Генерал Залужний: боєприпаси великої дальності є предметом переговорів з командувачами країн НАТО

- Ми підняли питання, пов’язані, зокрема, з посиленням української протиповітряної оборони та забезпеченням боєприпасами великого радіусу дії, - сказав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний після зустрічі з начальником Генштабу Війська Польського генералом Раймундои Анджейчаком та високопоставленими командирами зі США, Великої Британії та НАТО.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Раймундом Анджейчаком та високопоставленими командувачами зі США, Великої Британії та НАТО.

У переговорах також взяли участь Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі, командувач збройними силами Великої Британії адмірал Тоні Радакін і американський генерал Антоніо Агуто, який виконує обов'язки командувача міжнародної групи з допомоги Україні.

Снаряди великої дальності є предметом переговорів з країнами НАТО

- Сьогодні я брав участь у дуже важливій для України зустрічі. Я мав приємність побачити своїх друзів: генералів Каволі, Анджейчака та Агуто, а також адмірала Радакіна, - сказав Залужний.

- Перш за все, я повідомив про ситуацію на полі бою. Я зосередився переважно на східному напрямку, а особливо - на перебігу подій у Бахмуті, - підкреслив командувач української армії.

- Ми підняли питання, зокрема, щодо посилення української протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами великої дальності, - повідомив він.

- Окрім питань протиповітряної оборони та ракет та снарядів великої дальності, ми також обговорили питання постачання боєприпасів в Україну та навчання наших військових за кордоном. Ми домовилися, що продовжимо співпрацю в цих та інших важливих сферах, - повідомив Залужний.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP