Голова Бюро національної безпеки про ракету під Бидгощею: багато нюансів, тому цю справу так важко пояснити

czytaj dalej

Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało ten program na dwa tygodnie przed wyborami, to można by było powiedzieć, że to jest szach mat - powiedział w "Faktach po Faktach" politolog profesor Marek Migalski, komentując zapowiedź waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 złotych. Ekspert ocenił, że wyjście z tym pomysłem teraz, pozwoliło opozycji "mniej czy bardziej skutecznie rozbroić tę bombę, która była pod opozycję podłożona".