Голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра після зустрічей у Вашингтоні: обговорено всі аспекти обороноздатності НАТО

Голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра після зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном повідомив, що були обговорені "всі аспекти обороноздатності НАТО", а також питання, пов'язані із закупівлею зброї. Сєвєру також запитали про приєднання нашої країни до програми Nuclear Sharing (надання ядерної зброї в рамках НАТО).

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Під час брифінгу у Вашингтоні голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра відзначив, що переговори з Джейком Салліваном були "останньою і найважливішою зустріччю з цілої низки зустрічей, які почалися ще в Польщі", із розмови з послом Марком Бжезінським.

Сєвєру запитали, чи піднімалася в розмові тема приєднання Польщі до програми Nuclear Sharing, тобто надання ядерної зброї в рамках НАТО. "Були обговорені всі аспекти обороноздатності Північноатлантичного пакту", - відповів він.

Про те, що Польща зацікавлена ​​в розміщенні американської ядерної зброї в нашій країні, раніше говорив президентський міністр, керівник Бюро міжнародної політики Якуб Кумох.

Голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра TVN24

"Ми розглянули всі аспекти обороноздатності"

Глава БНБ повідомив у Вашингтоні, що поговорив із радником президента Джо Байдена про ситуацію в Україні та можливі сценарії. Він заявив, що хоча Росія, у відповідь на український наступ, "демонструє тенденцію до ескалації", відповідь будь-який сценарій буде єдиною.

- Усі сценарії, які обговорювалися та погоджувалися, передусім передбачають узгоджену та однозначну відповідь усіх союзників. Це дуже важливо, - пояснив Сєвєра, зазначивши, що Захід залишився єдиним, незважаючи на складну ситуацію у зв'язку з наближенням зими.

"Брудна бомба" - елемент "небезпечної риторики"

Сєвєра підтвердив, що розмова також стосувалася погроз Росії застосувати ядерну зброю та звинувачень Росії на адресу України в підготовці провокації з використанням "брудної бомби". На його думку Росія застосовує "небезпечну риторику" з цього питання.

- Що треба підкреслити з усією твердістю: ми розглянули всі аспекти обороноздатності Північноатлантичного пакту, і слід нагадати, що цей союз є пактом, який також передбачає можливості ядерної відповіді. Проте всі зусилля оборонного альянсу, такого як Північноатлантичний пакт, спрямовані на деескалацію загроз у сфері застосування ядерної зброї, - заявив він.

У п'ятницю Сєвєра завершив дводенний візит до Вашингтона twitter.com/PolishEmbassyUS

Яке обладнання для Польщі зі США

Голова БНБ додав, що розмова також стосувалась закупівлі Польщею військової техніки у США, а також допомоги Україні, зокрема навчання українських військових у Європейському Союзі.

- Перш за все, розглядаються питання поставки обладнання, яке законтрактовано або на яке ми вже попередньо відправили заявку на поставки. Це стосується озброєння, зокрема, танків Abrams або наступної фази проекту озброєння "Вісла" з використанням систем Patriot, - сказав він.

Візит голови БНБ до Вашингтона

У п'ятницю Сєвєра завершив дводенний візит до Вашингтона, під час якого також зустрівся із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд і представниками аналітичних центрів. Це був його перший візит до США з моменту, коли він очолив Бюро національної безпеки.

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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24