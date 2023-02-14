Генерал Скшипчак: візит Байдена до Польщі має стати проривом

- Не буде ефективної допомоги Україні, якщо не буде єдності поміж урядів Заходу. Джо Байден прагне зробити це ефективнішим, - сказав генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач Сухопутних військ, в ефірі TVN24. На його думку, візит американського президента до Польщі "має стати проривом" у цьому питанні.

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Генерал Вальдемар Скшипчак в ефірі TVN24 розповів про ситуацію на фронті в Україні.

- На мою думку, росіяни зараз готуються до наступу, шукають вразливі, слабші місця в обороні української армії. Українська армія обороняється ефективно, росіяни не можуть зламати оборону, щоб розгорнути наступ, сказав він.

За словами екс-командувача Сухопутних військ, "це підготовка до наступу і цей процес триває - росіяни стягують нові сили на фронт, але прогресу немає".

- Росіяни не були готові протистояти такій добре підготовленій українській армії. Фактично початок війни показав, що російська армія не така боєздатна, як про це заявляли російські ЗМІ, та про що Путін заявляв світу. Ця армія так насправді зазнала серії поразок влітку минулого року, і це розвінчало міф про російську армію, - зазначив гість TVN24.

'Цей візит має стати проривом"

Скшипчак також прокоментувала запланований візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого.

- Захід багато декларує, багато обіцяє, йдуть політичні суперечки, а те, на що очікує українська армія, не доходить до українського фронту. Цей процес дуже повільний, крапельний. Схоже, що візит Байдена до Польщі, я сподіваюся, може змінити картину ситуації та спонукати західні уряди до більшої ефективності у передачі Україні наступальної зброї, - сказав генерал.

Він додав, що "поки що наратив Західної Європи був таким, щоб дати Україні оборонну зброю, але цього недостатньо, щоб Україна виграла цю війну".

- Байден, звичайно, привезе черговий пакет допомоги для української армії. Крім того, Байден прагне зробити західні уряди більш ефективними. Але такої ефективності не буде, якщо не буде єдності і навколо теми підтримки України постійно будуть політичні суперечки та торги, - сказав гість TVN24.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl