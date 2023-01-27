Глава Міноборони Маріуш Блащак: перші "Абрамси" прибудуть до Польщі навесні

Перші танки Abrams прибудуть до Польщі навесні, - повідомив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Він додав, що до кінця цього року Польща має отримати загалом 58 таких машин.

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- Я хотів би повідомити вам гарну новину. Перші польські "Абрамси" ми отримаємо навесні цього року, - сказав глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак в ефірі радіо "Jedynka". Він поточнив, що загалом цього року до Польщі буде поставлено 58 таких танків.

- Маємо підготувдених наших танкістів з 1-ї Варшавської бронетанкової бригади. Ці тренування вже проводяться певний час, тому ми маємо підготовлені екіпажі. Вони зможуть вільно використовувати "Абрамс" у навчаннях, - сказав він.

Міністр пояснив, що "це ще не будуть найсучасніші" Abrams. - Це будуть танки старшого покоління, вживані, але це танки, якими ми заповнюємо прогалини, що утворилися після того, як ми передали Україні старі танки, танки Т-72, ​​– зазначив він. І додав, що Польща отримає танки Abrams останнього покоління наприкінці наступного року.

"Абрамси" PAP/EPA/VALDA KALNINA

"Абрамси" для Польщі

На початку січня у варшавській бригаді було підписано та затверджено контракт на 116 танків M1A1 Abrams - машин, виведених із Корпусу морської піхоти США, який позбувся бронетехніки. За танки, евакуаційні машини, штурмові мости, командні машини, пересувні майстерні, пакет навчання та матеріально-технічного забезпечення Польща має заплатити близько 1,4 мільярда доларів США, з яких майже 200 мільйонів доларів було покрито американською стороною в рамках допомоги, наданої Польщі. Танки для Польщі пройдуть детальну перевірку та будуть доставлені зі обнуленим пробігом.

Танки M1A1 надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії разом із 250 танками M1A2 SEPv3, які були закуплені в квітні минулого року за 4,75 мільярда доларів США разом із супутнім обладнанням. Поставки танків Abrams в останньому варіанті заплановані на 2025-2026 роки, при можливості терміни поставок перших танків будуть прискорені.

Минулого року в Навчальному центрі Сухопутних військ у Познані була запущена Академія підготовки танків Abrams, де польські екіпажі тренуються на 28 танках M1A2 SEPv2, переданих до Польщі армією США за окремою угодою.

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Autor:ft

Źródło: tvn24.pl, Program Pierwszy Polskiego Radia, PAP