Генерал Роман Полько про атаки в Криму: росіян позбавили почуття безпеки

У Криму росіяни почувалися навдивовижу безпечно, адже війна не завадила їм навіть відпочивати там. Бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів були охоронялися недостатньо, - заявив колишній командир спецпідрозділу GROM генерал Роман Полько у «Фактах по фактах», коментуючи нещодавні атаки на російські об’єкти на анексованому півострові. - На щастя, це відчуття безпеки в них забрали, - додав він.

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Останніми тижнями в окупованому Росією Криму були здійснені напади на російські військові цілі. У четвер вибухи пролунали як у Керчі на сході півострова, так і в російському військовому аеропорту Бельбек на північ від Севастополя.

Генерал Полько про атаки в Криму: росіян позбавили почуття безпеки

Події в Криму у «Фактах по фактах» прокоментував колишній командир спецпідрозділу GROM генерал Роман Полько.

- Серце радіє, що українці нарешті можуть бити на далекі дистанції, - зізнався гість TVN24.

На його думку, ці атаки були здійснені за допомогою ракетних комплексів, які «не повинні були потрапити в Україну, але, на щастя, потрапили, тому що запровадження таких обмежень, як ненадання зброї великої і середньої дальності, мало наслідком лише безкарні вбивства українців в інших районах бойових дій».

- Ми бачимо, що росіяни почувалися в Криму навдивовижу безпечно, тому що війна не заважала їм там відпочивати. Бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів не були належним чином захищені. На щастя, це відчуття безпеки було в них забрали», - додав генерал.

В подіях у Криму колишній командир GROM також вбачає активність українського спецназу.

Дим після обстрілу російської військової бази в Криму [9.08.2022] UGC via AP/EastNews

- Саме специ проводять розвідку, тобто вказують вартісні цілі, які треба знищити. Звісно, ​​вони діють і безпосередньо, можливо, й знищують, але, що найголовніше у випадку Криму - організовують партизанську боротьбу та загальний опір. Ця війна радше триватиме довше, аніж коротше, тому так важливо, аби населення на окупованих територіях було належним чином організоване, – сказав він.

- Важливо, щоб спецназівці з відповідним озброєнням проникали на території, які окуповані росіянами. Звичайно, коли фахівці виявляють вартісні цілі, а у них немає засобів ураження, які б змогли їх знищити, то прямий зв’язок за натівськими системами дозволяє передати повідомлення та негайно запустити, наприклад, HIMARS, які такі цілі можуть дуже точно ліквідувати, - сказав він.

На думку генерала, українські спецназівці "були активні й на інших напрямках, тому що інформація про пожежі, вибухи на складах боєприпасів і навіть про те, що так багато вбито російських генералів, це все не випадковість". - Ключовий момент - про спецоперації вголос не говорять. Українське командування, знаючи, що ведеться інформаційна війна, поводиться дуже розумно, тому що приховує дії власних оперативних військ, - наголосив Полько.

За словами колишнього командира GROM, атаки в Криму мають також психологічні наслідки.

- Росіяни нарешті зрозуміли, що не можуть безкарно атакувати з великих дистанцій. Вони спеціалізувалися на таких ракетних ударах із глибини операційного простору, бо знали, що безкарні. Тепер вони бачать, що безкарності немає. Це, безумовно, підірве моральний дух цих військ, - додав він.

Generał Polko: Rosjanom odebrano poczucie bezpieczeństwa TVN24

«Нам повинно вистачити витривалості у підтримці України»

Відповідаючи на запитання про можливий розвиток подій на фронті, генерал Полько прогнозував, що «Україна цього року, ймовірно, не витіснить росіян з окупованих територій, але за більш тривалої війни, за наполегливості Заходу та його підтримки вона буде здатною повернути втрачені території».

– Звичайно, інформаційна війна, війна за моральний дух триває, тому мене не дивує, що українське керівництво анонсує усі ці великі наступи. Вони не будуть аж такими великими, навіть російська сторона з її потенціалом не змогла це реалізувати таким чином, але я переконаний, що ефективні, послідовні та наполегливі дії, ця партизанська боротьба та підривна діяльність, зрештою призведуть до витіснення росіян, - сказав він.

- Нам повинно вистачити витривалості у підтримці України в цій війні, яка ведеться на захист Заходу також, - наголосив він.

«Фактор, який посилює Путін, коли зазнає невдачі на полі бою»

Щодо зростання напруги у ситуації на окупованій Росією Запорізькій АЕС колишній командир GROM зазначив, що "це завжди фактор, який Путін посилює, коли зазнає поразки на полі бою".

- Коли почався український наступ з метою повернення територій на півдні (...), щоб відволікти власну громадську думку і переконати Захід тиснути на Україну, він знову погрожував ядерною зброєю, – наголосив генерал Полько.

- Цього разу лякають, що може бути аварія на Запорізькій атомній електростанції. Вона повинна бути демілітаризована. Я думаю, що Організація Об'єднаних Націй, міжнародні структури повинні ввести туди війська ООН для захисту цієї території, тому що знищення цієї електростанції, навіть випадково під час бойових дій, може призвести до катастрофи, яка вдарить і по Західній Європі, і ми не можемо допустити цього - додав він.

Запорізька атомна електростанція [13.08.2022] Reuters/Planet Labs PBC

«Ніхто ніколи не бачив цього боягуза на полі бою»

Також Романа Полько запитали про інформацію щодо розміщення росіянами гіперзвукових ракет "Кинджал" у Калінінградській області. На слова ведучого, що українці не змогли їх збити, генерал відповів, що «ми їх теж не зіб'ємо».

Однак він заспокоїв аудиторію, що все це "поодинокі вистави".

- Росія не здатна збільшити виробництво так, щоб залякати альянс НАТО. Потенціал звичайних військ РФ глибоко вичерпаний, вони не можуть впоратися навіть з наступом на Донбасі, тому намагаються налякати ядерною зброєю чи технологічними новинками, - сказав генерал.

- Путін знає армію переважно з парадів. Я не бачив, щоб він з'явився на полі бою і морально підтримав своїх бійців. (...) Цього боягуза ніхто ніколи не бачив на полі бою. У нього є технологічні новинки, але вони не змінять перебігу війни і не дадуть конкретного ефекту у вигляді прориву оборонних рубежів. Це така новинка для оглядання, вона чудово виглядає на парадах, але він не в змозі запровадити це масово, - додав Полько.

Генерал також згадав про передачу Іраном Росії бойових безпілотників.

- Ми бачимо, в якій позиції знаходиться Путін, коли він змушений їхати в Іран як прохач і випрошувати зброю. Чоловік, який нещодавно сказав, що Росія є військовою потугою, раптом їде до Ірану і просить бойові безпілотники, які можна використовувати на полі бою, - відзначив він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24