Глава Міноборони: не допустимо, аби найменший клаптик нашої землі був окупований ворогом
Віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у суботу в Сувалках, що польська влада не дозволить, аби найменший клаптик Польської Республіки був окупований ворогом. Він додав, що до 14-го протитанкового полку в Сувалках незабаром надійдуть сучасні винищувачі танків Ottokar Brzoza.
- Запевняю вас, що влада Польської Республіки, президент Анджей Дуда, уряд, який складається з політиків Об’єднаних правих сил, не допустить, щоб найменший шматок нашої землі, клаптик Польської Республіки, був окупований ворогом, - заявив Маріуш Блащак під час церемонії складання присяги солдатами основної добровільної військової служби в Сувалках.
- Ми не допустимо цього, розвиваючи військові підрозділи, такі як 14-й протитанковий полк у Сувалках. Ми не допустимо цього, озброюючи Військо Польське сучасною зброєю, - підкреслив міністр.
Він додав, що до 14-го протитанкового полку в Сувалках буде доставлено сучасне обладнання.
- Це буде перша частина Війська Польського, яка отримає техніку під назвою Ottokar Brzoza. Це будуть винищувачі танків, - сказав він і повідомив, що з цього приводу вже підписано рамкову угоду. Міністр додав, що бійці полку випробують цю зброю вже незабаром.
Урочисте складання військової присяги
Голова Міністерства національної оборони зазначив, що, як і в Сувалках, у 36 інших містах країни 3,2 тисячі солдатів склали, складають або невдовзі склвійськову присягу.
Źródło: PAP
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