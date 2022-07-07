Голова українського парламенту в Жешуві. Він вручив найвищі відзнаки працівникам аеропорту

Український парламент подякував персоналу аеропорту в Жешуві за допомогу на початку війни. Голова українського парламенту Руслан Стефанчук вручив працівникам аеропорту найвищі відзнаки.

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у середу зустрівся з представниками аеропорту Жешув. А Верховна Рада України у Twitter нагадала: "Польща першою із західних країн прийшла нам на допомогу на початку війни"

"Від імені українського народу Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вручив найвищі нагороди українського парламенту всьому персоналу Жешувського аеропорту. Ми нікого не виділяли, тому що дякуємо всій команді, робота, яку зробили всі, була надзвичайною", - сказано у дописі в Twitter парламенту України далі.

Руслан Стефанчук в Жешуві Twitter/ua_parliament

Голова Верховної Ради України в Лугано

Руслав Стефанчук зупинився в Жешуві, повертаючись зі швейцарського Лугано, де проходила дводенна Конференція щодо відбудови України. Під час виступу перед представниками 40 країн і 20 міжнародних організацій голова українського парламенту наголосив, що «ми маємо думати не лише про те, що потрібно відновлювати, а й як і за чий кошт».

- Україна пропонує свій національний план реконструкції, на основі якого можна буде реалізувати будь-яку ініціативу, – додав Президент Володимир Зеленський, який вийшов на зв’язок з учасниками онлайн.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl