Голова українського парламенту в Жешуві. Він вручив найвищі відзнаки працівникам аеропорту

Apelowaliśmy do Turcji, by zajęła rosyjski statek transportujący do tego kraju zboże skradzione na Ukrainie, lecz Ankara, wbrew naszej prośbie, pozwoliła temu statkowi opuścić swoje terytorium; w związku z tym incydentem wezwaliśmy do MSZ tureckiego ambasadora - oświadczył w czwartek resort dyplomacji Ukrainy.