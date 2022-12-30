Генератори в подарунок Україні

30 grudnia 2022, 15:26
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoAgregaty są niezbędne do przetrwania zimy

22 електрогенератори надійдуть до Вінницької обласної військової адміністрації України. На їх закупівлю воєводська влада виділила 160 тисяч злотих, - повідомила Марта Мілєвська з прес-служби маршалківського управління Мазовецького воєводства.

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Обладнання, закуплене місцевою владою Мазовецького воєводства, доставлять працівники Воєводського центру дорожнього руху у Варшаві.  Агрегати передали в дар маршалок Адам Струзік і голова Мазовецького воєводського сеймику Людвік Раковський.

П'ять мільйонів на гуманітарну допомогу

Влада воєводства підтримує Україну з початку війни.  На закупівлю та доставку гуманітарної допомоги вже виділено 5 мільйонів злотих.  

- Наразі ми передали Україні, серед іншого, 16 повністю обладнаних автомобілів швидкої допомоги, рентгенівські апарати, ліки, а також засоби гігієни, пледи, ковдри, подушки, термоактивний одяг, протипожежне обладнання тощо. Загалом це понад 2,4 мільйона злотих підтримки.  Ми постійно отримуємо прохання про допомогу.  Цього разу щодо передачі електрогенераторів, - зазначив Струзік.

- Ці генератори стануть у пригоді в пунктах, де жителі України можуть користуватися Інтернетом і мати доступ до електроенергії.  Раковський зазначив, що спричинені російськими обстрілами знеструмлення дошкуляють цілій Україні, - зазначив Раковський.

"Пункти незламності"

У рамках підтримки, яку надає місцева влада Мазовії, Вінницька обласна військова адміністрація в Україні отримає обладнання, особливо необхідне для функціонування так зааних  "пунктів незламності", де жителі можуть зігрітися, розігріти їжу або зарядити телефони.

Поставлене обладнання це 12 електрогенераторів ADLER AD 688S, чотири генератори Grupel GR 6500, генератор FOGO F 8000 R, п’ять генераторів Promac ES 5000 та 88 пляшок оливи STIGA SAE30 0,6 для електрогенераторів.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ukraina
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