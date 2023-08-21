Голландець біжить за Україну, він у Варшаві. Хоче показати, "як близько ця війна"

21 sierpnia 2023, 20:50
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Biegacz ma za sobą 30 dni, ma za sobą Holandię, Niemcy i połowę Polski
Biegacz ma za sobą 30 dni, ma za sobą Holandię, Niemcy i połowę PolskiTVN24
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TVN24Biegacz ma za sobą 30 dni, ma za sobą Holandię, Niemcy i połowę Polski

Він розпочав забіг в Амстердамі і завершить - за планом - через п'ятдесят днів у Києві. Зараз Боас Крагтвійк ще показує в соціальних мережах, де його можна зустріти на маршруті. Але цього не буде в охопленій війною Україні. Чому він це робить? Щоб європейці зрозуміли, що поряд йде війна, що туди можна просто добігти. При нагоді він збирає гроші на купівлю "швидких" для українців.

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Півдороги вже позаду. Голландець, який вибіг з Амстердама в середині липня, вже має за плечима всю Німеччину і половину Польщі. Нещодавно він прибув до Варшави, де зробив невелику перерву. Це важливо, тому що, як він каже, його тіло вже відчуває втому, як і розум. Не дивно - щодня 28-річному Боасу Крагтвійку доводиться долати понад 50 кілометрів.

- До вчорашнього дня я пробіг більше, ніж очікував, тому ми вирішили взяти день відпочинку. Цей один день без бігу був справді приємним. Моя дівчина приїхала до Варшави, ми провели деякий час разом. Ми також встигли спланувати подальшу діяльність для України. Це був хороший, потрібний день. Не тільки для мене, а й для всієї команди, - сказав він під час розмови з нашим кореспондентом Катажиною Ґоздавою-Литвінською.

Один вбивчий пробіг, дві важливі мети

За його словами, він вирушив у вбивчий забіг, тому що хоче досягти двох цілей. - По-перше, ми хочемо підвищити обізнаність нідерландців та жителів інших західноєвропейських країн про те, наскільки близько ця війна, тому що якщо хтось не дивиться новини, він навіть не підозрює, що ці бої відбуваються так близько. Тож я хочу показати людям, що цю дистанцію можна буквально пробігти, - пояснює спортсмен.

Wystartował z Amsterdamu, cel to Kijów. Biegnie, by zebrać pieniądze na karetki dla Ukrainy
Wystartował z Amsterdamu, cel to Kijów. Biegnie, by zebrać pieniądze na karetki dla UkrainyHubert Kijek/Fakty o Świecie TVN24 BiS

По-друге, він збирає гроші на покупку машин "швидкої", які мають надавати допомогу в охопленій війною Україні. - Ми співпрацюємо з фондом, який спеціалізується на купівлі вживаних автомобілів швидкої допомоги та відправці їх в Україну. Ми вже зібрали 43 тисячі євро. На кожні 30 тисяч ми купуємо одну машину швидкої допомоги. Мета - зібрати сто тисяч, щоб ми могли придбати три повністю обладнані машини швидкої допомоги, - каже він.

Дощ, спека і нескінченна дорога

28-річний чоловік розповідає, що на початку його супроводжувала переважно дощова погода. Потім дощ перейшов у спеку.

- Це речі, на які ми не впливаємо, їх просто слід прийняти. Якщо дуже спекотно, ми починаємо пробіжку раніше звичайного, якщо йде дощ, я можу одягнути куртку, але це все. Більше нічого зробити ми не можемо, - каже бігун перед камерою TVN24.

Він наголошує, що кожен день - з огляду на фізичний стан - це великий виклик. Іноді буває важко опанувати власні думки.

- Іноді мені здається, що це ніколи не закінчиться. Цілий день я на одній дорозі, а попереду 100 кілометрів. Але коли стає дуже важко, я думаю про себе, що якщо мені це вдасться, я буду страждати 50 днів, щоб хтось інший не страждав усе життя. Це дійсно потужне бачення, завдяки якому мені легше дивитися на свої труднощі з певної перспективи, - каже він.

28-latek biegnie do Ukrainy i dla Ukrainy
28-latek biegnie do Ukrainy i dla Ukrainy TVN24

Він зникне з карти. Для безпеки

У Будомєжі Боас Крагтвійк перетне кордон з Україною.

- Ми намагалися підготуватися якнайкраще, але там ситуація абсолютно непередбачувана, вона може раптово змінитися. І ми тут цілою командою. Я лише бігаю, але мене підтримує цілий штаб людей, - каже він.

Він додає, що в Україні його супроводжуватимуть перекладачі. Перевірити поточне місцезнаходження бігуна через Інтернет також не вийде.

- Зараз люди знають, куди і коли я збираюся бігти, тому вони можуть вийти і повболівати за нас. В Україні ми це зробимо трохи таємно. Щоб ті, хто захотів би нам зашкодити, не могли нас знайти, - пояснює бігун.

Боас Крагтвійк зазначає, що задум не сподобався його мамі, але він все ж наважився, бо потенційна користь перевищує ризик.

Збір коштів на купівлю "швидких" можна підтримати тут.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Warszawa
Ukraina
Holandia
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