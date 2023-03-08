Генерал Залужний: боєприпаси великої дальності є предметом переговорів з командувачами країн НАТО

8 marca 2023, 16:30
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Amerykańskie haubice wykorzystywane przez ukraińską armię w Charkowie
Amerykańskie haubice wykorzystywane przez ukraińską armię w Charkowie
Reuters Archive
Reuters ArchiveAmerykańskie haubice wykorzystywane przez ukraińską armię w Charkowie

- Ми підняли питання, пов’язані, зокрема, з посиленням української протиповітряної оборони та забезпеченням боєприпасами великого радіусу дії, - сказав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний після зустрічі з начальником Генштабу Війська Польського генералом Раймундои Анджейчаком та високопоставленими командирами зі США, Великої Британії та НАТО.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Раймундом Анджейчаком та високопоставленими командувачами зі США, Великої Британії та НАТО.

У переговорах також взяли участь Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі, командувач збройними силами Великої Британії адмірал Тоні Радакін і американський генерал Антоніо Агуто, який виконує обов'язки командувача міжнародної групи з допомоги Україні.

Снаряди великої дальності є предметом переговорів з країнами НАТО

- Сьогодні я брав участь у дуже важливій для України зустрічі.  Я мав приємність побачити своїх друзів: генералів Каволі, Анджейчака та Агуто, а також адмірала Радакіна, - сказав Залужний.

- Перш за все, я повідомив про ситуацію на полі бою.  Я зосередився переважно на східному напрямку, а особливо - на перебігу подій у Бахмуті, - підкреслив командувач української армії.

- Ми підняли питання, зокрема, щодо посилення української протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами великої дальності, - повідомив він.

- Окрім питань протиповітряної оборони та ракет та снарядів великої дальності, ми також обговорили питання постачання боєприпасів в Україну та навчання наших військових за кордоном. Ми домовилися, що продовжимо співпрацю в цих та інших важливих сферах, - повідомив Залужний.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sztab Generalny Wojska Polskiego

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"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

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Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

6 marca 2023, 15:41
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red.
Źródło:
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TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

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2 lutego 2023, 16:56
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Autor:
red.
Źródło:
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