TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Голова українського парламенту в Жешуві. Він вручив найвищі відзнаки працівникам аеропорту

7 lipca 2022, 15:58

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Przewodniczący ukraińskiego parlamentu w Rzeszowie
Przewodniczący ukraińskiego parlamentu w RzeszowieTwitter/ua_parliament
wideo 2/2
Twitter/ua_parliamentГолова українського парламенту в Жешуві

Український парламент подякував персоналу аеропорту в Жешуві за допомогу на початку війни. Голова українського парламенту Руслан Стефанчук вручив працівникам аеропорту найвищі відзнаки.

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у середу зустрівся з представниками аеропорту Жешув. А Верховна Рада України у Twitter нагадала: "Польща першою із західних країн прийшла нам на допомогу на початку війни"

"Від імені українського народу Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вручив найвищі нагороди українського парламенту всьому персоналу Жешувського аеропорту. Ми нікого не виділяли, тому що дякуємо всій команді, робота, яку зробили всі, була надзвичайною", - сказано у дописі в Twitter парламенту України далі.

Руслан Стефанчук в ЖешувіTwitter/ua_parliament

Голова Верховної Ради України в Лугано

Руслав Стефанчук зупинився в Жешуві, повертаючись зі швейцарського Лугано, де проходила дводенна Конференція щодо відбудови України. Під час виступу перед представниками 40 країн і 20 міжнародних організацій голова українського парламенту наголосив, що «ми маємо думати не лише про те, що потрібно відновлювати, а й як і за чий кошт».

- Україна пропонує свій національний план реконструкції, на основі якого можна буде реалізувати будь-яку ініціативу, – додав Президент Володимир Зеленський, який вийшов на зв’язок з учасниками онлайн.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/ua_parliament

Ukraina
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Źródło:
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Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

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asty/kab
Źródło:
BBC

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Źródło:
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js/kg
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asty/kab
Źródło:
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Apelowaliśmy do Turcji, by zajęła rosyjski statek transportujący do tego kraju zboże skradzione na Ukrainie, lecz Ankara, wbrew naszej prośbie, pozwoliła temu statkowi opuścić swoje terytorium; w związku z tym incydentem wezwaliśmy do MSZ tureckiego ambasadora - oświadczył w czwartek resort dyplomacji Ukrainy.

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Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

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Źródło:
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Na dnie Odry znalazł auto poszukiwane od 17 lat, w środku było ciało

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eŁKa/gp
Źródło:
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Autor:
tm//rzw
Źródło:
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Zarzuty uporczywego nękania i wymuszenia rozbójniczego usłyszało dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policjantów z Żoliborza. Według śledczych zmuszali oni pokrzywdzonego do zwrotu rzekomego długu i naliczali mu olbrzymie odsetki - w ciągu trzech miesięcy kwota wzrosła z 20 tysięcy do 390 tysięcy złotych.

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kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Polska jest liderem wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, które przyznały w maju uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy ochronę tymczasową - wynika z komunikatu Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Świat

Eurostat o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Polska liderem

7 lipca 2022, 15:06

Świat

Autor:
PAP\mtom
Źródło:
pk

Pierwsze objawy mobbingu to drobne uszczypliwości, które łatwo przeoczyć. Bo - jak mówi psycholog dr Agnieszka Mościcka-Teske - przemoc rozwija się jak spirala, powoli, ale konsekwentnie. Dzieje się to na oczach zobojętniałych świadków, którzy agresję albo bagatelizują, albo starają się jej nie widzieć. Próg tolerancji jest przesuwany konsekwentnie, dochodzi do tego, że nikt nie reaguje na publiczne poniżanie. Jak z tym walczyć? Czemu o mobbingu trzeba mówić jak najwięcej i dlaczego nikomu nie wolno dawać prawa do złego traktowania otoczenia? O tym rozmawiamy z ekspertami. 

Ślepi na cierpienie. Dlaczego mobber może być oprawcą

Polska

Ślepi na cierpienie. Dlaczego mobber może być oprawcą

7 lipca 2022, 9:35

Polska

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl

W rozmowie z amerykańską telewizją CNN prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał Borisa Johnsona "prawdziwym przyjacielem Ukrainy". Wyraził też przekonanie, że polityka Wielkiej Brytanii wobec Ukrainy nie zmieni się w najbliższym czasie pomimo rezygnacji Johnsona z urzędu premiera. Wcześniej w czwartek doradca Zełenskiego Mychajło Podolak podziękował ustępującemu szefowi brytyjskiego rządu za to, że "zawsze stoi na czele wspierających Ukrainę".

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7 lipca 2022, 14:43
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Świat

Źródło:
Reuters, CNN, PAP, tvn24.pl

Mimo inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę władze w Kijowie nie planują obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet. Te same zgłaszają się do szeregów na ochotnika. Chcą walczyć na wojnie. Jest ich już około tysiąc - przekazała w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

Ukrainki chcą walczyć z rosyjskimi okupantami, zgłaszają się na ochotnika

Świat

Ukrainki chcą walczyć z rosyjskimi okupantami, zgłaszają się na ochotnika

7 lipca 2022, 13:58

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska nazwała "skandalem" zrównanie z ziemią kwatery żołnierzy Armii Krajowej w białoruskich Mikuliszkach. Za "znaczące słowa" i "solidarność" podziękował Cichanouskiej ambasador Polski w Białorusi Artur Michalski.

Cichanouska: zrównanie z ziemią grobów żołnierzy AK to skandal

Świat

Cichanouska: zrównanie z ziemią grobów żołnierzy AK to skandal

7 lipca 2022, 12:00

Świat

Autor:
ads\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Mężczyzna zaczął zażywać suplementy diety z witaminą D, przyjmował je jednak w zbyt dużych dawkach. Doprowadził się do stanu, w którym trafił do szpitala - schudł ponad 12 kilogramów, a jego nerki przestały prawidłowo działać. Historię przedawkowania witaminy we wtorek opisał CNN.

Kupił suplementy i przedawkował witaminę. Mężczyzna trafił do szpitala, miał problem z nerkami

Ciekawostki

Kupił suplementy i przedawkował witaminę. Mężczyzna trafił do szpitala, miał problem z nerkami

7 lipca 2022, 9:55

Ciekawostki

Autor:
mbl//mm
Źródło:
CNN

W Holandii trwają protesty przeciwko rządowym planom ograniczania emisji tlenku azotu. Wczesnym rankiem w czwartek policja zatrzymała 19 rolników, w tym dziewięciu nieletnich, którzy od trzech dni blokowali centrum dystrybucyjne supermarketów w Bleiswijk na południu kraju.

Protesty rolników w Holandii. Zatrzymania pod centrum dystrybucyjnym

Świat

Protesty rolników w Holandii. Zatrzymania pod centrum dystrybucyjnym

7 lipca 2022, 12:05

Świat

Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP

Pracownik firmy produkującej wędliny w Chile otrzymał wypłatę około 330-krotnie wyższą od jego miesięcznych zarobków. Mężczyzna zadeklarował, że zwróci pieniądze, jednak nie zrobił tego i już nie wrócił do pracy.

Dostał wypłatę 330 razy większą niż zwykle. Zrezygnował z pracy i zniknął

Ciekawostki

Dostał wypłatę 330 razy większą niż zwykle. Zrezygnował z pracy i zniknął

6 lipca 2022, 15:13

Ciekawostki

Autor:
wac//am
Źródło:
FOX-7, Fortune.com

Elon Musk jest ojcem urodzonych pod koniec 2021 roku bliźniaków - w środę poinformował Business Insider. Portal powołuje się na dokumenty sądowe, na mocy których dzieciom nadano nazwisko po ojcu. Matką dzieci ma być Shivon Zilis, dyrektorka wykonawcza w Neuralink, jednej z firm należących do najbogatszego człowieka na świecie.

Business Insider: Elon Musk został ojcem bliźniaków. Matką dyrektorka w jednej z jego firm

Ciekawostki

Business Insider: Elon Musk został ojcem bliźniaków. Matką dyrektorka w jednej z jego firm

7 lipca 2022, 11:12

Ciekawostki

Autor:
kgo//mm
Źródło:
Business Insider, CNN, The Guardian, Forbes

Co najmniej 1,5 tysiąca miejsc pracy powstanie dzięki inwestycji firmy Daikin w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - powiedział w czwartek w Ksawerowie koło Łodzi premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w nowej perspektywie budżetowej znajdą się dodatkowe środki, aby przyciągać inwestorów.

Japoński gigant zainwestuje w Polsce. Ma powstać 1,5 tysiąca miejsc pracy

Z kraju

Japoński gigant zainwestuje w Polsce. Ma powstać 1,5 tysiąca miejsc pracy

7 lipca 2022, 13:58

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Jak wskazują badacze, ciężarna Egipcjanka, której mumia znajduje się w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, mogła być chora na raka. Wskazują na to nietypowe ślady ubytku kości czaszki. Naukowcy mają nadzieję, że analiza mumii może przyczynić się do rozwoju współczesnej onkologii.

Egipcjanka sprzed dwóch tysięcy lat mogła mieć raka. Wkrótce może pomóc innym ofiarom nowotworów

Nauka

Egipcjanka sprzed dwóch tysięcy lat mogła mieć raka. Wkrótce może pomóc innym ofiarom nowotworów

7 lipca 2022, 13:45

Nauka

Autor:
as/dd
Źródło:
PAP

Z serwisów streamingowych zniknęły trzy utwory z pierwszej płyty Michaela Jacksona wydanej po śmierci artysty. Fani i rodzina wokalisty twierdzili, że piosenek tych nie nagrał sam Jackson, w sprawie złożony został także pozew. Wytwórnia Sony Music odcina się jednak od tych zarzutów i apeluje, by nie "wyciągać z tego działania żadnych wniosków dotyczących autentyczności utworów".

Trzy utwory Michaela Jacksona usunięte z serwisów streamingowych. Według fanów to nie on je nagrał

Kultura i styl

Trzy utwory Michaela Jacksona usunięte z serwisów streamingowych. Według fanów to nie on je nagrał

7 lipca 2022, 14:00

Kultura i styl

Autor:
wac//mm
Źródło:
BBC

Naukowcy z Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych (CERN) poinformowali o odkryciu trzech nowych cząstek mniejszych niż atom. Zostały one zaobserwowane zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu trzeciej fazy eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Nowe cząsteczki odkryte w Wielkim Zderzaczu Hadronów

Nauka

Nowe cząsteczki odkryte w Wielkim Zderzaczu Hadronów

7 lipca 2022, 12:32

Nauka

Autor:
as/dd
Źródło:
CERN, Science Alert, Universe Today

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol wezwał do zbudowania silnej zdolności reagowania, która obejmuje trójosiowy system, mający na celu powstrzymanie Korei Północnej przed użyciem broni i pocisków atomowych oraz zmniejszenie jej potencjału do przeprowadzania prowokacji.

Prezydent Korei Południowej rozkazał szybko i mocno ukarać Koreę Północną w przypadku prowokacji

Świat

Prezydent Korei Południowej rozkazał szybko i mocno ukarać Koreę Północną w przypadku prowokacji

7 lipca 2022, 10:40

Świat

Autor:
asty
Źródło:
PAP

W czerwcu TVN Warner Bros. Discovery utrzymała pierwsze miejsce w zestawieniu koncernów medialnych w Polsce - portfolio jej kanałów osiągnęło 25,2-procentowy udział w widowni w grupie komercyjnej. Stacja TVN uplasowała się na pierwszym miejscu w grupie Big5 z udziałem na poziomie 9,2 procent. Stacja TVN24 była szóstym najchętniej oglądanym kanałem spośród wszystkich dostępnych w telewizji i liderem w kategorii telewizji informacyjnych, natomiast TVN Style utrzymała pozycję lidera wśród kanałów lifestylowych. TVN Warner Bros. Discovery osiągnęła też w minionym miesiącu świetne wyniki w segmencie digital.

TVN Warner Bros. Discovery liderem rynku w czerwcu

Z kraju

TVN Warner Bros. Discovery liderem rynku w czerwcu

7 lipca 2022, 6:14

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes