HIMARS для польської армії. Глава Міноборони про новий контракт

- Я затвердив контракт на поставку 486 пускових установок HIMARS для Війська Польського. Ми плануємо розпочати поставки наприкінці 2025 року, до цього потрібна інтеграція з польськими системами, - повідомив глава Міноборони Маріуш Блащак.

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У понеділок у Торуні глава Міністерства національної оборони оголосив про затвердження рамкової угоди на поставку 486 ракетних установок HIMARS за програмою HOMAR-A для польської армії.

- Разом із вісімнадцятьма пусковими установками, замовленими у 2019 році - одним дивізіоном - польська армія матиме 500 пускових установок HIMARS у 28 дивізіонах, - оголосив Блащак.

- Поставки плануємо розпочати наприкінці 2025 року. 2026 рік визнано "безпечним". Завдання полягає в тому, щоб адаптувати системи та інтегрувати пускові установки з польськими системами, але після переговорів з польською збройовою промисловістю я можу вас запевнити, що ми завершимо цю інтеграцію протягом двох років, - запевнив він.

Він додав, що "опозиція каже, що 500 пускових установок - це забагато".

- Ні - це не забагато, це саме стільки пускових установок HIMARS, скільки потрібно Війську Польському, щоб реально стримувати агресора, - сказав очільник Міноборони.

Установки HIMARS у Польщі Twitter/mblaszczak

Програма HOMAR-A

Агентство озброєнь оголосило в понеділок, що реалізація програми HOMAR-A включатиме підписання окремих виконавчих угод як з американськими структурами (Lockheed Martin), у тому числі на постачання боєприпасів, так і з польськими структурами. "Планується замовлення польським промисловим підприємствам на поставку засобів командування, технічного забезпечення, боєприпасів та технічних евакуаційних засобів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують, реалізація програми HOMAR-A також передбачає трансфер технологій, який має забезпечити максимальну полонізацію системи, в тому числі через інтеграцію з польською інтегрованою системою бойового управління TOPAZ та встановлення американських пускових установок на польські шасі виробництва Jelcz.

M142 HIMARS

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - високомобільна реактивна артилерійська система великої дальності виробництва компанії Lockheed Martin. На відміну від MLRS Multiple Launch Rocket (системи залпового вогню РСЗВ, встановленої на гусеничному шасі, у HIMARS використовується шасі на колісній базі, що забезпечує швидший рух. HIMARS може бути, серед іншого: перевозили на борту літака C-130 Hercules, який використовували польські військові.

Пускові установки HIMARS можуть використовувати два основних типи ракет - GMLRS з дальністю близько 70 км і ATACMS з дальністю близько 300 км.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP