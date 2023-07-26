Глава Міноборони: Агентство з озброєнь уклало контракт на поставку шведських літаків раннього попередження

26 lipca 2023, 16:51
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Błaszczak: liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał odnośnie wsparcia dla Ukrainy
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У вівторок Агенція з озброєнь підписала контракт на поставку шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW. "Завдяки цьому східний фланг НАТО буде зміцнений, а повітряний простір Польщі стане безпечнішим", - заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

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"Сьогодні Агентство з озброєнь підписало контракт на постачання шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW", - повідомив Блащак у Twitter у вівторок. 

Як він додав, "завдяки цьому буде зміцнено східний фланг НАТО, а повітряний простір Польщі стане безпечнішим". 

Літаки раннього попередження виробляються у Швеції компанією Saab. Минулого року збройні сили Швеції замовили у Saab два літаки раннього попередження GlobalEye. Це оснащена радаром версія малого бізнес-реактивного літака Bombardier Global 6000. 

Зараз шведи використовують літаки Saab 340 AEW&C. Saab 340 - невеликий турбогвинтовий літак, виробництво якого припинилося в кінці 20 століття. У версії раннього попередження у верхній частині фюзеляжу встановлений радар Erieye. 

Фірма Saab повідомила, що замовлення Міністерства оборони Польщі стосується двох машин Saab 340 AEW. Вартість контракту становить приблизно 600 мільйонів шведських крон (понад 230 мільйонів злотих). Замовлення має бути виконано у 2023-25 ​​роках. Контракт також включає наземне та логістичне обладнання, а також підтримку виробника. 

Зустріч з міністром оборони Швеції

 У травні глава Міноборони взяв участь у засіданні Північної групи в Легіоново під Варшавою, де зустрівся з міністром оборони Швеції Палом Йонсоном. 

- Я хотів вперше публічно сказати, що ми дуже просунулися в отриманні літаків раннього попередження зі Швеції. Ми вже ведемо детальні переговори, я сподіваюся, що вони будуть успішними протягом короткого часу, - сказав тоді Блащак. 

Saab 340 AEWSaab

Тоді міністр підкреслив, що польсько-шведська співпраця є важливою, коли йдеться про забезпечення безпеки в Балтійському морі. "Ми сусіди по Балтійському морю, однаково сприймаємо загрози з російського боку, шукаємо спільні рішення задля безпеки", - сказав він.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/mblaszczak

Wojsko Polskie
Szwecja
Ministerstwo Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak
Lotnictwo
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anw
Źródło:
PAP

Południe i zachód Europy zmagają się z gigantycznymi pożarami - ogień szaleje w Grecji, Włoszech, Portugalii i nie tylko. Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, w tym roku płomienie strawiły już 177 tysięcy hektarów w krajach Unii Europejskiej. To więcej, niż wynosi średnia wieloletnia.

Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

26 lipca 2023, 12:37
Autor:
as
Źródło:
EFFIS, UNEP, tvnmeteo.pl

Na południu Europy występują przedłużające się fale upałów. Ich konsekwencją są pożary, które rozgorzały w wielu krajach położonych w basenie Morza Śródziemnego. Jak mówiła synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, to niechlubny znak naszych czasów i wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach sytuacja będzie jeszcze gorsza.

48,8 stopnia na Sycylii nie powinno się zdarzyć. "Europa płaci haracz"

48,8 stopnia na Sycylii nie powinno się zdarzyć. "Europa płaci haracz"

26 lipca 2023, 9:54
Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Pożar trawi tereny położone w okolicach Dubrownika nad Adriatykiem. Według informacji lokalnych mediów w wyniku pożaru eksplodowały miny, pozostałości po wojnie z lat 90.

Pożar w okolicach Dubrownika. W jego wyniku eksplodowały miny

Pożar w okolicach Dubrownika. W jego wyniku eksplodowały miny

26 lipca 2023, 12:20
Autor:
anw
Źródło:
Reuters, vecernji.hr

Ochłodzenie daje o sobie znać na południu kraju. W Tatrach pogoda gwałtownie się pogorszyła - szlaki są śliskie od deszczu i mgły. Na Kasprowym Wierchu temperatura w środę sięgnęła zaledwie 6 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że w wyższych partiach gór pojawią się opady śniegu.

Zaledwie sześć stopni na Kasprowym Wierchu. Temperatura wciąż ma spadać, może pojawić się śnieg

Zaledwie sześć stopni na Kasprowym Wierchu. Temperatura wciąż ma spadać, może pojawić się śnieg

26 lipca 2023, 14:57
Autor:
kw/dd
Źródło:
TVN24

Co roku w sezonie urlopowym dochodzi do wielu ataków rekinów na ludzi. Choć statystycznie ryzyko bycia ofiarą takiego ataku jest bardzo niskie, w niektórych miejscach dochodzi do nich szczególnie często. W których? Sprawdzili to Amerykanie, wskazując miejsca, gdzie ryzyko ataku rekina jest największe.

Oto plaże, na których ryzyko ataku rekina jest największe. Niekwestionowany lider

Oto plaże, na których ryzyko ataku rekina jest największe. Niekwestionowany lider

26 lipca 2023, 15:13
Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, floridamuseum.ufl.edu, tvn24.pl

Film "Barbie" - wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures - zdobył serca polskiej publiczności i stał się hitem, zajmując czołowe miejsce na liście Box Office 2023. W weekend otwarcia w Polsce produkcja przyciągnęła rekordową liczbę 493 tysięcy widzów - więcej niż jakikolwiek inny film debiutujący w tym roku. Film, wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, miał swoją premierę w miniony piątek na blisko 500 ekranach w prawie 300 kinach w Polsce.

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

24 lipca 2023, 19:46
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

W pierwszej części padnie dużo słów, druga rozegra się w całkowitej ciszy. Wyjątkowy spektakl o odpowiedzialności za zbrodnie wojenne przygotował Michał Zadara na obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

26 lipca 2023, 17:32
Autor:
Piotr
Bakalarski
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Warszawski Szpital Praski otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aparat ultrasonograficzny o wartości ponad 480 tysięcy złotych, który umożliwia całościową ocenę układu sercowo-naczyniowego. Swój wkład w pomoc dla placówki, jak przekazał szef WOŚP Jerzy Owsiak, miała Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Dodał, że historia z ultrasonografem "jest niezwykła".

Sprzęt dla Szpitala Praskiego od WOŚP. Owsiak: Niezwykła historia. Będzie służyć wszystkim

Sprzęt dla Szpitala Praskiego od WOŚP. Owsiak: Niezwykła historia. Będzie służyć wszystkim

26 lipca 2023, 14:03
Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24

Długo zapowiadany serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek" zadebiutuje na Playerze 18 sierpnia. Aktorzy grający w "Lipowie. Zmowa milczenia" już obejrzeli pierwsze dwa odcinki. Co sądzą o serialu? - Jest super! Momentami mnie bardzo zaskoczył - przyznaje Julia Kijowska, grająca pisarkę Weronikę. 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

26 lipca 2023, 13:12
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player, Instagram, Facebook

Ta sytuacja już przestała śmieszyć i jest straszna - powiedziała w TVN24 BiS członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska, odnosząc się do niepewności co do otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Co z KPO?" codziennie na antenie TVN24 BiS o godzinie 17:00.

Kolejny region bez miliardów na inwestycje. "Ta sytuacja już przestała śmieszyć i jest straszna"

Kolejny region bez miliardów na inwestycje. "Ta sytuacja już przestała śmieszyć i jest straszna"

26 lipca 2023, 12:34
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 BiS