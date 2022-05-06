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Глава МЗС про "невдалу" заяву Папи та "значні" розбіжності з Угорщиною

6 maja 2022, 16:02

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Rau o wypowiedzi papieża w sprawie NATO i Putina: W dziejach kościoła wiele wypowiedzi miało charakter niefortunny. I ta na pewno do takich należy
Rau o wypowiedzi papieża w sprawie NATO i Putina: W dziejach kościoła wiele wypowiedzi miało charakter niefortunny. I ta na pewno do takich należyTVN24
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TVN24Rau o wypowiedzi papieża w sprawie NATO i Putina: W dziejach kościoła wiele wypowiedzi miało charakter niefortunny. I ta na pewno do takich należy

Глава МЗС Збігнєв Рау прокоментував слова Папи Римського про причини російського нападу на Україну та позицію Володимира Путіна. «Важко не помітити, що в історії Церкви багато заяв були невдалими. І цей, безперечно, одна із них», – сказав він. На конференції його також запитали про ставлення Польщі до Угорщини, яка виступає проти санкцій проти Росії. 

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У четвер міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський взяли участь у спільній прес-конференції. Главу польської дипломатії запитали про слова Папи Франциска, який сказав, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у Москві.

За словами Франциска, однією з можливих причин російського нападу на Україну та позиції Путіна могло бути «гавкання НАТО біля дверей Росії». «Ця злість, я не знаю, чи була вона спровокована, але, можливо, її вияв таким чином полегшили», – додав Папа.

Збігнєв РауPAP/Leszek Szymański

Рау: невдале твердження

- Католики знають, що догмат про непогрішність папи у богословських питаннях був прийнятий Першим Ватиканський Собором у 1870 році. Тому непогрішність Папи обмежується лише питаннями теології, — відповів Рау. Він додав, що як міністр закордонних справ Польщі може "повністю погодитися з цією догмою".

– Натомість, важко не помітити, що в історії Церкви багато заяв були невдалими. І ця (заява Папи) безперечно одна з них, - відзначив міністр закордонних справ.

"Зараз ми з Угорщиною в геополітичних питаннях відрізняємося принципово"

Рау також запитали, як він уявляє співпрацю з Угорщиною в рамках Вишеградської групи. «Вишеградська група, яка є роботою чотирьох сусідів і діє понад 30 років, мала кращі й гірші часи в своїй історії», — відповів Рау.

– Разом ми багато чого досягли. Досить згадати найефектніші успіхи, такі як вступ до НАТО та Європейського Союзу. З точки зору європейської політики, нам неодноразово вдавалося разом досягти більшого ніж поодинці, – додав міністр. Він підкреслив, що «ми ніколи не стверджували, що наша позиція у всіх питаннях однакова».

Rau: obecnie z Węgrami w sprawach geopolitycznych zasadniczo się różnimy
Rau: obecnie z Węgrami w sprawach geopolitycznych zasadniczo się różnimyTVN24

- Таким чином, очевидно, що в геополітичних питаннях ми на цей момент з Угорщиною принципово відрізняємося, - сказав глава МЗС.

– Враховуючи це, можу сказати, що ми будемо співпрацювати в тих питаннях, щодо яких можемо досягти консенсусу. Бо це добра традиція нашої групи. В решті – співпраці не буде, - запевнив він.

7 березня глава уряду Угорщини Віктор Орбан підписав указ про заборону провезення зброї в Україну через територію Угорщини. Угорщина належить до невеликої групи країн ЄС, які висловили готовність платити за російський газ в рублях. Орбан також заявив, що не підтримуватиме санкції проти Росії, які передбачатимуть відмову від закупівлі російського газу та нафти.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Zbigniew Rau
Watykan
Papież Franciszek
Ukraina
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