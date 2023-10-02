Глава Міноборони: винищувачі Королівських ВПС Typhoon вже в Польщі

Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що винищувачі Typhoon Королівських ВПС вже перебувають у Польщі. "Британські пілоти разом із нашими пілотами F-16 патрулюватимуть повітряний простір Польщі", - сказав він.

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"Винищувачі Typhoon Королівських Повітряних Сил вже у Польщі. Британські пілоти разом із нашими пілотами F-16 патрулюватимуть повітряний простір Польщі. Це результат моїх переговорів із міністром національної оборони Великої Британії. Разом дбаємо про безпеку!" - написав глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак у понеділок на платформі X (раніше Twitter).

Раніше про відправку до Польщі винищувачів Typhoon повідомляли британські ЗМІ. "The Mirror" писала, що "міністр оборони Грант Шаппс дозволив розгортання чотирьох літаків Typhoon, здатних викликати жах і розвивати швидкість 1500 миль на годину".

- У відповідь на прохання наших польських друзів, "Тайфуни" Королівських повітряних сил якраз у цю мить, коли я це кажу, приземляються в Польщі, щоб підтримати нашого союзника по НАТО перед лицем зростаючої загрози російського втручання, - підкреслив міністр оборони Великої Британії, якого цитують ЗМІ.

Він додав, що "їхнє розміщення в Польщі перед виборами стане дуже потужним способом показати Путіну, що консервативний уряд захищатиме демократію та свободу від деспотичного тирана, який загрожує нашим союзникам".

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Autor:red.

Źródło: PAP