Глава Міноборони Маріуш Блащак: місія Євросоюзу навчатиме українських військових у Польщі

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив у середу, що в Польщі з’явиться місія Європейського Союзу з підготовки українців. Віце-прем'єр, який брав участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, наголосив, що Польща допомагає Україні, тому що "ми хочемо бути сусідами з незалежною Україною, а не з Росією".

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Зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі почалася в середу і триватиме до п'ятниці. Переговори стосуються, серед іншого агресії Росії проти України, ядерної риторики Кремля та підвищення безпеки критичної інфраструктури Альянсу. Міністри зустрілися, щоб обговорити посилення підтримки України та подальше зміцнення оборони НАТО в контексті найбільшої, від початку війни в Україні, ескалації з боку Росії.

Під час перерви віце-прем'єр-міністр і голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак зустрівся з журналістами.

- Оптимістичним є те, що нашу оцінку загроз, які становлять спроби Путіна відтворити Російську імперію, приймають і поділяють союзники, і перш за все Сполучені Штати, - сказав він.

- Немає сумніву, що якби не підхід Сполучених Штатів, такі союзники, як Німеччина та Франція, поставилися б до цих загроз інакше, - додав він.

Міністр оборони Маріуш Блащак PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Блащак: місія ЄС навчатиме українців у Польщі

Віце-прем'єр зазначив, що роль Польщі "оцінило також американське командування". Він додав, що американський генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач об’єднаними силами в Європі, наголосив на залученості та важливості Польщі в усьому процесі, який пов’язаний зі зміцненням України.

- У своєму виступі я наголосив на факті, який зараз є публічним, що місія Європейського Союзу для навчання українців також буде організована в Польщі, а чинне оперативне командування буде в Польщі вже невдовзі, - сказав Блащак.

- Ми провели першу із серії зустрічей, наступна також буде присвячена ситуації в Україні, завтра (в четвер - ред.) дві сесії НАТО у форматі міністрів оборони, післязавтра (у п’ятницю - ред.) зустріч Бухарестської дев'ятки за участю міністра оборони США Ллойда Остіна, - повідомив він.

Німеччина долучається "так - на "пів свистка"

Глава Міноборони підкреслив, що переговори стосуються висновків, зроблених з війни в Україні.

- Так, звісно, протиповітряна і протиракетна оборона, але переважно - артилерія. Безперечно, якби не артилерія, якби не артилерійські можливості, ситуація була б зовсім іншою, набагато, набагато гіршою. Третій момент - це мобільність, тобто танки, тобто можливість переміщення солдатів. Ці три речі мають значення, - підкреслив він.

Блащак зазначив, що Німеччина могла б активніше залучитися до підтримки України.

- Вони долучаються та - "на пів свистка". Звичайно, протиповітряна оборона важлива, - відповів на запитання про німецькі пропозиції щодо ППО.

Як повідомив шеф Міноборони, під час зустрічі міністри засудили напади Росії на мирне населення в Україні.

- Усі заявили про підтримку України. Польща відіграє в ній ключову роль зі зрозумілих причин. Ми сусіди України. Ми точно підтримуємо Україну з самого початку. Чому ми це робимо? Тому що ми хочемо бути сусідами з незалежною Україною, а не з Росією, - сказав він і додав, що перемога Росії буде реальною загрозою для країн східного флангу НАТО.

У середу Блащак також зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Темами розмов були поточна безпекова ситуація в регіоні та діяльність, спрямована на подальшу підтримку України.

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Autor:red.

Źródło: PAP