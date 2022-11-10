Генерал Вальдемар Скшипчак про відступ росіян із Херсона.  "Рішення, яке, мабуть, усіх заскочило"

10 listopada 2022, 19:18
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Skrzypczak o odwrocie Rosjan z Chersonia: decyzja zaskakująca dla wszystkich
Skrzypczak o odwrocie Rosjan z Chersonia: decyzja zaskakująca dla wszystkichTVN24
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TVN24Skrzypczak o odwrocie Rosjan z Chersonia: decyzja zaskakująca dla wszystkich

Ситуація на Херсонському плацдармі не настільки драматична для російської армії, як випливає з цього рішення, - заявив генерал Вальдемар Скшипчак, маючи на увазі наказ міністра оборони РФ Сергія Шойгу відвести російські війська із західного берега Дніпра в районі Херсона.   Екс-командувач Сухопутних військ в ефірі TVN24 заявив, що російська армія в цьому районі "успішно обороняється на кількох позиціях".

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У четвер - 260-й день російського вторгнення в Україну.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу віддав наказ про відхід на лівий (східний) берег Дніпра в районі Херсона після доповіді головнокомандувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна.  Суровікін зазначив, що Херсон і навколишні міста "не можуть бути повністю забезпечені і не можуть функціонувати, а життя людей знаходиться в постійній небезпеці".

Chersoń, ukraińscy żołnierze na pozycjach PAP/EPA

Генерал Скшипчак: рішення, яке всіх заскочило

Це рішення в ефірі TVN24 прокоментував у четвер колишній командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак.  За його словами, "рішення, мабуть, стало несподіванкою для всіх".  

- Ситуація на херсонському плацдармі не настільки драматична для російської армії, як це випливає з такого рішення, - сказав він.

На його думку "російська армія успішно обороняється на кількох оборонних позиціях  до Дніпра, а також підготувала до оборони Херсон".  

- Практично та операція, яку українці проводять з 24 липня - це повзучий наступ.  Під час нього Вона немає  вражаючих успіхів, і росіяни ефективно захищаються, - відзначив він.

Generał SkrzypczakTVN24

Генерал повідомив, що Росія має на Херсонському плацдармі близько 30 батальйонних бойових груп.  

- Це потенційно від 15 до 18 тисяч військових.  Рішення про вихід означає, що росіяни мають підготувати цей процес, адже постійних переправ на Дніпрі вони не мають, лише поромні чи понтонні мости.  Це буде тривалий процес, - підкреслив він.

- А тепер питання: чи дозволять українці росіянам відійти без бою, чи продовжуватимуть бойові дії, бо якщо росіяни якимось чином домовилися з українським командуванням, то українці можуть дозволити їм відійти без бою. Але з військової точки зору це невиправдано , - додав він.

259. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie (09.11.2022)PAP

Скшипчак: я не бачу можливості, що українці дадуть заманити себе в пастку

Генерал Скшипчак зазначив, що "донедавна росіяни укріплювали оборонні позиції на Херсонському плацдармі".  

- Мало того, вони весь час проводили ротацію військ, там відносно нові сили.  Тому з військової точки зору рішення є незрозумілим і дивним, - підкреслив він.

На запитання, чи може такий наказ Шойгу бути димовою завісою чи спробою затягнути українців у якусь пастку, він відповів: "Я вважаю, що таке формулювання як "пастка" є безпідставним, тому що українські командири добре підготовлені, знають, ким є їхній супротивник, а тому діють, передбачаючи (наміри противника - ред.), - підкреслив він.

Generał Waldemar Skrzypczak analizuje sytuację na froncie - mapa z 10 listopada
Generał Waldemar Skrzypczak analizuje sytuację na froncie - mapa z 10 listopadaTVN24

- Я не бачу такої можливості, щоб українці потрапили в пастку.  Про це всі говорять політично, але з військової точки зору це абсолютно безпідставне, - додав він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Ponad dwa miesiące w podziemiach Azowstalu. Reportaż "Ludzie ze stali"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojsko rosyjskie
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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