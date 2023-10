Глава Міноборони: винищувачі Королівських ВПС Typhoon вже в Польщі

czytaj dalej

Inicjatywa "Wschód" opublikowała klip zatytułowany "Cicho już byłyśmy", mający zachęcić kobiety do udziału w wyborach. - Jak oglądam ten spot, to za każdym razem aż mnie ciary przechodzą - przyznała w programie "Tak jest" Dominika Lasota, aktywistka tej inicjatywy. - Polska niestety stała się głucha na nasz głos - oceniła zaś Katarzyna Niedźwiecka z Inicjatywy "Dziewczyny na wybory", a Marta Marczuk z "Lat Dwudziestych" stwierdził, iż "nie jest tak, że kobiety nie wiedzą, co ze sobą zrobić" tylko są "bardzo przytłoczone".