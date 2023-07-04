Глава Міноборони: хочемо, щоб німецькі "Патріоти" залишилися в Польщі принаймні до кінця цього року

4 lipca 2023, 10:18
Autor:
red.
Błaszczak: jesteśmy zainteresowani tym, by niemiecki system Patriot był na ziemiach Polski przynajmniej do końca tego roku
Błaszczak: jesteśmy zainteresowani tym, by niemiecki system Patriot był na ziemiach Polski przynajmniej do końca tego roku
TVN24
TVN24Błaszczak: jesteśmy zainteresowani tym, by niemiecki system Patriot był na ziemiach Polski przynajmniej do końca tego roku

Міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрівся у Замості з шефом міністерства національної оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. - Ми зацікавлені в тому, щоб німецька система Patriot була присутня на польській землі принаймні до кінця цього року, - сказав Блащак на брифінгу для преси. Пісторіус зазначив, що німецько-польські переговори щодо сервісного центру Leopard мають завершитися протягом 10 днів.

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Зустріч обох міністрів відбулася в понеділок у Замості. "У 18-му зенітному полку в Замості міністр Маріуш Блащак зустрівся з міністром оборони Федеративної Республіки Німеччини Борисом Пісторіусом. Під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані, зокрема, з безпековою ситуацією в регіоні", - повідомило у понеділок вранці у своєму Twitter-профілі Міністерство національної оборони.

Глава Міноборони: ми зацікавлені, щоб "Патріоти" залишалися в Польщі хоча б до кінця року

Пізніше на прес-брифінгу Маріуш Блащак повідомив, що після зустрічі обидва міністри відвідають дислокованих у Польщі німецьких вояків, які керують протиповітряними комплексами Patriot, розміщеними в районі східного кордону.

- Ми цінуємо присутність цих батарей на польській землі, - підкреслив він.

- Польща відіграє важливу роль у підтримці України - адже всі поставки техніки в Україну проходять через Польщу. Ми раді, що цю систему (протиповітряної оборони - ред.) розширили - у нас є американські "Патріоти", німецькі "Патріоти", тож у нас є система, яка захищає ці поставки в Україну. Це важливо через російські загрози, - сказав Блащак, нагадавши ще й про шпигунську діяльність щодо обладнання, яке поставляють в Україну.

Вказуючи на загрози - подальше поглиблення впливу Росії в Білорусі, передислокацію туди найманців з групи Вагнера та розміщення російської ядерної зброї в Білорусі - Блащак підкреслив, що "ми зацікавлені в тому, щоб німецька система Patriot була присутня на польській землі принаймні до кінця цього року".

Глава Міноборони зазначив, що розмова з німецьким колегою також стосувалася співпраці обох оборонних галузей, хоча, як він зазначив, це не прямі сфери відповідальності оборонних відомств ні Польщі, ні Німеччини.

- Але ми долучилися до цих переговорів - вони непрості. Дійсно, ми могли прочитати вчора в "Der Spiegel", що є деякі непорозуміння. Ми визначили три моменти - один ми вирішили, сподіваюся, що вирішимо і наступні два, - зазначив міністр.

- З мого боку, з польського боку, тут є повна відкритість, тому що нам потрібно підтримувати Україну, співпрацювати в цій сфері з нашим німецьким сусідом, - заявив Блащак.

Twitter/MON_GOV_PL

Пісторіус: ремонт техніки не менш важливий, ніж постачання боєприпасів в Україну

- Ми розмовляли про підтримку України в її обороні від жорстокого російського нападу, який триває, - сказав Пісторіус.

- Ми обоє усвідомлюємо свою відповідальність; Ми є лідерами в постачанні танків Leopard - Німеччина в модифікації 2A6, Польща - у версії 2A4, - додав він.

- Ми не можемо послабити нашу підтримку України, сьогодні вона навіть актуальніша, ніж раніше, Німеччина - після США - друга країна, яка надає найбільшу підтримку, - зазначив він.

Він нагадав про німецько-польські переговори, які почалися в лютому під час безпекової конференції в Мюнхені, про створення в Польщі центру ремонту бронетехніки.

- Переговори, які почалися в Мюнхені, тривають, вони дуже просунулися, але, як ви можете собі уявити, такі переговори між галузями промисловості та міністерствами оборони двох країн інтенсивні та складні, - сказав Пісторіус.

- Ми обоє наголошували під час переговорів, що маємо знайти рішення. Я вважаю, що час підтискає; Німеччина готова взяти на себе відповідальність. Ми вважаємо, що переговори мають бути завершені протягом 10 днів, щоб ми знали, куди далі рухатимуться справи, - зазначив він.

Міністр оборони ФРН наголосив, що "ремонт є такою ж важливою частиною сталої підтримки України, як і постачання боєприпасів", а відновлення обладнання є критично важливим для подальшої підтримки України в її боротьбі.

Він також згадав про запланований на наступний тиждень саміт НАТО.

- Окрім підтримки України, ситуація також змушує говорити про можливості оборони та стримування. Важливо, щоб Швеція якомога швидше стала членом НАТО, щоб Туреччина перестала протидіяти, - сказав він.

- Мова йде про надійне зобов’язання збільшити наші витрати на оборону, але також, особливо з точки зору Німеччини, я часто це наголошую, про зміцнення східного флангу НАТО в ці часи, особливо маючи на увазі регіональні оборонні плани НАТО", - сказав Борис Пісторіус.

Він вказав на обіцянку Німеччини "у найближчі роки розмістити у Литві сильну бойову бригаду". Пісторіус заявив, що Німеччина "працюватиме пліч-о-пліч із нашими східними союзниками, щоб захистити наші спільні інтереси"

- У це цілком вписується і розташування нашої системи "Патріот", яку ми незабаром відвідаємо. Я дуже радий, що зможу зустрітися з німецьким контингентом і подякувати їм за великий внесок у безпеку Польщі, у безпеку тих, хто підтримує Україну, - сказав він.

Німецькі комплекси "Патріот" в Польщі

У районах Замойщини та Люблінщини, розташованих поблизу кордону з Україною, на початку року були розміщені німецькі зенітні та протиракетні системи Patriot.

Пропозицію розмістити цю техніку на східному кордоні Польщі висунула наприкінці 2022 року тодішній міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт після того, як у листопаді до Польщу залетіла ракета в прикордонне місто Пшеводув у Люблінському воєводстві, убивши двох людей.

"Патріот", залежно від використовуваної ракети, здатний боротися з цілями на відстані від кількох десятків до понад 100 кілометрів. Він може знищувати літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, а також балістичні та крилаті ракети.

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Bartłomiej Wójtowicz

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Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, maine.gov

Stosunki dyplomatyczne między Turcją i Egiptem zostały we wtorek przywrócone do poziomu ambasadorów - poinformowało tureckie MSZ. Od 2013 roku kraje utrzymywały relacje na szczeblu charge d'affaires po obaleniu przez egipskie wojsko prezydenta wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego.

Relacje Turcji z Egiptem wracają do poziomu ambasadorów

Relacje Turcji z Egiptem wracają do poziomu ambasadorów

4 lipca 2023, 11:52
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną w czerwcu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym.

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

3 lipca 2023, 10:21
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes