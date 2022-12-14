Генерали з Польщі та України говорили про "раптовий контроль" боєготовності білоруської армії

14 grudnia 2022, 13:03
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
PAP
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe na Białorusi
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe na Białorusi Reuters
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ReutersRosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe na Białorusi

Оперативний командувач родами Збройних сил генерал Томаш Пьотровський мав розмову з Командувачем Об’єднаних сил ЗСУ генералом Сергієм Наєвим. Вони обсудили, серед іншого, безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні у зв’язку з "раптовим контролем" боєготовності Збройних сил Білорусі, - повідомили в Командуванні Об’єднаних Сил України.  

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Інформацію української сторони підтвердила речниця Генштабу Війська Польського полковник Йоанна Клейшміт. Як поточнила, предметом розмови була "оцінка ситуації та обмін інформацією".

"З ініціативи польської сторони відбулася телефонна розмова командувача Об'єднаних сил ЗС України генерала Сергія Наєва з оперативним командувачем Збройних сил Польщі генералом Томашем Пьотровським. Серед іншого, обговорено безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні у зв'язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності Збройних Сил Білорусі", - йдеться в повідомленні українського командування.

Сергієм НаєвимEvgeniy Maloletka/AP/East News

Як повідомило українське командування, під час розмови генерал Пьотровський висловив стурбованість заявами командування білоруської армії про переміщення військ у визначені райони, проведення інженерних заходів, організацію охорони та оборони.

Генерал Сергій Наєв також поінформував генерала Пьотровського, - як сказано, - про можливі сценарії розвитку ситуації найближчим часом, а також - про завдання українських військових, які щодня несуть варту на захисті кордону.

Згідно з повідомленням, Пьотровський запевнив, що польська сторона надаватиме Україні всебічну допомогу.

Повідомлялося також, що після розмови з генералом Пьотровським Наєв заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю є "стабільною та контрольованою", а Збройні сили України застосовують посилені заходи безпеки, щоб швидко реагувати на зростання будьзагрози.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Evgeniy Maloletka/AP/East News

Ukraina
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