraz Tokio. W czołowej dziesiątce znalazły się wyłącznie miasta z Europy i Azji.

Miasta z najlepszym transportem publicznym. Na podium dwóch sąsiadów Polski

Miasta z najlepszym transportem publicznym. Na podium dwóch sąsiadów Polski

12 kwietnia 2023, 12:20
Autor:
kgo//mm
Źródło:
CNN, Time Out

Pierwsza komunia święta, oprócz wymiaru religijnego, wiąże się z też prezentami dla młodego człowieka. Przyjęło się, że zamiast elektronicznego gadżetu czy roweru może być to koperta z pieniędzmi. Wielu z nas zastanawia się jednak, ile wypada do niej włożyć? O innych kwotach mówi się w kontekście rodziców chrzestnych, dziadków, a innych w odniesieniu do nieco dalszej rodziny.

Ile pieniędzy włożyć do koperty z okazji pierwszej komunii świętej?

Ile pieniędzy włożyć do koperty z okazji pierwszej komunii świętej?

12 kwietnia 2023, 11:46
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Posłowie Koalicji Obywatelskiej żądają od premiera Mateusza Morawieckiego wyjaśnień w sprawie pieniędzy przyznanych fundacji związanej z Pawłem Kukizem. Skierowali w tej sprawie do szefa rządu kilkunastopunktową interpelację. Sam Kukiz przekonywał natomiast w środę, że pieniądze zostaną wydane na realizację projektu i "ani grosz nie zostaje w fundacji".

KO żąda wyjaśnień w sprawie milionów dla fundacji związanej z Kukizem. 15 pytań do premiera Morawieckiego

KO żąda wyjaśnień w sprawie milionów dla fundacji związanej z Kukizem. 15 pytań do premiera Morawieckiego

12 kwietnia 2023, 11:53
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
TVN24, Program Trzeci Polskiego Radia

"Mięsożerna" bakteria przyczyniła się do śmierci 41-letniego mieszkańca Kalifornii. Do zakażenia doszło podczas zabawy z psem w sadzawce. Jak się okazało, mikroorganizm dostał się do organizmu mężczyzny poprzez niewielkie skaleczenie. Gdy Kalifornijczyk trafił do szpitala, było już za późno.

Wbiegł za psem do sadzawki. Trzy tygodnie po niewinnej zabawie mężczyzna zmarł

Wbiegł za psem do sadzawki. Trzy tygodnie po niewinnej zabawie mężczyzna zmarł

12 kwietnia 2023, 12:05
Autor:
as
Źródło:
NBC News, CDC, tvnmeteo.pl

W tym roku powierzchnie upraw szparagów, uprawianych głównie na obszarze Brandenburgii, skurczyły się. Oferta tego "zwiastuna wiosny na talerzu" była podczas tegorocznej Wielkanocy ograniczona – opisuje portal dziennika "Welt". Pracownicy sezonowi to najczęściej Polacy i Rumuni – do nich nadal kierowanych jest wiele ofert pracy.

Niemcy liczą na pracowników z Polski. "Garnki, talerze i sztućce musisz przywieźć sam"

Niemcy liczą na pracowników z Polski. "Garnki, talerze i sztućce musisz przywieźć sam"

12 kwietnia 2023, 10:27
Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Sąd Rejonowy w Kutnie (Łódzkie) ukarał grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych i zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osiem miesięcy kierowcę niebieskiego bmw, który w lipcu 2022 roku stwarzał zagrożenie na autostradzie A1. Jego zachowanie zostało uwiecznione na nagraniu. Kara jest wyższa niż ta, o którą wnioskowała policja.

Nagrali zachowanie kierowcy bmw, teraz "szeryfa" z autostrady A1 ukarał sąd

Nagrali zachowanie kierowcy bmw, teraz "szeryfa" z autostrady A1 ukarał sąd

12 kwietnia 2023, 9:21
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Kobieta, która w Szczecinie wracała z dziećmi z przedświątecznych zakupów, w autobusie zorientowała się, że nie ma z nią jej ośmioletniego syna. Wróciła na przystanek, gdzie po raz ostatni widziała dziecko, ale chłopca już tam nie było. Odnaleźli go policjanci. Godzinę później dziecko wróciło do matki.

Zgubiła syna, wracając z zakupów. Policjanci znaleźli dziecko na drugim końcu miasta

Zgubiła syna, wracając z zakupów. Policjanci znaleźli dziecko na drugim końcu miasta

12 kwietnia 2023, 10:55
Autor:
ng/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Resort cyfryzacji kierowany od niedawna Janusza Cieszyńskiego jest jedyną instytucją, która będzie miała dostęp do nagrań z lokali wyborczych - przekazali dziennikarze "Gazety Wyborczej". W swoim tekście opisali, jak przyjęta w styczniu nowelizacja Kodeksu wyborczego nadała Cieszyńskiemu szerokie uprawnienia, między innymi nad kontrolą wyborów.

Media: Nowy minister z szerokimi uprawnieniami nad kontrolą wyborów. "Budzą obawy"

Media: Nowy minister z szerokimi uprawnieniami nad kontrolą wyborów. "Budzą obawy"

12 kwietnia 2023, 10:42
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
Gazeta Wyborcza, tvn24.pl

Ukraiński resort obrony opublikował na Twitterze wideo, na którym widać brytyjskich żołnierzy salutujących Ukraińcom, którzy zmierzają na front. Żołnierze z Ukrainy szkolili się z brytyjskimi między innymi na czołgach Challenger 2.

Ukraińcy jadą na front. Brytyjczycy salutują

Ukraińcy jadą na front. Brytyjczycy salutują

12 kwietnia 2023, 8:40
Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT w obrocie paliwami. Łącznie w sprawie grupy, która spowodowała uszczuplenia podatkowe na około miliard złotych, występuje już ponad 200 podejrzanych.

Skarb Państwa miał stracić miliard złotych. Kolejne zatrzymania

Skarb Państwa miał stracić miliard złotych. Kolejne zatrzymania

12 kwietnia 2023, 9:11
Autor:
JW/dap
Źródło:
PAP

Mężczyzna łowiący ryby na brzegu Lake o’ the Pines w Teksasie dostrzegł wystający z wody fragment dachu samochodu. Jak się okazało, w środku znajdowała się żywa kobieta - podało biuro szeryfa hrabstwa Marion. Jej zaginięcie zgłoszono kilka godzin wcześniej. Jak dotąd policja nie ustaliła, jak długo samochód znajdował się w wodzie.

Wędkarz dostrzegł samochód zatopiony w jeziorze. W środku była żywa kobieta

Wędkarz dostrzegł samochód zatopiony w jeziorze. W środku była żywa kobieta

12 kwietnia 2023, 9:27
Autor:
wac//am
Źródło:
Marion County Sheriff Office, NPR

Policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn podejrzanych o co najmniej dwa oszustwa dokonane metodą "na policjanta". Wszyscy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

Przekonali ją, że jej córka spowodowała wypadek i zginęła kobieta w ciąży. Dała im 30 tysięcy złotych, by wyszła na wolność

Przekonali ją, że jej córka spowodowała wypadek i zginęła kobieta w ciąży. Dała im 30 tysięcy złotych, by wyszła na wolność

12 kwietnia 2023, 10:10
Autor:
dg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Emanuel Macron rozpoczął we wtorek pierwszą od 23 lat wizytę państwową prezydenta Francji w Niderlandach. Media komentują, że cieniem na wizycie kładą się komentarze francuskiego przywódcy na temat USA i Tajwanu, wygłoszone po jego pobycie w Chinach. Wizytę Macrona w Państwie Środka komentują także jego rodzime media.

Media: komentarze Macrona przyćmiły pierwszą od 23 lat oficjalną wizytę francuskiego przywódcy

Media: komentarze Macrona przyćmiły pierwszą od 23 lat oficjalną wizytę francuskiego przywódcy

12 kwietnia 2023, 5:38
Aktualizacja: 12 kwietnia 2023, 11:48
Aktualizacja:
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Andrzej Duda, w towarzystwie czołowych polskich narciarek alpejskich, zjeżdżał we wtorek na nartach na Hali Gąsienicowej. Prezydent znany jest ze swojego upodobania do tego zimowego sportu.

Prezydent Duda na nartach. Zjeżdżał w towarzystwie polskich narciarek alpejskich

Prezydent Duda na nartach. Zjeżdżał w towarzystwie polskich narciarek alpejskich

12 kwietnia 2023, 8:51
Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24

Jeśli masz dość życia na zasiłkach, możesz dołączyć do walczących w Ukrainie - plakaty z takim przekazem pojawiły się rzekomo w nowojorskim metrze. Bezdomni mieliby mieć możliwość wstąpienia do Legionu Międzynarodowego w Ukrainie. Tylko że plakat jest fake newsem.

Amerykańscy bezdomni zachęcani do walki w Ukrainie? To fałszywka

Amerykańscy bezdomni zachęcani do walki w Ukrainie? To fałszywka

12 kwietnia 2023, 11:05
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

W Ełku na Mazurach zapalił się we wtorkowy wieczór dach galerii handlowej. Przed północą pożar został opanowany. Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nagranie otrzymaliśmy również na Kontakt 24.

Ełk. Pożar galerii handlowej. Dach w ogniu

Ełk. Pożar galerii handlowej. Dach w ogniu

11 kwietnia 2023, 23:23
Autor:
adso
Źródło:
PAP

Torebka jako symbol pamięci, przeszłości, tożsamości i ratunku od zagłady. Jej historię opowiedziała pisarka Agata Tuszyńska. Torebka należała do jej babci, której nigdy nie poznała, ale historia z nią związana to też opowieść o dramacie tamtych czasów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wspomnienia o powstaniu w getcie warszawskim. Torebka miała ocalić babcię Delę

Wspomnienia o powstaniu w getcie warszawskim. Torebka miała ocalić babcię Delę

12 kwietnia 2023, 5:49
Autor:
Adrianna
Otręba
Źródło:
TVN24

Ciało 80-letniego Wilmera "Dino" Trivetta odnaleziono w meksykańskim stanie Kalifornia Dolna - przekazała lokalna prokuratura. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna został porwany i zabity przez parę osób, w których samochód uderzył wcześniej na drodze.

Pokłócił się na drodze z innym kierowcą. Ciało 80-latka znaleziono w płytkim grobie

Pokłócił się na drodze z innym kierowcą. Ciało 80-latka znaleziono w płytkim grobie

12 kwietnia 2023, 12:02
Autor:
kgo//mm
Źródło:
"New York Post", SDP Noticias, BNO News

Potrącił samochodem swoją żonę, prawdopodobnie celowo, podczas kłótni. Był pijany, kobieta także. W domu było siedmioro dzieci. 40-latek stanie przed sądem, policjanci sporządzili też rodzinie niebieską kartę.

"Prawdopodobnie potrącił żonę świadomie, w ferworze awantury". W domu było siedmioro dzieci

"Prawdopodobnie potrącił żonę świadomie, w ferworze awantury". W domu było siedmioro dzieci

12 kwietnia 2023, 6:19
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pod koniec marca w Rosji aresztowany został dziennikarz "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich. To pierwszy amerykański korespondent od czasów zimnej wojny oskarżony przez Rosję o rzekome szpiegostwo. Jego redakcyjni koledzy zbadali warunki, w jakich jest przetrzymywany. Byli więźniowie w Lefortowie, ich prawnicy i rodziny, opisują budynek zaprojektowany z premedytacją tak, aby więźniowie czuli się w nim zapomnieni przez cały świat. Poniższy tekst został opublikowany w "WSJ" 5 kwietnia. TVN24 publikuje go i dołącza do akcji europejskich mediów, które chcą pokazać solidarność oraz uświadomić, jakie zagrożenie czeka na dziennikarzy w dzisiejszej Rosji.

"Pozostawiony sam sobie". Evan Gershkovich w rosyjskim więzieniu okrytym złą sławą

"Pozostawiony sam sobie". Evan Gershkovich w rosyjskim więzieniu okrytym złą sławą

12 kwietnia 2023, 6:00
Autor:
Drew
Hinshaw,
Joe
Parkinson,
Brett
Forrest,
Współautorzy:
Yuliya Chernova,
Kate
Vtorygina
Źródło:
"The Wall Street Journal"

Środa jest 413. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że rozbudowywane przez Rosję linie obronne w obwodzie zaporoskim mogą być znaczącą przeszkodą dla ukraińskiej ofensywy. Skuteczność zapór, które mają już 120 km, zależy od tego, czy będą wspierane przez artylerię i personel wojskowy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosja szykuje się do obrony Melitopolu. Utworzyli 120 km zapór, mają być "znaczącymi przeszkodami"

Rosja szykuje się do obrony Melitopolu. Utworzyli 120 km zapór, mają być "znaczącymi przeszkodami"

12 kwietnia 2023, 5:10
Aktualizacja: 12 kwietnia 2023, 11:40
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Płaszczki zostały wyrzucone na brzeg w Rio de Janeiro. We wtorek rano mieszkańcy miasta znaleźli dziesiątki martwych ryb w okolicy, w której nie powinny się znaleźć. Naukowców zaskoczyła zarówno obecność zwierząt w tej części zatoki, jak również fakt, że ucierpiały tylko płaszczki, a nie inne gatunki.

Dziesiątki martwych płaszczek na plaży. "Dlaczego tylko one zginęły?"

Dziesiątki martwych płaszczek na plaży. "Dlaczego tylko one zginęły?"

12 kwietnia 2023, 9:53
Autor:
as
Źródło:
Reuters, O Globo, O Liberal

Hiszpańska policja zatrzymała pięć osób w związku z wykorzystywaniem seksualnym ośmiu kobiet. Ofiary były rekrutowane w internecie przez swoich późniejszych oprawców, którzy wykorzystywali ich trudną sytuację. Następnie zmuszano je do prostytucji w nieludzkich warunkach.

Zmuszali kobiety do prostytucji w nieludzkich warunkach. Policja rozbiła grupę przestępczą. Nagranie

Zmuszali kobiety do prostytucji w nieludzkich warunkach. Policja rozbiła grupę przestępczą. Nagranie

12 kwietnia 2023, 9:37
Autor:
pb//az
Źródło:
SER, EuroWeekly News, The Olive Press
Nie było miejsca dla niego w Warszawie. Sąd poszedł do domu, Bruno - do domu dziecka

Nie było miejsca dla niego w Warszawie. Sąd poszedł do domu, Bruno - do domu dziecka

11 kwietnia 2023, 14:09
Małgorzata
Goślińska
Autor:
Małgorzata
Goślińska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Wprowadzony w zeszłym roku Polski Ład dał możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania. Przedsiębiorcy, którzy byli na ryczałcie, mogą przejść na skalę, co może się bardzo opłacać. Jednak, jak zauważa "Rzeczpospolita", drobne przeoczenie ze strony podatnika może oznaczać problemy ze skarbówką.

Podatkowa pułapka w PIT. "Podejście urzędników jest absurdalne"

Podatkowa pułapka w PIT. "Podejście urzędników jest absurdalne"

12 kwietnia 2023, 8:20
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W mieszkaniu na piątym piętrze w jednym z bloków w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) doszło do eksplozji w sedesie. Poparzony został lokator. - Prawdopodobnie mężczyzna wlał do sedesu jakąś łatwopalną substancję, która stworzyła mieszaninę wybuchową, w momencie kiedy wrzucił niedopałek papierosa doszło do wybuchu - przekazuje straż pożarna.

Wlał do sedesu łatwopalną substancję i wrzucił niedopałek papierosa. Doszło do eksplozji 

Wlał do sedesu łatwopalną substancję i wrzucił niedopałek papierosa. Doszło do eksplozji 

12 kwietnia 2023, 11:49
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci z Makowa Mazowieckiego otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu. Okazało się, że podejrzany o kradzież początkowo chciał zabrać rower, by dojechać do swojego kolegi. Ostatecznie wybrał jednak land rovera.

Chciał ukraść rower, ale "skorzystał z okazji" i odjechał land roverem

Chciał ukraść rower, ale "skorzystał z okazji" i odjechał land roverem

12 kwietnia 2023, 10:46
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Japońscy badacze odkryli trzy gatunki bioluminescencyjnych wieloszczetów - morskich bezkręgowców. Polycirrus onibi, Polycirrus ikeguchii i Polycirrus aoandon żyją w trzech różnych regionach Japonii. Choć są niewielkich rozmiarów, wyglądem przypominają stworzenia z japońskich legend.

Mityczne potwory odkryte w japońskich głębinach. Potrafią rozświetlać ocean

Mityczne potwory odkryte w japońskich głębinach. Potrafią rozświetlać ocean

12 kwietnia 2023, 11:14
Autor:
anw,as
Źródło:
royalsocietypublishing.org, Science Alert

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zaręczyli się. Para podzieliła się tą wiadomością na Instagramie. 19-letnia Brown i 20-letni syn muzyka Jona Bon Jovi są parą od 2021 roku. Jak mówiła aktorka w jednym z wywiadów, poznali się za pośrednictwem Instagrama.

19-letnia Millie Bobby Brown zaręczyła się z synem znanego muzyka

19-letnia Millie Bobby Brown zaręczyła się z synem znanego muzyka

12 kwietnia 2023, 10:43
Autor:
pb//az
Źródło:
People, Instagram

34-letnia Tatiana N. David zginęła w strzelaninie pomiędzy policjantami i mężczyzną, który ją porwał - informuje policja stanu Nowy Jork. Według NBC News porywaczem miał być Michael C. Davis, ojciec 4-letniego dziecka kobiety. Do porwania i strzelaniny doszło w dniu urodzin 34-latki.

Porwanie, pościg i strzelanina w dniu urodzin. Kobieta osierociła 4-letnie dziecko

Porwanie, pościg i strzelanina w dniu urodzin. Kobieta osierociła 4-letnie dziecko

12 kwietnia 2023, 9:48
Autor:
wac//mm
Źródło:
nyspnews.com, NBC News, The Ithaca Voice, People

W Nowym Jorku, w Teheranie, w Paryżu czy w Mińsku - gdzie w 2013 roku, po ponad 200 latach, zniesiono oficjalny zakaz noszenia spodni przez kobiety? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadała pani Agata Skorupska-Cymbaluk ze Strzelina.

Gdzie w 2013 roku zniesiono zakaz noszenia spodni przez kobiety? Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

Gdzie w 2013 roku zniesiono zakaz noszenia spodni przez kobiety? Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

11 kwietnia 2023, 21:01
Autor:
paj
Źródło:
Milionerzy TVN

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan od zobowiązania do obniżenia inflacji i pobudzenia wzrostu gospodarczego rozpoczął we wtorek kampanię reelekcyjną. Zdaniem ekspertów jednym z głównych elementów oferty wyborczej Erdogana jest przemysł zbrojeniowy. Eksperci zaznaczyli jednak, że strategia ta trafia w największej mierze do nacjonalistów i wyborców religijnych, którzy już popierają Erdogana.

Turcja. Analitycy o kampanii wyborczej Tayyipa Erdogana. "Opiera się na myśliwcach, czołgach i okrętach wojennych"

Turcja. Analitycy o kampanii wyborczej Tayyipa Erdogana. "Opiera się na myśliwcach, czołgach i okrętach wojennych"

12 kwietnia 2023, 7:41
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Do zderzenia busa z pociągiem towarowym doszło pod Grodziskiem Mazowieckim. Bus stoi przy torowisku, na zielonym nasypie. Na miejscu nie ma pociągu, w który uderzył samochód. Maszynista prawdopodobnie nie zauważył, że w jeden z wagonów uderzył samochód. Służby prowadzą działania.

Zderzenie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. "Na miejscu nie było już pociągu"

Zderzenie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. "Na miejscu nie było już pociągu"

12 kwietnia 2023, 11:08
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Nie tylko za jazdę na podwójnym gazie, ale też za "udzielenia korzyści majątkowej" odpowie 50-latek, którego w pobliżu Pisza (woj. warmińsko-mazurskiej) zatrzymała policja. Mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Zaproponował mundurowym niemal 32 tysiące złotych.

Jechał pijany. Chciał, żeby policjanci go puścili. Zaproponował im prawie 32 tysiące złotych 

Jechał pijany. Chciał, żeby policjanci go puścili. Zaproponował im prawie 32 tysiące złotych 

12 kwietnia 2023, 11:01
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Nastolatka z Lubelszczyzny poznała w internecie osobę przedstawiającą się jako Howard. Mężczyzna po serii rozmów i wyznań na temat swojej sytuacji, chciał - jak deklarował - odwdzięczyć się dziewczynie. Zaproponował, że przeleje jej pieniądze. - By poznany w sieci Howard przelał jej 570 dolarów, nastolatka wpłaciła mu ponad tysiąc dolarów - relacjonuje policja. Znajomość przerwał ojciec nastolatki i poinformował o sprawie funkcjonariuszy. Ci po raz kolejny przestrzegają przed oszustami.

Poznali się w internecie, 16-latka przekazała oszustowi ponad tysiąc dolarów 

Poznali się w internecie, 16-latka przekazała oszustowi ponad tysiąc dolarów 

12 kwietnia 2023, 8:44
Autor:
tam
Źródło:
tvn24.pl

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl