Головнокомандувач української армії: польські "Краби" успішно виконують завдання на фронті
12 kwietnia 2023, 12:03
Polskie Kraby ćwiczą w terenie zurbanizowanym. Materiał z 29 marca
TVN24
Польські самохідні гаубиці Krab успішно виконують свої завдання на фронті, - заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. До свого допису він додав відео, яке показує як діє "Краб".
- Наші військові швидко опанували (обслуговування) західної техніки, до того ж мають досвід, цінний для партнерів і виробників озброєння, - наголосив генерал Залужний у комунікаторі Telegram.
- Самохідна гармато-гаубиця "Краб" добре зарекомендувала себе за швидкістю наведення та дальністю стрільби, - сказав український військовий Володимир, якого цитує генерал Залужний. За його словами, українська армія дізналася про можливості цього озброєння та надала виробнику пропозиції щодо його вдосконалення.
Źródło: red.
Źródło zdjęcia głównego: PGZ
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