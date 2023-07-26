Глава Міноборони: Агентство з озброєнь уклало контракт на поставку шведських літаків раннього попередження

У вівторок Агенція з озброєнь підписала контракт на поставку шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW. "Завдяки цьому східний фланг НАТО буде зміцнений, а повітряний простір Польщі стане безпечнішим", - заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

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"Сьогодні Агентство з озброєнь підписало контракт на постачання шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW", - повідомив Блащак у Twitter у вівторок.

Як він додав, "завдяки цьому буде зміцнено східний фланг НАТО, а повітряний простір Польщі стане безпечнішим".

Літаки раннього попередження виробляються у Швеції компанією Saab. Минулого року збройні сили Швеції замовили у Saab два літаки раннього попередження GlobalEye. Це оснащена радаром версія малого бізнес-реактивного літака Bombardier Global 6000.

Зараз шведи використовують літаки Saab 340 AEW&C. Saab 340 - невеликий турбогвинтовий літак, виробництво якого припинилося в кінці 20 століття. У версії раннього попередження у верхній частині фюзеляжу встановлений радар Erieye.

Фірма Saab повідомила, що замовлення Міністерства оборони Польщі стосується двох машин Saab 340 AEW. Вартість контракту становить приблизно 600 мільйонів шведських крон (понад 230 мільйонів злотих). Замовлення має бути виконано у 2023-25 ​​роках. Контракт також включає наземне та логістичне обладнання, а також підтримку виробника.

Зустріч з міністром оборони Швеції

У травні глава Міноборони взяв участь у засіданні Північної групи в Легіоново під Варшавою, де зустрівся з міністром оборони Швеції Палом Йонсоном.

- Я хотів вперше публічно сказати, що ми дуже просунулися в отриманні літаків раннього попередження зі Швеції. Ми вже ведемо детальні переговори, я сподіваюся, що вони будуть успішними протягом короткого часу, - сказав тоді Блащак.

Saab 340 AEW Saab

Тоді міністр підкреслив, що польсько-шведська співпраця є важливою, коли йдеться про забезпечення безпеки в Балтійському морі. "Ми сусіди по Балтійському морю, однаково сприймаємо загрози з російського боку, шукаємо спільні рішення задля безпеки", - сказав він.

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Autor:red.

Źródło: PAP